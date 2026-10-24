Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Con Juana Ortegón como principal referente, las "Leonas" quieren dar la sorpresa en el torneo femenino de clubes más importante de Sudamérica-crédito @Palmeiras_FEM-@LeonasSantaFe/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Santa Fe y Palmeiras.

El partido se jugará el 24 de octubre de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Banco Guayaquil de Quito (casa de Independiente del Valle) y se podrá ver a través de Win Sports y en la aplicación de Pluto TV.

En Infobae Colombia podrá seguir todas la previa del partido y lo que pasará en los 90 minutos de juego.