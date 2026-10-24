Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali sueña con su segunda final de la Copa Libertadores Femenina, pues en la primera perdió ante Corinthians por penales 5-3 en 2025 - crédito Deportivo Cali Femenino

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Deportivo Cali se siente ilusionado con ganar la Copa Libertadores Femenina. El equipo considera que 2026 es su año por ser tricampeón consecutivo de la Liga Femenina, conformar una plantilla llena de figuras y sostener un proceso que destronó en el país a escuadras como Santa Fe y América.

Las azucareras enfrentarán a Olimpia de Paraguay en los cuartos de final en Ecuador. El conjunto paraguayo promete ser un rival difícil de superar porque, más allá de su irregularidad en la fase de grupos, está motivado para llegar lejos en el certamen de la Conmebol, aunque no sea favorito entre los hinchas.

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Por otro lado, Independiente Santa Fe también apunta a la final de la Copa Libertadores Femenina. Su reto será eliminar a uno de los candidatos al trofeo, Palmeiras, que buscará volver a coronarse campeón después de cuatro años, tras celebrar el título en Argentina en 2022.

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Olimpia

Las azucareras buscan regresar al podio de la Copa Libertadores Femenina, como en la edición 2025, cuando fueron subcampeonas ante Corinthians. Para conseguirlo, deberán superar los cuartos de final, una tarea que puede complicarse porque Olimpia aspira a dar la sorpresa y eliminar a una de las favoritas del torneo.

Deportivo Cali y Olimpia de Paraguay se enfrentarán el domingo 25 de octubre, desde las 3:00 p. m., hora colombiana. El partido podrá verse en toda América Latina a través de la plataforma Pluto TV. En Colombia, también será transmitido por el canal deportivo Win Sports y la página Win Play.

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Deportivo Cali llega como líder del grupo D con siete puntos, luego de ganar dos partidos y empatar uno - crédito Conmebol

El encuentro se jugará en el estadio Banco Guayaquil, la casa de Independiente del Valle y con capacidad para 12.000 espectadores en Quito, Ecuador, donde se ha disputado todo el certamen para evitar los traslados largos a las escuadras, manejar mejor la logística y las medidas de seguridad para las participantes.

Deportivo Cali viene de vencer a la Universidad de Chile por 3-2, en un encuentro en el que ganaba con tranquilidad por goleada, pero después de la media hora se apretaron las cosas y vivió casi todo el segundo tiempo con el ‘cuchillo entre los dientes’ para lograr el triunfo y asegurar el primer puesto del grupo D con siete puntos.

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Maryory Sánchez, la portera peruana del Deportivo Cali que quiere el título de la Copa Libertadores Femenina - crédito Deportivo Cali.

Con respecto a Olimpia, el “Decano” viene de perder ante Cruzeiro de Brasil por 3-0, pero antes de eso logró la clasificación por empatar ante Bolívar por 1-0 y superar a la Liga de Quito por 1-0, así aseguró el segundo puesto de la zona C con cuatro unidades en tres compromisos de la fase de grupos.

Santa Fe, el primer colombiano en escena por los cuartos

Independiente Santa Fe se medirá con Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026, el sábado 24 de octubre, a las 3:00 p. m., con el objetivo de avanzar entre los cuatro mejores clubes del torneo continental y sacar del camino a una escuadra que tiene la obligación de destronar a su archirrival Corinthians.

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El equipo brasileño llega invicto a la ronda de eliminación directa y lideró el grupo B con siete puntos, tras conseguir dos victorias y empatar con las Dragonas de Independiente del Valle. Esa campaña convirtió al conjunto paulista en uno de los principales aspirantes a seguir en competencia.

Santa Fe se enfrentará a Palmeiras, candidato al título, luego de ser goleado por Corinthians, otro brasileño, en la fase de grupos - crédito Santa Fe Femenino

Las bogotanas alcanzaron esta instancia después de vencer a Colo Colo y Caracas. El cierre de la fase de grupos dejó una alerta para el plantel dirigido por Omar Ramírez, que cayó 5-1 ante Corinthians y deberá corregir sus errores defensivos para recuperar la solidez mostrada en sus primeros partidos.