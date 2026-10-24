Colombia

Se confirma apertura de investigación en contra del caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama: “Podría estar asociado a una manifestación de violencia contra la mujer”

La Fiscalía dispuso la apertura de la noticia criminal, que quedó a cargo de una fiscal adscrita al Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial

Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito
Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presunto hostigamiento contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, a raíz de una publicación en X contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El caso se originó por un mensaje difundido el 11 de octubre de 2026, en el que el dibujante cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país el 10 de agosto. La publicación incluyó expresiones despectivas contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

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“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió González Quiceno en su cuenta de X, según los antecedentes incorporados a la noticia criminal.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X
El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

La Fiscalía abrió una noticia criminal y asignó el caso al Grupo de Género

La entidad recibió tres solicitudes para iniciar una investigación de oficio por una posible conducta de hostigamiento, contemplada en los artículos 134B y 134C del Código Penal colombiano.

Tras revisar los requerimientos, la Fiscalía dispuso la apertura de la noticia criminal No. 110016010000202618041, que quedó a cargo de una fiscal adscrita al Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial.

En su respuesta al abogado Andrés Felipe Caballero Sierra, la entidad precisó que la decisión busca establecer las circunstancias del caso y definir si la publicación tiene relevancia penal.

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El organismo señaló que el contenido fue remitido para su “correspondiente valoración jurídico-penal”, en cumplimiento de su obligación de investigar hechos que puedan constituir delito cuando llegan a su conocimiento por denuncia, querella, petición especial o de oficio.

La investigación examinará un posible caso de violencia contra la mujer

La Fiscalía indicó que la actuación también tendrá en cuenta que, por las características de los hechos denunciados, el mensaje publicado por Matador “podría estar asociado a una manifestación de violencia contra la mujer”.

La publicación dividió las reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron el cuestionamiento sobre los recursos destinados a las víctimas del terremoto, otros rechazaron los calificativos dirigidos a la primera dama. La investigación permanece en una etapa inicial.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presunto hostigamiento contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, a raíz de una publicación en X contra la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presunto hostigamiento contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, a raíz de una publicación en X contra la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito Fiscalía

Reacciones del Gobierno a las publicación

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo cuestionó con dureza al caricaturista Matador por una publicación dirigida contra la primera dama Ana Lucía Pineda. El funcionario sostuvo que el mensaje revelaba la conducta de quien lo escribió.

“Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza”, afirmó Restrepo en su cuenta de X. El vicepresidente agregó que la publicación le produjo “asco” y rechazó que su autor hubiera recibido reconocimiento público durante años.

La reacción de Restrepo se sumó al respaldo que el Gobierno expresó hacia Pineda. Los pronunciamientos de dos integrantes del alto Ejecutivo trasladaron la discusión hacia los límites de las agresiones contra mujeres en el debate político en redes sociales.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, planteó que la libertad de expresión no justifica ataques personales. Según escribió en X, las críticas no pueden convertirse en maltrato ni en expresiones degradantes contra mujeres.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la publicación del caricaturista como una muestra de falta de humanidad - crédito @jrestrp / X
El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la publicación del caricaturista como una muestra de falta de humanidad - crédito @jrestrp / X

“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, expresó Beltrán. El jefe de la cartera de Vivienda rechazó lo que consideró agresiones contra la esposa del jefe de Estado.

El ministro pidió que se respete a la primera dama por su condición de mujer y madre, además de destacar su acompañamiento al país durante momentos dolorosos. También incluyó en su defensa a las integrantes del movimiento Patria Milagro.

“Exijo respeto para la primera dama Ana Lucía Pineda, como mujer, como madre y como una persona que ha demostrado con el ejemplo lo que significa acompañar a Colombia en momentos tan dolorosos”, escribió el funcionario.

Las intervenciones de ambos funcionarios consolidaron una postura de respaldo institucional a Pineda mientras su campaña humanitaria atraviesa una etapa de mayor visibilidad.

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