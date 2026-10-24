Así puede reducir la sanción por no haber declarado renta: monto de intereses no puede superar el 100% del impuesto

El calendario tributario de la Dian estableció el 26 de octubre de 2026 como fecha límite final para la declaración de renta de personas naturales - crédito Dian

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La Dian fijó el 26 de octubre de 2026 como plazo final para que las personas naturales con NIT terminados en 99 o 00 presentaran su declaración de renta. Quienes debían cumplir esa obligación y no lo hicieron deben asumir una sanción, que puede aumentar si además mantienen impuesto pendiente de pago.

El calendario tributario para el año gravable 2025 estableció vencimientos entre el 12 de agosto y esa fecha, según los dos últimos dígitos del NIT. La obligación no depende únicamente de recibir salarios altos: también se determina por el patrimonio, los ingresos, los consumos, las compras y los movimientos financieros del contribuyente.

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Presentar la declaración y pagar el impuesto son trámites distintos. Ana María Rojas, asociada de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, precisó, a La República, que quien declaró dentro del plazo, pero no canceló el saldo, no recibe una multa por presentación tardía, aunque sí debe liquidar intereses de mora por cada día de retraso.

La sanción por declarar fuera de plazo equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de demora. El monto no puede superar el 100% del impuesto o de la retención correspondiente.

Los contribuyentes que presentan la declaración dentro del plazo sin cancelar el impuesto acumulan intereses de mora por cada día de retraso - crédito Tributi.com

Por su parte, César Cermeño, director de la Especialización en Tributación de la Universidad de los Andes, explicó, al medio citado, que esa multa se aplica antes de evaluar cualquier saldo de impuesto pendiente. Incluso una demora de pocos días cuenta como una fracción de mes para el cálculo.

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Cuando la declaración no arroja impuesto a cargo, la sanción se calcula sobre el 0,5% de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable por cada mes o fracción de retraso. Si la persona no registró ingresos, el cálculo pasa a ser del 1% de su patrimonio líquido por cada mes de demora.

El artículo 639 del Estatuto Tributario establece que ninguna sanción puede ser inferior a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT). Con una UVT de $52.374 en 2026, el mínimo asciende a $524.000, incluso si el resultado del cálculo porcentual es menor.

Entre tanto, Yenny Saldarriaga, fundadora de Mundial de Contadores y especialista en protección patrimonial, señaló a La República, que el primer paso es confirmar si existía la obligación de declarar y presentar el trámite lo antes posible.

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Los intereses por no pagar el impuesto pendiente

El Estatuto Tributario fija una sanción mínima de $524.000 para los contribuyentes que incumplen con el trámite ante la Dian - crédito @SenadoGOV/X

El retraso en el pago genera intereses de mora sobre el impuesto adeudado hasta que se cancele la totalidad del saldo. El artículo 634 del Estatuto Tributario dispone esa obligación adicional para los contribuyentes que presenten la declaración sin pagar o que mantengan una deuda tributaria.

Con la tasa de octubre de 2026, una persona con un impuesto pendiente de $1 millón acumularía cerca de $728 de intereses por cada día de retraso, según Rojas. El monto final depende del valor adeudado y del tiempo transcurrido sin pago.

El artículo 640 del Estatuto Tributario contempla reducciones para quienes calculen por sí mismos la sanción. Cermeño indicó que el contribuyente puede pagar el 50% si no cometió la misma infracción durante los dos años anteriores, o el 75% si no incurrió en ella durante el año previo.

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Esas reducciones no aplican si la Dian ya requirió formalmente a la persona para que presentara la declaración. La entidad también evalúa las circunstancias de cada caso, entre ellas el tiempo de incumplimiento, las cifras declaradas y la existencia de una exigencia previa.

“Para acceder a estas reducciones, la Dian no debe haberlo requerido para que presente la declaración”, dijo el experto al medio citado.

Las personas afectadas por el sismo del 10 de agosto podían acogerse hasta el 19 de noviembre a amnistías para obligaciones con vencimiento hasta la fecha del terremoto. Saldarriaga recordó que, en esos casos, las sanciones podían reducirse hasta 15%.

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Patrimonio, ingresos y movimientos que obligan a declarar

La obligación de declarar renta aplica a quienes registraron un patrimonio bruto superior a $224 millones o ingresos desde $69,7 millones en 2025 - visualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Imagen Ilustrativa Infobae

Deben presentar declaración de renta quienes al 31 de diciembre de 2025 tuvieran un patrimonio bruto superior a $224.096.000, equivalentes a 4.500 UVT. También están obligadas las personas con ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000, es decir, 1.400 UVT.

El mismo umbral aplica a los consumos con tarjeta de crédito, las compras realizadas durante el año y las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas. Cumplir al menos una de esas condiciones activa el deber de declarar ante la Dian.

La declaración para esta vigencia debe presentarse exclusivamente mediante el portal transaccional de la entidad, de acuerdo con la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025. Antes de iniciar el proceso, la Dian recomienda verificar la actualización del Registro Único Tributario, contar con usuario habilitado y firma electrónica activa, y reunir los documentos necesarios para diligenciar la información.

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