El Vive Claro de Bogotá recibió el regreso de Fonseca a los grandes escenarios con su tour ‘Antes que el tiempo se vaya’

Fonseca dio la bienvenida a decenas de miles de asistentes a su concierto en Bogotá el 24 de octubre de 2026: Fonseca en la casa - crédito Francy Agudelo/Infobae

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Las luces se encendieron cerca de las 9:00 p. m. y Fonseca inauguró su gira Antes que el tiempo se vaya con el concierto Fonseca en la casa, una presentación de tres horas que reunió a miles de personas en el escenario Vive Claro de Bogotá.

El público ocupó el recinto con asistentes de distintas edades. Había jóvenes, adultos y familias completas. Entre ellos, una mujer de 92 años llamó la atención al contar que esperaba vivir una de las mejores noches de su vida.

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El cantante bogotano subió al escenario después de una jornada marcada por el cambio de sede. El concierto estaba previsto inicialmente para el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero la organización trasladó el evento al Vive Claro ante las condiciones de la gramilla y la necesidad de facilitar su recuperación para la programación deportiva de la ciudad.

El cambio de escenario no alteró la fecha ni el formato del espectáculo

La presentación del 24 de octubre conservó su fecha y llegó con el montaje previsto. Ante el público, Fonseca agradeció a los asistentes por acompañarlo pese a las dificultades logísticas que antecedieron al concierto.

“Se presentaron varias dificultades en el camino”, expresó el artista, que destacó el esfuerzo de quienes acudieron a la nueva sede. La noche avanzó entre pantallas, luces de colores, músicos, bailarines y una puesta que combinó pop, vallenato, ritmos tropicales y música popular.

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Fonseca abrió su gira ante miles de seguidores en Bogotá - crédito @fonsecamusic/Instagram

Las coreografías sumaron a los asistentes, que bailaron en pareja, con amigos o junto a personas que conocieron en el lugar. La temperatura de la noche capitalina contrastó con el movimiento constante en las distintas localidades del recinto.

Manu, Nanpa Básico y Silvestre Dangond se sumaron a la noche

El repertorio incluyó invitados de distintas escenas musicales. Manu, Nanpa Básico y Silvestre Dangond compartieron el escenario con Fonseca, en apariciones que elevaron la respuesta del público. Las itervenciones de estos artistas, permitieron subir más la calidad el show y dar espacio para que celebrar el folclór y la música vallenata, que no dejó a ninguna persona sentada.

Uno de los segmentos estuvo a cargo de un mariachi, que interpretó canciones reconocidas del artista y clásicos de la música popular. Fonseca aprovechó el momento para brindar con un aguardiente y continuar el recorrido por canciones que han marcado distintas etapas de su carrera.

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Fonseca en la casa: Uno de los segmentos estuvo a cargo de un mariachi, que interpretó canciones reconocidas del artista y clásicos de la música popular - crédito Francy Agudelo/Infobae Colombia

El cantante también se ubicó en el escenario muy cerca del público para acercarse a varios grupos de asistentes. Felicitó a una pareja que exhibía una pancarta sobre su compromiso, saludó a la mujer de 92 años y conversó con seguidores que llegaron desde otras ciudades de Colombia, e incluso de países vecinos como Venezuela y Panamá.

Los éxitos cerraron la primera noche de la gira

La última parte del concierto se concentró en varios de sus temas más conocidos. Cerca de la medianoche, los asistentes levantaron sus voces para acompañar a Fonseca y su banda en un cierre que dejó al Vive Claro convertido en un coro colectivo, en medio de un juego de luces y colores junto a un pequeño espectáculo de pirotecnia.

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Antes de despedirse, el intérprete agradeció a su familia, amigos, equipo de trabajo y al personal que participa detrás de escena. También destacó el respaldo del público en Bogotá, ciudad donde dio inicio a una gira que tendrá próximas fechas en América Latina y Estados Unidos.

Fonseca en la casa: música e invitados para iniciar Antes que el tiempo se vaya Tour - crédito @fonsecamusic/Instagram

Premios y reconocimientos de Fonseca

Nueve Latin Grammy a lo largo de su carrera.

Tres nominaciones a los Grammy Awards, según su biografía oficial.

Latin Grammy

2006: mejor canción tropical por Te mando flores .

2012: mejor álbum de fusión tropical por Ilusión+ .

2014: mejor álbum vocal pop tradicional por Fonseca sinfónico .

2016: mejor canción tropical por Vine a buscarte .

2019: mejor álbum vocal pop tradicional por Agustín .

2023: mejor canción tropical por Si tú me quieres , junto a Juan Luis Guerra.

2024: mejor álbum tropical contemporáneo por Tropicalia .

2026: nominado a mejor álbum tropical contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya.

Otros reconocimientos

2015: Premio La Musa Triunfador, otorgado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

2015: Premio Ícono Contemporáneo de los Premios de Música Latina de SESAC.

2018: Orden de Boyacá en grado de Oficial, concedida por el Gobierno de Colombia.

22 de octubre de 2026: Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en grado Gran Cruz, entregada por el Concejo de Bogotá.