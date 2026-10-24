Colombia

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

La huilense protagonizó distintos cruces con figuras de la música latina, entre ellos uno con Mike Bahía que rápidamente se volvió viral y generó reacciones divididas

Yina Calderón asistió a la gala de los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Knight Center de Miami, donde abordó a varias de las figuras de la música colombiana - crédito @yinacalderonoficial, @jessiuribe3 y @mikebahia/Instagram, y Giorgio Viera/AFP
Yina Calderón asistió a la gala de los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Knight Center de Miami, donde abordó a varias de las figuras de la música colombiana - crédito @yinacalderonoficial, @jessiuribe3 y @mikebahia/Instagram, y Giorgio Viera/AFP
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La influencer colombiana Yina Calderón se convirtió en una de las protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tras su paso por la alfombra roja, donde coincidió con varios exponentes de la farándula colombiana y les dedicó comentarios que encendieron las redes sociales.

La creadora de contenido, que por estos días participa en Juego de Villanos, mantuvo encuentros con lo más destacado de la música hispanohablante durante la gala, realizada el pasado jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Estados Unidos.

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El momento que más circuló en plataformas digitales fue el cruce entre Calderón y Mike Bahía, a quien abordó mientras el cantante concedía una entrevista junto a su pareja, Greeicy Rendón, y se tomaba fotografías en la zona de medios del evento. La influenciadora comenzó con un elogio hacia la artista: “Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país, la más, el cuerpazo, los abdominales, la chocolatina”.

El caleño respondió con humor a las afirmaciones de la influenciadora sobre el atractivo de su pareja - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Sin embargo, el tono cambió cuando dirigió la mirada hacia Bahía. “Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno”, afirmó entre risas, en un comentario que cuestionó el atractivo del cantante frente a cámaras.

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Bahía no mostró incomodidad ante la observación. Con humor, respondió que solo él conoce los atributos que hacen de Rendón una mujer atractiva: “La más hermosa y lo que no se le ve”, replicó. La escena dividió las opiniones entre quienes criticaron la intervención de Calderón y quienes destacaron la reacción del artista.

Tras las reacciones divididas que generó el episodio, Calderón utilizó sus redes sociales para aclarar que la frase no pretendía ser una ofensa. La creadora de contenido aseguró que considera a Bahía “una gran persona”, más allá de la broma que lanzó frente a las cámaras durante la transmisión en vivo.

Los encuentros con Jessi Uribe, Paola Jara y Manuel Turizo

Pese a la tensión que hubo entre la pareja de cantantes y la influenciadora durante años, la interacción fue cordial según dejó ver en sus historias - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La huilense también interactuó con Jessi Uribe y Paola Jara, quienes formaban parte del cartel oficial de presentaciones en vivo de la ceremonia. Calderón se dirigió a la pareja de artistas para resaltar en forma directa la transformación física de Uribe, a quien felicitó por lucir, según su apreciación, más delgado en comparación con apariciones públicas anteriores.

En la historia instantánea que captó ese momento, Yina aclaró que las diferencias que mantuvo con ambos en el pasado ya estaban en el pasado: “Ya los perdonamos”, escribió.

El encuentro con Manuel Turizo generó también atención, en particular porque Calderón manifestó en ocasiones previas que consideraba al artista incluso más atractivo que Maluma.

La huilense aseguró que le pediría un saludo para su hermana Juliana, que también es fanática del artista - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Turizo asistió a la gala como nominado y se presentó en el escenario principal con el tema Cómo Fuera. Durante la alfombra roja, la creadora de contenido le pidió un saludo personal: “Le voy a decir que me dé un saludo para mi hermana Juliana, porque a mi hermana Juliana le encanta él”. Mientras la cámara registraba la conversación, continuó con sus comentarios sobre la apariencia del cantante: “Mírale el escote. Nos está dando sonrisa, nos está dando pecho, nos está dando brazo, nos está dando de todo”.

La respuesta de Yina Calderón a los rumores sobre su salida de Juego de Villanos

La creadora de contenido aseguró que su protagonismo dentro de la villa podría convertirla en un objetivo para el resto de los participantes - crédito @misaamanee26/ X

Días antes de su aparición en los Billboard, Calderón enfrentó otra controversia relacionada con su participación en Juego de Villanos, el reality de Telemundo en el que compite. Ante versiones no confirmadas sobre una eventual eliminación anticipada, la influenciadora salió al paso en sus redes sociales para defender su papel dentro del programa.

La creadora de contenido sostuvo que su protagonismo incomoda a varios compañeros de competencia y atribuyó las críticas a la envidia que, según ella, genera su presencia. “Simplemente soy un personaje que, ante los ojos de los compañeros, me les robo el show”, afirmó, sin confirmar de forma directa su salida del formato.

La huilense también cuestionó que los realities terminen premiando a concursantes de bajo perfil. “¿Va a pasar como los otros realities, que gana una planta, que gana un mueble, que gana un inservible, que gana alguien que no haga absolutamente nada?”, planteó, al tiempo que defendió que un programa con ese título debería coronar a una figura capaz de generar rechazo o controversia entre el público.

La polémica se suma a un episodio previo con Alicia Machado durante la distribución de habitaciones en la casa del reality, que derivó en un cruce de palabras y en el retiro de pertenencias de Calderón por parte de la exMiss Universo. Pese a la tensión inicial, la colombiana aseguró después que decidió cambiar de estrategia frente a su compañera: “Ya no quiero de enemiga a la tía Alicia, ahora la quiero de amiga”. Hasta el momento, la producción del programa no confirmó ninguna eliminación y Calderón continúa apareciendo en las emisiones vigentes.

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