Colombia

Mujer denunció a Gustavo Petro de presuntos pagos por servicios íntimos a cambio de contratos en el Estado: “Es un abuso de poder”

La denunciante Deicy Jiménez afirmó haber recibido puestos públicos tras citas privadas con el expresidente y pidió que los organismos judiciales avancen con una investigación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La denunciante relató que conoció a Gustavo Petro en 2019 a través de una plataforma para adultos cuando él era senador - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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Tras abandonar la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro ha estado envuelto en una serie de polémicas y escándalos que comprometen su nombre y el de su entorno familiar.

El más reciente se conoció el domingo 25 de octubre con el testimonio de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció que el exmandatario habría utilizado contratos estatales para retribuir encuentros íntimos con mujeres y aseguró que ella misma formó parte de esa dinámica.

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Inicialmente, la mujer, cuyas acusaciones fueron expuestas por la revista Semana, contó que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador de Colombia Humana, después de un contacto en una plataforma para adultos.

Según su relato, se reunieron en un hotel de Cali y luego ella se trasladó a Bogotá, donde comenzó a recibir contratos. “Llegué como a las nueve de la noche y amanecimos juntos. Al otro día me fui y ya. Como al mes me vine para Bogotá”, explicó Jiménez al medio citado.

El presidente Gustavo Petro llegó tarde al Foro Mundial de Migración en Riohacha y atribuyó la demora a un problema en su oído medio, ocasionado por los frecuentes viajes en avión - crédito Joel González/Presidencia
Deicy Jiménez denunció al expresidente Gustavo Petro por el presunto uso de contratos estatales a cambio de encuentros íntimos - crédito Joel González/Presidencia

En la entrevista con la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, explicó que puso su denuncia en conocimiento teniendo en cuenta el cambio de administración. “Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas”, dijo.

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También sostuvo que “no estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el Gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Jiménez afirmó que entre 30 y 40 mujeres jóvenes recibieron contratos públicos bajo esta dinámica - crédito @VickyDavilaH/X

Presunta red de mujeres y encuentros privados con drogas

El eje central de la denuncia es la existencia de una presunta red de mujeres que, de acuerdo con Jiménez, acompañaban a Petro en reuniones o fiestas y recibían contratos estatales.

“Sí, porque es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, declaró. También afirmó que esas contrataciones constituían pagos con recursos públicos, una acusación que deberá ser establecida o descartada por las autoridades competentes.

En otro momento, describió a las mujeres que, según ella, habrían estado involucradas como “mujeres jóvenes, necesitadas” y afirmó que entre 30 y 40 habrían recibido contratos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Jiménez sostuvo que compró cocaína y la transportó por vía aérea hacia Bogotá por encargo del exmandatario - crédito @VickyDavilaH/X

La denunciante afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Consultada por el vínculo en el Congreso, aseguró que su contratación fue con la senadora María José Pizarro y respondió afirmativamente cuando le preguntaron si la congresista sabía que ella era recomendada de Petro.

Jiménez dijo que su denuncia no busca cuestionar la vida privada del exmandatario, sino el eventual uso de recursos públicos y de relaciones de poder. “Él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado”, señaló.

Sobre los encuentros privados, Deicy Jiménez afirmó que allí, al parecer, había consumo de drogas y mencionó en particular cocaína. Su señalamiento incluye que Petro, según su versión, llevaba esa sustancia o le pedía conseguirla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La denunciante señaló que la senadora María José Pizarro conocía su condición de recomendada de Gustavo Petro en el Congreso - crédito @VickyDavilaH/X

Incluso, la denunciante aportó fotografías, videos y conversaciones que ella atribuye a perfiles falsos de Facebook; el medio indicó que verificó la existencia de sus contratos en entidades estatales, pero ese dato no acredita por sí solo el supuesto intercambio denunciado.

De igual manera, Jiménez relató una acusación adicional sobre un episodio cuando Petro era senador: “Yo viajé y él me pidió el favor de que le trajera droga”. Precisó que, según su versión, recibió $3.000.000 en efectivo para comprar cocaína, la llevó en avión hasta Bogotá y se la entregó en su apartamento. “La traje por el aeropuerto”, sostuvo, antes de afirmar que se negó a repetir esa conducta por razones de seguridad.

Jiménez también aseguró que en los encuentros se consumía cocaína y que su consumo era una condición para acompañarlo. “Le gusta revolverla en agua y tomársela, y por la nariz”, dijo al referirse a Petro. “Sí, era un requisito para estar en su compañía y eso”, agregó cuando fue preguntada sobre si la inducía a consumir.

La mujer pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara investiguen sus afirmaciones.

La testigo solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara - crédito Luisa González/Reuters
La testigo solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara - crédito Luisa González/Reuters

“Que se investigue. Son temas delicados que se deben investigar. No estamos hablando de cualquier persona. Es un político que dice defender el país y él también debe tener control”, respondió.

A su vez, Deicy Jiménez sostuvo que tomó la decisión de denunciar después de sentirse manipulada por el exmandatario. “Porque él sabía que hubo ese sentimiento y él me manipulaba con ese sentimiento”, afirmó. Por último, añadió que terminó el contacto con Petro el 6 de agosto de 2026 y pidió garantías de seguridad, además de una investigación por parte de las autoridades.

Por el momento, no se conoce un pronunciamiento específico del expresidente Gustavo Petro sobre el testimonio de Jiménez ni una decisión judicial que confirmase sus acusaciones.

Las versiones expuestas en la entrevista permanecen como señalamientos que requieren contrastación por parte de las autoridades.

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