Colombia

Abogado de alias Yako negó haber visitado a ‘Araña’ en prisión para planear crimen de Miguel Uribe Turbay: “No me acuerdo, pero no creo”

Álvaro Benítez Rondón calificó los señalamientos en su contra de tener contacto con disidencias de las Farc como falsos

Abogado de alias Yako negó haberse visitado a ‘Araña’ en prisión para planear crimen de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa/Polícia Nacional
Abogado de alias Yako negó haberse visitado a ‘Araña’ en prisión para planear crimen de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa/Polícia Nacional
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El abogado Álvaro Benítez Rondón, defensor de oficio de Kendry Téllez, alias Yako, negó haber visitado en prisión a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, y descartó cualquier contacto con las disidencias de las Farc. Sus declaraciones surgieron después de que una fuente reservada de la Fiscalía General de la Nación lo mencionara como posible enlace con personas señaladas de planear el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Benítez Rondón afirmó que integra el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que su relación profesional con Téllez ha sido limitada. “Yo soy su abogado de oficio. Con mi cliente no me encuentro hace mucho tiempo; nos habremos visto dos o tres veces”, señaló en entrevista El Tiempo.

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El jurista agregó que, fuera de esos encuentros, ha tenido algunas comunicaciones telefónicas o por WhatsApp con Yako, aunque manifestó desconocer su ubicación actual. Téllez figura en un cartel de personas buscadas por el crimen de Uribe Turbay.

Benítez Rondón rechaza contactos con Araña y las disidencias

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP
Álvaro Benítez Rondón calificó los señalamientos en su contra de tener contacto con disidencias de las Farc como falsos - crédito AFP

La declaración de la fuente reservada, divulgada por Noticias RCN, sostiene que un abogado de alias Yako habría cumplido tareas de enlace entre alias Araña, José Manuel Sierra, alias Zarco Aldinever; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Géner García Molina, alias John 40. También plantea que se revisen eventuales visitas del defensor a “Araña” antes de la extradición de este último.

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Frente a esa versión, Benítez Rondón calificó los señalamientos como falsos. “Eso es completamente falso. Mal haría tener contacto con disidencias de las Farc. Eso generaría un conflicto de interés; sería antiético”, dijo. El abogado sostuvo que su labor como representante de firmantes del acuerdo de paz le impediría mantener vínculos con esos grupos.

Consultado de manera específica sobre visitas a Araña en prisión, respondió que no lo visitó. Sin embargo, al preguntársele si recordaba haber acudido a alguna cárcel en 2025, contestó: “No me acuerdo, pero no creo”.

La defensa dice desconocer dónde está alias Yako

- crédito JEP
Benítez Rondón precisó que la JEP aún no ha adoptado una decisión sobre una eventual expulsión de Téllez - crédito JEP

El abogado indicó además que la JEP le ha requerido información sobre el paradero de su cliente. Según explicó, “Yako” obtuvo el beneficio de libertad condicional el 28 de diciembre de 2018 por su sometimiento a esa jurisdicción, pero actualmente tiene una orden de captura por su presunta participación en el asesinato de Uribe Turbay.

Benítez Rondón precisó que la JEP aún no ha adoptado una decisión sobre una eventual expulsión de Téllez, procedimiento ligado a los señalamientos que enfrenta por el caso.

Las menciones contra alias Yako también provienen de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado a 22 años de prisión por su participación en el asesinato. De acuerdo con esa versión, Téllez habría sido quien lo contactó para planear y ejecutar el crimen.

Una fuente reservada menciona reuniones atribuidas a la Segunda Marquetalia

"John 40", cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría pagado $5.000 millones para ejecutar el atentado - crédito Colprensa
"John 40", cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría pagado $5.000 millones para ejecutar el atentado - crédito Colprensa

El documento de la Fiscalía citado por los medios refiere al menos cuatro supuestas reuniones relacionadas con la planeación del asesinato. Una se habría realizado en un campamento de “Iván Márquez” en Venezuela, con la participación, según la fuente, de alias John 40, alias Zarco Aldinever y Enrique Marulanda, hijo de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

La misma declaración alude a otros tres encuentros en un campamento de “John 40” en Carurú, Vaupés, y atribuye a sus ocupantes celebraciones después de la muerte de Uribe Turbay. Estas afirmaciones hacen parte de la información entregada por una fuente reservada y no constituyen una decisión judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

A la investigación también se suman las declaraciones de la viuda del senador del Centro Democrático, María Claudia Tarazona, que en entrevista con Noticias Caracol reveló que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría salido del Congreso de la República.

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