Colombia

Así puede reducir la sanción por no haber declarado renta: monto de intereses no puede superar el 100% del impuesto

Los contribuyentes que omitieron el trámite deberán asumir una multa, cuyo valor crece según los períodos de atraso y puede sumarse a cargos financieros cuando exista un saldo tributario sin cancelar

La Dian permite pagar la declaración de renta en cuotas si el contribuyente presenta el formulario a tiempo, aunque la deuda queda en mora con una tasa de interés de 27,24 % efectivo anual - crédito Dian
El calendario tributario de la Dian estableció el 26 de octubre de 2026 como fecha límite final para la declaración de renta de personas naturales - crédito Dian
Guardar

La Dian fijó el 26 de octubre de 2026 como plazo final para que las personas naturales con NIT terminados en 99 o 00 presentaran su declaración de renta. Quienes debían cumplir esa obligación y no lo hicieron deben asumir una sanción, que puede aumentar si además mantienen impuesto pendiente de pago.

El calendario tributario para el año gravable 2025 estableció vencimientos entre el 12 de agosto y esa fecha, según los dos últimos dígitos del NIT. La obligación no depende únicamente de recibir salarios altos: también se determina por el patrimonio, los ingresos, los consumos, las compras y los movimientos financieros del contribuyente.

PUBLICIDAD

Presentar la declaración y pagar el impuesto son trámites distintos. Ana María Rojas, asociada de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, precisó, a La República, que quien declaró dentro del plazo, pero no canceló el saldo, no recibe una multa por presentación tardía, aunque sí debe liquidar intereses de mora por cada día de retraso.

La sanción por declarar fuera de plazo equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de demora. El monto no puede superar el 100% del impuesto o de la retención correspondiente.

La prevención y el acompañamiento experto son claves para evitar requerimientos y sanciones en la declaración de renta, según Tributi.com - crédito Tributi.com
Los contribuyentes que presentan la declaración dentro del plazo sin cancelar el impuesto acumulan intereses de mora por cada día de retraso - crédito Tributi.com

Por su parte, César Cermeño, director de la Especialización en Tributación de la Universidad de los Andes, explicó, al medio citado, que esa multa se aplica antes de evaluar cualquier saldo de impuesto pendiente. Incluso una demora de pocos días cuenta como una fracción de mes para el cálculo.

PUBLICIDAD

Cuando la declaración no arroja impuesto a cargo, la sanción se calcula sobre el 0,5% de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable por cada mes o fracción de retraso. Si la persona no registró ingresos, el cálculo pasa a ser del 1% de su patrimonio líquido por cada mes de demora.

El artículo 639 del Estatuto Tributario establece que ninguna sanción puede ser inferior a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT). Con una UVT de $52.374 en 2026, el mínimo asciende a $524.000, incluso si el resultado del cálculo porcentual es menor.

Entre tanto, Yenny Saldarriaga, fundadora de Mundial de Contadores y especialista en protección patrimonial, señaló a La República, que el primer paso es confirmar si existía la obligación de declarar y presentar el trámite lo antes posible.

Los intereses por no pagar el impuesto pendiente

La Dian implementó herramientas digitales para declaración de renta 2023 - crédito @SenadoGOV/X
El Estatuto Tributario fija una sanción mínima de $524.000 para los contribuyentes que incumplen con el trámite ante la Dian - crédito @SenadoGOV/X

El retraso en el pago genera intereses de mora sobre el impuesto adeudado hasta que se cancele la totalidad del saldo. El artículo 634 del Estatuto Tributario dispone esa obligación adicional para los contribuyentes que presenten la declaración sin pagar o que mantengan una deuda tributaria.

Con la tasa de octubre de 2026, una persona con un impuesto pendiente de $1 millón acumularía cerca de $728 de intereses por cada día de retraso, según Rojas. El monto final depende del valor adeudado y del tiempo transcurrido sin pago.

El artículo 640 del Estatuto Tributario contempla reducciones para quienes calculen por sí mismos la sanción. Cermeño indicó que el contribuyente puede pagar el 50% si no cometió la misma infracción durante los dos años anteriores, o el 75% si no incurrió en ella durante el año previo.

Esas reducciones no aplican si la Dian ya requirió formalmente a la persona para que presentara la declaración. La entidad también evalúa las circunstancias de cada caso, entre ellas el tiempo de incumplimiento, las cifras declaradas y la existencia de una exigencia previa.

“Para acceder a estas reducciones, la Dian no debe haberlo requerido para que presente la declaración”, dijo el experto al medio citado.

Las personas afectadas por el sismo del 10 de agosto podían acogerse hasta el 19 de noviembre a amnistías para obligaciones con vencimiento hasta la fecha del terremoto. Saldarriaga recordó que, en esos casos, las sanciones podían reducirse hasta 15%.

Patrimonio, ingresos y movimientos que obligan a declarar

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
La obligación de declarar renta aplica a quienes registraron un patrimonio bruto superior a $224 millones o ingresos desde $69,7 millones en 2025 - visualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Imagen Ilustrativa Infobae

Deben presentar declaración de renta quienes al 31 de diciembre de 2025 tuvieran un patrimonio bruto superior a $224.096.000, equivalentes a 4.500 UVT. También están obligadas las personas con ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000, es decir, 1.400 UVT.

El mismo umbral aplica a los consumos con tarjeta de crédito, las compras realizadas durante el año y las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas. Cumplir al menos una de esas condiciones activa el deber de declarar ante la Dian.

La declaración para esta vigencia debe presentarse exclusivamente mediante el portal transaccional de la entidad, de acuerdo con la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025. Antes de iniciar el proceso, la Dian recomienda verificar la actualización del Registro Único Tributario, contar con usuario habilitado y firma electrónica activa, y reunir los documentos necesarios para diligenciar la información.

Temas Relacionados

Sanciones DianDianDeclaración de rentaIntereses de moraColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de alias Yako negó haberse visitado a ‘Araña’ en prisión para planear crimen de Miguel Uribe Turbay: “No me acuerdo, pero no creo”

Álvaro Benítez Rondón calificó los señalamientos en su contra de tener contacto con disidencias de las Farc como falsos

Abogado de alias Yako negó haberse visitado a ‘Araña’ en prisión para planear crimen de Miguel Uribe Turbay: “No me acuerdo, pero no creo”

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Presidente del Congreso denunció suplantación con inteligencia artificial para imitar su voz: advirtió de líneas telefónicas que estarían usando

El senador del Centro Democrático, que lleva 12 años en la corporación legislativa, afirmó que los responsables emplean recursos tecnológicos para mantener conversaciones en su nombre y anunció que su despacho presentará una denuncia ante los órganos judiciales

Presidente del Congreso denunció suplantación con inteligencia artificial para imitar su voz: advirtió de líneas telefónicas que estarían usando

Day Vásquez denunció que su hijo menor de edad fue víctima de agresión física a las afueras de su residencia: “Le quitaron el celular”

La exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que ha recibido amenazas contra su integridad y la de su familia

Day Vásquez denunció que su hijo menor de edad fue víctima de agresión física a las afueras de su residencia: “Le quitaron el celular”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

‘Stream Fighters 5’: Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex dieron de qué hablar con su preparación a tres semanas del evento

Karol G, Jessi Uribe y Paola Jara fueron protagonistas en la gala de los Billboard de la Música Latina 2026: así les fue

Deportes

Álvaro Montero recordó en charla con Óscar Córdoba su huella en el fútbol argentino: “Muchas veces la gente no es consciente”

Álvaro Montero recordó en charla con Óscar Córdoba su huella en el fútbol argentino: “Muchas veces la gente no es consciente”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

La selección Colombia debutó con goleada ante Eswatini en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina