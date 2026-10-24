Colombia

Day Vásquez denunció que su hijo menor de edad fue víctima de agresión física a las afueras de su residencia: “Le quitaron el celular”

La exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que ha recibido amenazas contra su integridad y la de su familia

Day Vásquez denunció públicamente que lleva más de un mes solicitando el restablecimiento de su esquema de protección sin recibir respuesta de las autoridades - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
Day Vásquez denunció que su hijo menor de edad fue víctima de agresión física a las afueras de su residencia- crédito @dayvasquezcdd/Instagram
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Daysuris del Carmen Vásquez confirmó que su hijo de 13 años fue agredido y despojado de su celular tras salir del edificio donde reside, según relató la noche del viernes 23 de octubre de 2026 en sus redes sociales. La exesposa de Nicolás Petro Burgos aseguró que el menor fue golpeado luego de que lo obligaran a salir del inmueble.

Vásquez pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido. La denunciante vinculó el episodio con amenazas que, afirmó, ha recibido en los últimos días y que atribuye a su participación como testigo dentro del proceso judicial contra el hijo del expresidente Gustavo Petro.

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“Hace un momento hicieron salir a mi hijo del edificio… Lo golpearon y le quitaron el celular”, escribió Vásquez en su cuenta de X, sin precisar el lugar de los hechos ni entregar información sobre los responsables.

Vásquez pidió acciones de la Fiscalía y la Policía

La exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que ha recibido amenazas contra su integridad y la de su familia - crédito @Daysvasquezc/X
La exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que ha recibido amenazas contra su integridad y la de su familia - crédito @Daysvasquezc/X

La exesposa de Nicolás Petro Burgos sostuvo que el menor ha quedado expuesto a un entorno de intimidaciones por la información que ella ha aportado a la justicia. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre su denuncia.

En otra publicación, Vásquez dijo que ha recibido mensajes en los que la amenazan con ir a buscarla durante la madrugada. “Hace unos meses lo hicieron, me tocó mudarme y ahora vuelven las amenazas”, señaló.

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Day, principal testigo y denunciante en el caso judicial que se adelanta con Petro Burgos, cuenta con un principio de oportunidad ante el ente acusador por su colaboración en la investigación. El acuerdo fue ratificado el 7 de septiembre de 2026 por un juez, que rechazó los recursos de la defensa del exdiputado del Atlántico dirigidos a dejar sin efectos la negociación.

La Fiscalía busca una condena contra Petro Burgos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La defensa del procesado ha cuestionado el testimonio y el acuerdo suscrito por Vásquez dentro del expediente.

Abogado de Day Vásquez se quejó por los constantes aplazamientos de las audiencias en el proceso contra Laura Ojeda

Day Vásquez y Laura Ojeda, ex pareja y actual esposa respectivamente de Nicolás Petro. Foto: Instagram
Abogado de Day Vásquez se quejó por los constantes aplazamientos de las audiencias en el proceso contra Laura Ojeda - crédito @Daysvasquezc

Day Vásquez pidió a la Fiscalía que informe por qué sigue sin fecha la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, investigada por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la violación de sus datos personales, después de tres aplazamientos que impidieron realizar la diligencia.

La representación de Vásquez, liderada por Alait de Jesús Freja, solicitó al fiscal Juan Martín Parada detalles sobre el estado de la noticia criminal, la eventual nueva convocatoria, el despacho judicial competente y las circunstancias procesales, administrativas o judiciales que han frenado la audiencia.

La primera cita había sido programada para el 12 de mayo de 2026 y se suspendió por una incapacidad médica de Ojeda. La segunda, prevista para el 3 de junio del mismo año, tampoco se concretó porque la fiscal delegada y la investigada participaban en otra diligencia, según documentos conocidos por Semana.

Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram
Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram

El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, retiró del expediente a la fiscal Lucy Laborde. La audiencia no pudo avanzar porque no había un fiscal delegado asignado al caso.

Por ello, el togado invocó el derecho de postulación de su clienta para requerir explicaciones sobre la reprogramación. En el escrito dirigido a Parada, planteó: “En ejercicio de mi derecho de postulación, presento solicitud de información sobre el estado de la solicitud de audiencia de formulación de imputación y las razones de su reprogramación”.

Freja señaló que la defensa de la presunta víctima no sabe si fue establecida una nueva fecha. “Actualmente, esta representación de víctimas desconoce si a la diligencia antes referenciada ya le ha sido asignada una nueva fecha”, indicó.

La solicitud también reclama que se informe la hora de la eventual audiencia y los elementos que permitan identificarla y hacerle seguimiento. Vásquez sostiene que la falta de información le impide conocer cuándo se definirá la imputación por hechos que incluyen el presunto intento de duplicar su tarjeta SIM.

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