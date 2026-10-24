Carlos Carrillo arremetió contra asesor Carlos Suárez y cuestionó su amistad con Abelardo de la Espriella: "Piensa como un mafioso"

Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, se despachó contra el asesor presidencial y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez - crédito Colprensa - @carlossuarezrojas/Instagram

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A través de sus redes sociales, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo cuestionó la cercanía del asesor Carlos Suárez con el presidente Abelardo de la Espriella y comparó sus referencias públicas con el universo de la mafia en el que, según él, tiene de inspiración el estratega político.

Carrillo, que también se ha ido desmarcando de la administración de Gustavo Petro, lanzó duras pullas a Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, al que identificó como “compadre” de De la Espriella y lo relacionó con antiguos viajes a Sicilia (Italia); considerada como la cuna de la Camorra, organización criminal de vieja data.

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Con estos mensajes en su perfil de X, el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo atacó por redes a Carlos Suárez, asesor del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @CarlosCarrilloA/X

“Carlos Suárez piensa como un mafioso, el compadre de Abelardo de la Espriella es el compañero de aventura perfecto para el defensor de la mafia, una amistad que va de Ralito a la Casa de Nariño”, escribió Carrillo, que compartió imágenes tomadas del Instagram del asesor, de 2017 y 2018, para reforzar sus fuertes acusaciones.

A esto se suma la referencia que hizo en su publicación de la presencia de Suárez y De la Espriella, ambos abogados, como asesores de los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el proceso de paz que tuvo, justamente, como sede a Ralito (Córdoba). Y cómo desde entonces han establecido una alianza personal y política.

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El cuestionamiento se conoció en medio de la controversia por la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, caso de la que responsabilizan a Suárez. Y todo porque sería el que habría presionado al jefe de Estado para que sacara del cargo al funcionario, aprovechando el impacto de lo acontecido con el Presupuesto General de la Nación.

Con estas imágenes, el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo usó los viajes de Carlos Suárez a Italia en 2017 y 2018 para atacarlo - crédito @CarlosCarrilloA/X

Carrillo recordó publicaciones de Suárez sobre un viaje a Sicilia

En otra parte de su mensaje, Carrillo aludió a fotografías y publicaciones de Suárez de años anteriores, relacionadas con un viaje por Sicilia, y en las que también aparece el hoy presidente De la Espriella. El dirigente aseguró que aquellas imágenes reflejarían afinidades con referencias de la cultura mafiosa que ha caracterizado este destino.

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“Hace 10 años los grandes amigos recorrían juntos Sicilia y soñaban con Vito Corleone, hoy son dueños y señores del Gobierno de Colombia. ¿Estos ‘buenos muchachos’ van a gobernar como sus clientes los paracos o como el Padrino?”, escribió Carrillo, que hizo relación de las postales con la conocida y recordada trilogía del cine.

Carrillo también cuestionó el nombramiento de Suárez al frente de la junta directiva de la petrolera estatal. En otras publicaciones, según el contexto aportado, lo llamó “el corresponsal de Mancuso al frente de la junta directiva de Ecopetrol” y lo relacionó de manera crítica con redes de apoyo digital y supuestas granjas de bots en medios.

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Carlos Suárez el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella fue elegido como el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol - crédito @defensoresco/X

Carlos Suárez reivindicó la campaña basada en emociones, algoritmos y videos cortos

Antes de la controversia, Suárez se había referido al peso de las redes sociales y de los contenidos audiovisuales breves en la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Lo hizo durante un evento en el que participó en el Congreso Nacional de la Construcción (Camacol), que se hizo en Centro de Convenciones de Cartagena.

“El Tigre nació en las redes. Las elecciones las ganamos con emociones y sentimientos. Las sociedades no eligen planes de gobierno”, afirmó Suárez, que destacó que los algoritmos, la apelación emocional y los videos cortos fueron determinantes para el resultado electoral, que le dio la victoria al abogado de derecha.

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Su declaración expuso una mirada sobre la estrategia de comunicación de campaña, que estaría enfocada en la circulación de contenidos digitales y en la capacidad de esos formatos para conectar con los votantes. De esta manera, defendió la manera en que se desarrolló su aspiración y con ello parece haber alimentado las críticas de Carrillo.