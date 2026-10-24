Presidente del Congreso denunció suplantación con inteligencia artificial para imitar su voz: advirtió de líneas telefónicas que estarían usando

Honorio Henríquez, que es el presidente del Congreso para la vigencia 2026-2027, denunció ser víctima de suplantación telefónica - crédito @SenadoGOVCo/X - Imagen Ilustrativa Infobae

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El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, alertó sobre una presunta suplantación de identidad que incluye el uso de líneas telefónicas ajenas y herramientas de inteligencia artificial para imitar su voz. Por ello, pidió a la ciudadanía no entregar datos personales, evitar transferencias de dinero y denunciar ante las autoridades cualquier contacto.

La advertencia hecha por el senador del Centro Democrático se conoció después de que Henríquez recibiera reportes sobre llamadas y mensajes atribuidos a personas que se hacían pasar por él. Según indicó, los responsables de la maniobra incluso habrían sostenido conversaciones con terceros mediante una voz artificialmente replicada.

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“Se ha identificado el uso de otro número telefónico y el uso de herramientas de inteligencia artificial para imitar mi voz, incluso sosteniendo conversaciones haciéndose pasar por mí”, afirmó el congresista, que no ocultó su preocupación frente al alcance que puedan tener estas acciones, no solo a su imagen, sino a su círculo cercano.

Un comunicado el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, advirtió a la ciudadanía sobre la presunta suplantación de identidad de la que estaría siendo objeto - crédito @honohenriquez/X

De acuerdo con la información compartida por Henríquez, los números 3213401065 y 3203925074 no pertenecen al senador. La entidad señaló que esas líneas fueron utilizadas dentro de comunicaciones fraudulentas que podrían inducir a error a los que la reciben, por lo que hizo un llamado a desconocer mensajes que reciban de esos móviles.

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Alertan por llamadas y mensajes que simulan ser del presidente del Senado

La denuncia apuntaría a una modalidad de fraude que combina datos personales, mensajería y sistemas tecnológicos capaces de replicar una voz. Según la denuncia, los autores de la suplantación habrían usado inteligencia artificial para mantener diálogos que pueden hacer creer a los receptores que hablan con el senador Henríquez.

Por ello, el presidente de la corporación legislativa exhortó a los ciudadanos a abstenerse de atender pedidos, iniciar conversaciones o efectuar cualquier gestión con los números identificados, bajo la premisa de que pertenecen al presidente del legislativo, que es el encargado de brindar garantías para la discusión de propuestas en el legislativo.

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El presidente del Congreso afirmó que ha tomado las medidas necesarias para exponer la suplantación que estaría siendo objeto y que pondría en alerta a otros parlamentarios - crédito REUTERS

La advertencia también hizo énfasis en las solicitudes que puedan involucrar transferencias bancarias, envío de dinero, acceso a información personal o cualquier trámite que comprometa la seguridad de los destinatarios o de terceros. Una modalidad de estafa que se ha hecho viral en las redes sociales por la sofisticación tecnológica.

“Insisto y alerto a la ciudadanía para que no entregue información personal ni realice transferencias de dinero”, reiteró el presidente del Senado en su declaración. La información fue replicada también por su partido, el Centro Democrático, tras conocerse de casos que habrían encendido las alertas sobre el modus operandi en este caso.

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Honorio Henríquez pidió preservar pruebas de cada comunicación sospechosa

Henríquez solicitó a las personas que hayan recibido contactos de los números señalados, o de otras líneas que presenten indicios similares, que conserven todas las pruebas posibles. Entre ellas, pueden figurar capturas de pantalla, registros de llamadas, mensajes de texto, notas de voz y datos sobre el horario de estos intentos.

El senador Honorio Henríquez recibió el respaldo pleno del Centro Democrático, que también pidió a sus simpatizantes estar alertas a estos intentos de fraude - @cedemocratico/X

“En caso de recibir estas comunicaciones, conserven las evidencias y denuncien ante las autoridades competentes”, agregó el senador. La recomendación busca que las autoridades cuenten con elementos para rastrear los números empleados, identificar a los responsables y establecer si existe una red detrás de la presunta maniobra delictiva.

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En el comunicado, el presidente del Congreso reiteró que cualquier comunicación atribuida al senador debe ser confirmada mediante sus cuentas y canales oficiales. También recordó que los dos números divulgados no tienen relación con su despacho, por lo que con ello trató de hacer claridades frente a las informaciones que le han allegado.

Henríquez, abogado de la Universidad de La Sabana y senador desde el 20 de julio de 2014, asumió la presidencia del Congreso el 20 de julio de 2026. En su actual rol al frente de la corporación, pidió que los ciudadanos extremen las precauciones ante cualquier llamada o mensaje que utilice su nombre, su imagen o una voz aparentemente similar.

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