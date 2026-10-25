Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella activó una ruta de protección para Deicy Jiménez tras realizar denuncias sobre Gustavo Petro

La mujer denunció que el expresidente Gustavo Petro supuestamente le ofreció contratos para solicitarle servicios sexuales durante su gestión como mandatario de Colombia

Deicy Jiménez - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Luisa González/Reuters/Redes sociales
El anuncio fue hecho a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Luisa González/Reuters/Redes sociales
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El ministro de Justicia y encargado del Ministerio del Interior, Iván Cancino, informó que, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para salvaguardar la vida y la integridad de Deicy Jiménez.

La joven denunció en Semana que el expresidente Gustavo Petro supuestamente recurrió a contratos para solicitarle servicios sexuales. Además, afirmó que durante el gobierno del exmandatario colombiano habría operado una presunta red de mujeres.

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“Ante las declaraciones de la señora Deicy Jiménez, conocidas este domingo a través de la revista Semana, y por instrucción expresa del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y del Derecho y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, en articulación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), informa que se ha dispuesto activar la ruta institucional de protección para salvaguardar su vida, seguridad e integridad”, indicó la cartera de Justicia a través de un comunicado.

Ministerio de Justicia - crédito @MinjusticiaCo/X
El Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para salvaguardar la vida y la integridad de Deicy Jiménez - crédito @MinjusticiaCo/X

Según el Ministerio de Justicia, la protección de la vida no admite dilaciones. Por esta razón, la entidad afirmó que realizará las actuaciones correspondientes y garantizará la confidencialidad y el respeto por los derechos de Deicy Jiménez.

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“La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”, indicó la cartera.

El Gobierno nacional señaló que ninguna persona debe sentir miedo al ejercer actividades políticas, periodísticas o sociales, ni al expresar libremente sus testimonios.

“El Gobierno nacional reitera que ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”, señaló el Ministerio de Justicia.

El comunicado, firmado por Iván Cancino, precisó que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es defender la vida y garantizar los derechos de las personas.

Ministerio de Justicia - crédito @MinjusticiaCo/X
El Ministerio de Justicia precisó que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es defender la vida y garantizar los derechos de las personas - crédito @MinjusticiaCo/X

“Desde los ministerios de Justicia y del Derecho y del Interior se reafirma el compromiso de articular las acciones necesarias para proteger a quienes consideren que su vida o integridad se encuentran en riesgo, en coordinación con las autoridades competentes. La instrucción del presidente de la República es clara: la vida se protege, los derechos se garantizan y las instituciones actúan”, precisó la cartera.

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