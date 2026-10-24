Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Santa Fe y Palmeiras.
El partido se jugará el 24 de octubre de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Banco Guayaquil de Quito (casa de Independiente del Valle) y se podrá ver a través de Win Sports y en la aplicación de Pluto TV.
En Infobae Colombia podrá seguir todas la previa del partido y lo que pasará en los 90 minutos de juego.
La Copa Libertadores Femenina terminó su fase de grupos la noche del jueves 22 de octubre de 2026, cuando los equipos del grupo C disputaron los partidos de la tercera jornada. Santa Fe y Deportivo Cali se clasificaron a los cuartos de final.
Así se jugarán los cuartos de final
- Corinthians (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)
- Deportivo Cali (Colombia) vs. Olimpia (Paraguay)
- Cruzeiro (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)
- Palmeiras (Brasil) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)
Tablas de posiciones de la Copa Libertadores Femenina
Grupo A
- Corinthians (Brasil): 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
- Santa Fe (Colombia): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Colo-Colo (Chile): 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Caracas (Venezuela): 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
Grupo B
- Palmeiras (Brasil): 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Independiente del Valle (Ecuador): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Belgrano (Argentina): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Universitario (Perú): 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
Grupo C
- Cruzeiro (Brasil): 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Olimpia (Paraguay): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Liga de Quito (Ecuador): 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Bolívar (Bolivia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
Grupo D
- Deportivo Cali (Colombia): 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Libertad (Paraguay): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Club Nacional (Uruguay): 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Universidad de Chile (Chile): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
Las “Cardenales” sueñan con ser las mejores del continente
El equipo dirigido por Omar Ramírez buscará reponerse de la dura goleada que sufrió ante el Corinthians por 1-5, el 21 de octubre de 2026.
A pesar de la anotación de Kelly Ibargüen al minuto 4 de juego para adelantar a las “Leonas”, las vigentes campeonas de América se recuperaron gracias al empate de Duda Sampaio al 6 de juego y de Vic Albuquerque al 44 de tiro penal.
Para la segunda mitad, la uruguaya Belén Aquino marcó doblete al 49 y 60 de partido, mientras que la colombiana Gisella Robledo al 84 selló la goleada.
De esta forma, Santa Fe clasificó en el segundo lugar del grupo A.
El mismo día, pero a segunda hora, Palmeiras de Brasil empató a un gol ante Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
A pesar de estar en desventaja numérica por la expulsión de la delantera Glaúcia a pocos instantes de finalizar el primer tiempo, las brasileñas se adelantaron gracias a un tiro penal de Bia Zaneratto al 76 de partido.
Aun así, la delantera ecuatoriana Evelyn Burgos empató el juego al minuto 84.