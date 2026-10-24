Colombia

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La legendaria agrupación española volverá a presentar los grandes éxitos que la hicieron indispensable en el rock en español de los años 80

Hombres G regresa a Bogotá, esta vez presentando su gira 'Los mejores años de nuestra vida' en el Movistar Arena - crédito Europa Press
Hombres G regresa a Bogotá, esta vez presentando su gira 'Los mejores años de nuestra vida' en el Movistar Arena - crédito Europa Press
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Hombres G llega este sábado 24 de octubre de 2026 al Movistar Arena de Bogotá como parte de la gira Los mejores años de nuestra vida, con la que la banda española repasa cuatro décadas de trayectoria.

El evento forma parte de un recorrido internacional que convierte a la capital colombiana en una de las paradas elegidas por el cuarteto liderado por David Summers. Reconocida como una de las agrupaciones más importantes y explosivas del rock en español, la suya es una trayectoria marcada por su formación en la Madrid de los años 80, en plena efervescencia musical y artística producto de la denominada Movida Madrileña, forjada por agrupaciones que surgieron en los primeros años de la democracia en el país ibérico.

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En el caso de Hombres G, su estilo se definió como uno que oscilaba entre lo melódico y lo frenético, con inspiración del surf rock, el punk rock y las maneras de The Beatles, a las que le sumaron las letras de Summers, que podían ser divertidas o provcativas —a veces rayando en el surrealismo—.

Con todo esto dieron forma en el proceso a éxitos que se consolidaron como himnos generacionales en América Latina. Entre ellos se incluyen Devuélveme a mi chica, Matar a Castro, El ataque de las chicas cocodrilo, Lawrence de Arabia, Una mujer de bandera o Marca Tiene Un Marcapasos, entre otros.

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'Los mejores años de nuestra vida', nombres de su gira, es el mismo de su documental dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que se incorporó al catálogo de Netflix para Latinoamérica en octubre - crédito Europa Press
'Los mejores años de nuestra vida', nombres de su gira, es el mismo de su documental dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que se incorporó al catálogo de Netflix para Latinoamérica en octubre - crédito Europa Press

Dicha fórmula los volvió superestrellas en España y América Latina, haciendo giras constantes desde los años 80 hasta la actualidad, demostrando ser una banda vigente y consolidada en los gustos no solo de su generación, sino de las posteriores.

El nombre de la gira actual también corresponde al de la película documental dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que igualmente celebra más de 40 años de trayectoria de la banda. Se estrenó en cines de España el 8 de mayo de 2026, y llegó a Netflix el 18 de octubre de 2026 para Latinoamérica.

Lo que debe tener en cuenta para ver a Hombres G

El personal de seguridad realizará requisas en las entradas y exigirá que los menores acudan en compañía de un adulto responsable - crédito Páramo Presenta
El personal de seguridad realizará requisas en las entradas y exigirá que los menores acudan en compañía de un adulto responsable - crédito Páramo Presenta

La organización del concierto, a cargo de Páramo Presenta, dispuso una serie de recomendaciones para los asistentes. Entre ellas, se sugiere usar medios de transporte masivos para llegar al Movistar Arena y acudir acompañado, con el fin de cuidar tanto a los amigos como las pertenencias personales durante la jornada.

La entrada al recinto contará con requisa por motivos de seguridad. Los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto responsable, y la organización advirtió que no tolerará ningún tipo de discriminación ni actos de violencia contra los asistentes. También se recomendó llegar con anticipación para aprovechar la totalidad del espectáculo.

La promotora aconsejó el uso de medios de transporte masivo para el traslado hacia el Movistar Arena - crédito Páramo Presenta
La promotora aconsejó el uso de medios de transporte masivo para el traslado hacia el Movistar Arena - crédito Páramo Presenta

Por otra parte, se establecieron restricciones específicas sobre los objetos que no se podrán ingresar al recinto. Entre los elementos prohibidos se encuentran:

  • Maletas de gran tamaño.
  • Mascotas.
  • Alimentos y bebidas.
  • Equipos profesionales de fotografía y grabación, como cámaras, selfie sticks, drones, GoPros, iPads y tabletas.
  • Máscaras y pasamontañas.
  • Apuntadores láser, bengalas y cualquier elemento pirotécnico.
  • Artículos promocionales, pancartas, banderas y volantes.
  • Productos destinados a la venta dentro del recinto.
  • Armas y objetos cortopunzantes.
  • Objetos de vidrio, como botellas o espejos.
  • Camisetas alusivas a equipos de fútbol, que no podrán usarse durante el ingreso al evento.

La organización abrirá las puertas del recinto, en Bogotá, a las 6:00 p. m., mientras que el inicio del concierto está previsto para las 9:00 p. m.

A continuación, el repertorio con el que Hombres G podría presentarse ante el público bogotano, de acuerdo con las canciones interpretadas en fechas recientes de la gira Los mejores años de nuestra vida:

  • Voy a pasármelo bien
  • El ataque de las chicas cocodrilo
  • Una mujer de bandera
  • Sólo otra vez
  • Chico, tienes que cuidarte
  • Me siento bien
  • Si no te tengo a ti
  • Un par de palabras
  • Te necesito
  • Dos imanes
  • Huellas en la bajamar
  • ¿Qué soy yo para ti?
  • Lo noto
  • Te quiero
  • Indiana
  • Gilipollas
  • Nassau
  • Suéltate el pelo
  • Visite nuestro bar
  • Marta tiene un marcapasos

Encore:

  • Los mejores años de nuestra vida
  • Temblando
  • Venezia
  • Devuélveme a mi chica

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