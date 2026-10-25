La artista Doris Salcedo calificó de 'perverso' el uso de la expresión 'batalla cultural' por parte del Gobierno de De la Espriella: "La cultura no entra en guerra"

Doris Salcedo vinculó el concepto de batalla cultural adoptado por el Gobierno con el retiro de cerca de 50 piezas del Museo Nacional - crédito Sofía Toscano/Colprensa

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La artista colombiana Doris Salcedo calificó de perverso el uso de la expresión “batalla cultural” que ha incorporado el Gobierno nacional en su narrativa oficial y vinculó esa retórica con la presunta censura reciente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas cerca de 50 piezas de las salas permanentes.

La escultora sostuvo en medio de una entrevista con la revista Cambio que la cultura crea diálogo, memoria y afectos dentro de una sociedad, mientras que la guerra supone desprecio por el saber del otro.

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Salcedo definió la cultura como el ámbito que pone en relación los recursos simbólicos y materiales de una nación para producir sentido, inteligibilidad y afecto entre los integrantes de una sociedad. También aseguró que permite acercar asuntos difíciles de nombrar y crear un espacio de hospitalidad.

“La cultura no entra en guerra, no odia. Por eso, hablar de batalla cultural es un oxímoron y una perversidad”, afirmó. Para la artista, un poema de un autor palestino no puede atacar a Israel, así como los textos de Paul Celan o Nelly Sachs no pueden cometer un genocidio en Gaza.

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La artista definió la cultura como un espacio de diálogo y afecto que resulta incompatible con la lógica bélica - crédito Fernando Vergara/AP

La confrontación, planteó, comienza cuando se desprecia la cultura ajena y se considera que el otro no posee un conocimiento o una tradición valiosos. “No podemos normalizar un término que es un engendro de la extrema derecha y otorgarle sentidos positivos”, dijo Salcedo, quien distinguió las disputas ideológicas o políticas de una noción cultural de la guerra.

Para referirse al caso de Colombia, usó como ejemplo la exposición Los desastres de la guerra, con 80 grabados del artista Francisco de Goya realizados entre 1810 y 1820, que retratan la degradación provocada por la guerra de independencia española

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La vigencia de Goya, a su juicio, reside en su claridad moral, imaginación y valentía frente a una época atravesada por conflictos entre valores opuestos. El pintor fue atacado por la Inquisición, debió defenderse del absolutismo de Fernando VII y admiró los principios de la Revolución Francesa antes de que la invasión napoleónica expusiera la contradicción entre esos ideales y el militarismo.

Los grabados critican la censura, los abusos del poder y el retorno del absolutismo, además de defender la Constitución española que Fernando VII destruyó. Salcedo relacionó ese pasado con las alianzas actuales entre religión y poder, y mencionó a Abelardo de la Espriella y Alejandro Ordóñez como exponentes de una alianza que, según su lectura, se opone al bienestar de la nación.

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La artista atribuyó el ascenso de discursos radicales a factores como el capitalismo, la globalización y la tecnología, pero también a las consecuencias de la crisis económica de 2008 y de la pandemia. Según dijo, cuando las sociedades se empobrecen y los gobiernos de izquierda no responden a las expectativas de la población, sostuvo, aparecen figuras que se presentan como salvadores.

“No hay mesías, esa posibilidad ya no existe, y tenemos que trabajar unidos para sacar adelante un país”, expresó a Cambio. Para Salcedo, la reacción del sector cultural ante el retiro de las obras muestra la capacidad del arte de proponer otras maneras de vivir y de cuestionar hábitos que considera agotados.

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La censura y la persistencia de la memoria artística

La escultora atribuyó el surgimiento de discursos radicales y figuras mesiánicas a las crisis socioeconómicas y al descontento social - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La experiencia de los regímenes totalitarios demuestra que el poder puede intentar condicionar la creación artística, señaló Salcedo al recordar el caso de la Unión Soviética. Mencionó que Lenin destruyó el suprematismo y el constructivismo ruso, y que Kazimir Malévich fue censurado y obligado a trabajar bajo determinadas condiciones durante los periodos de Lenin y Stalin.

Colombia, sin embargo, tiene un Estado débil, según su diagnóstico, y esa condición impediría que un gobierno logre someter a un sector cultural que definió como profesional, sofisticado y educado. Los procesos de duelo colectivo, añadió, llevan mucho tiempo en elaboración a través de obras de artistas como Beatriz González, Miguel Ángel Rojas y Antonio Caro, quienes fueron censurados durante la semana del retiro de piezas, según aseguró la escultora.

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Salcedo recordó que en 1995 el director de Colcultura le impidió realizar una sala permanente en el Museo Nacional con objetos recuperados del Palacio de Justicia. La instalación proyectada no pudo concretarse con los elementos originales, pero la artista continuó su trabajo y en 2002 realizó una obra sobre la fachada del edificio.

Esa intervención la llevó a crear un monumento performativo, una forma que no había desarrollado antes. “Creo que lo que la censura le otorga al arte es una fecundidad enorme. Trabajamos más, trabajamos mejor”, afirmó la artista, quien recibe invitaciones de universidades de distintos países para hablar de aquella obra.

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La escultora también evocó el retrato que Débora Arango hizo de Gustavo Rojas Pinilla y sostuvo que, si los colombianos hubieran observado con atención ese cuadro censurado, no habrían elegido al nieto del dictador como alcalde. Relacionó además una pintura de Arango sobre la salida de Laureano Gómez con la persistencia del laureanismo en el poder.

“Que estén atentos todos, porque les llegará su Débora Arango”, advirtió. Salcedo señaló que la imagen de Julio César Turbay Ayala creada por González se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una institución que, según afirmó, garantizará su preservación.

El dolor como materia para imaginar otra comunidad

La escultora retomó el concepto de pesimismo activo de Walter Benjamin para defender el papel del arte frente al dolor y el duelo colectivo - crédito Sebastian Barros/AFP

La artista cuestionó la idea de que Colombia debía imitar modelos externos para alcanzar el progreso. Durante su juventud, explicó, el país era presentado como subdesarrollado y se transmitía la expectativa de que, si seguía las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, podría convertirse primero en “segundo mundo” y luego en “primer mundo”.

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Ese proceso no ocurrió como se esperaba, señaló, mientras que otras regiones comenzaron a parecerse más a los países marcados por dictaduras y violencia. “Antes era impensable un payaso como Trump, pero un dictador tropical era normal en nuestro medio”, dijo Salcedo a Cambio.

La formación de artistas colombianos en torno a los horrores de la violencia de los años 50 y al trabajo de historiadores del país permitió producir obras sobre esos conflictos, afirmó. Esa experiencia, añadió, puede resultar útil para sociedades del norte global que no atravesaron procesos similares de aprendizaje artístico y político.

Salcedo vinculó esa tarea con el dolor, el duelo y la memoria, temas que atraviesan su producción y que también aparecen en el poema de Piedad Bonnett incorporado a la muestra de Goya. Para la artista, los creadores deben enfrentar el sufrimiento y llevarlo desde “la parte más baja y más patética de la miseria humana” hacia un punto donde los seres humanos puedan reconocerse como iguales.

Ese proceso debe incluir dignidad, belleza, reconocimiento del otro, respeto y diálogo, sin apartar la mirada del horror. Salcedo retomó la idea de “pesimismo activo” de Walter Benjamin y sostuvo que el pesimismo radical corresponde a la extrema derecha, mientras que el arte puede devolver a la esfera de lo humano a quienes fueron expulsados de ella.