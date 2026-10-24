Por señalamientos en contra de la hoja de vida del canciller Omar Bula, Jennifer Pedraza recordó que fue citado a debate de control político en el Congreso

El caso se suma a la polémica en la Cancillería luego de que se denunció por parte del representante a la Cámara Daniel Monroy (Pacto Histórico) que Gina González Grau, actual secretaria general de la Cancillería, se habría certificado a sí misma cinco años de experiencia - créditos Ministerio de Relaciones Exteriores | @JenniferPedraz/X

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Una publicación en el portal Casa Macondo que se realizó el viernes 22 de octubre titulada El canciller Omar Bula registró tres mentiras en su hoja de vida oficial sigue provocando reacciones por parte de sectores de oposición, luego de que el expresidente Gustavo Petro cuestionó la serie de dudas que plantea el artículo sobre la experiencia laboral y títulos que certificó el diplomático al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Ya estas cosas no son noticias porque se trataba de usar la información en Colombia en un sentido clasista, contrario al sentido de búsqueda de la verdad que ordena la constitución nacional (sic)”, dijo Petro el mismo viernes vía X.

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Además del exmandatario, otras de las voces que se pronunció al respecto fue la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), que desde la misma red social le pidió respuestas al canciller.

El exjefe de Estado utilizó sus redes sociales para señalar que se debe investigar al alto funcionario - crédito @petrogustavo/X

La congresista señaló: “Es sistemática la inflada de las HDV de los alfiles del Gobierno. Están inventándose títulos que no tienen y presentando cursos de semanas como postgrados en Harvard. ¿Qué responde @omarbula?"

Sumado a lo anterior, la senadora recordó que el ministro de Relaciones Exteriores fue convocado para que responda en el Congreso como líder de la cartera.

“En Comisión II ya tenemos citado control político a su cartera. Lo esperamos, Ministro”, concluyó el mensaje de Pedraza.

Pedraza se unió a los reparos en contra del canciller Bula, luego de que el expresidente Petro pidió que se investigue a profundidad el caso - @JenniferPedraz/X

Los detalles sobre la experiencia laboral del canciller Omar Bula que provocaron los cuestionamientos

El canciller Omar Bula Escobar, de acuerdo con lo que menciona el artículo del mismo medio, incluyó en su hoja de vida oficial títulos y programas académicos no corresponderían con grados universitarios obtenidos o tienen diferencias frente a la duración y naturaleza de los estudios acreditados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Los títulos que incluyó Bula corresponden a un curso de cinco días en Harvard presentado como formación técnica, un certificado de educación ejecutiva de la Universidad George Washington registrado como especialización y una maestría de doble titulación que habría sido consignada como dos posgrados independientes de cuatro semestres cada uno.

El texto plantea interrogantes sobre los controles aplicados por las entidades estatales a los documentos académicos presentados por altos funcionarios, además de precisar que el mismo portal envió una serie de preguntas al ministro de Relaciones Exteriores, pero no recibió respuesta.

Pedraza anunció que el canciller Bula fue citado a debate de control político tras el discurso de Alejandro Ordóñez ante la OEA - crédito @JenniferPedraz/X

Un curso de cinco días en Harvard fue registrado como grado técnico

En su hoja de vida, Bula señaló que cursó durante un semestre una formación técnica en Negociación Estratégica Sector Público en la Universidad de Harvard.

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Sin embargo, el certificado presentado por el canciller ante Función Pública indica que asistió a un programa de educación ejecutiva en la John F. Kennedy School of Government entre el 26 y el 30 de mayo de 1998, es decir, durante cinco días.

La investigación sostiene que el curso otorga un certificado de finalización y no un título universitario. Además, dentro del reportaje se cita el Decreto 1075 de 2015, según el cual programas de menos de 160 horas corresponden a educación informal.

Bula habría marcado ese estudio con la sigla “TC”, correspondiente a técnico, en su hoja de vida oficial, lo que motivó el planteamiento de que se haya presentado como una formación técnica, dado que ese tipo de estudios en Colombia suele tener una duración de varios semestres y exige créditos académicos.

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Este es el certificado de la Universidad de Harvard - crédito captura de pantalla Casa Macondo/sitio web

La “especialización” de George Washington sería un certificado de educación continua

Otro de los programas registrados por el canciller es una Especialización en Administración Estratégica de Negocios, atribuida a la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, con una duración de dos semestres y fecha de terminación en 2020.

El mismo portal revisó el certificado entregado por Bula y señaló que el documento no lo acredita como graduado de una especialización. En cambio, se detalla que completó un “Programa de Educación Ejecutiva Especialización en Administración Estratégica de Negocios”.

De acuerdo con la misma investigación, el curso hace parte de un convenio entre la Universidad George Washington y ADEN, una escuela de negocios latinoamericana. La página promocional del programa indicaría que se trata de un certificado de educación continua que “no implica grado ni título”.

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En el mismo informe se objetó que Bula presente ese estudio como una especialización en su hoja de vida oficial, en su perfil de LinkedIn y en la biografía publicada por la Cancillería.

Este es el certificado de The George Washington University School of Business - crédito captura de pantalla Casa Macondo/sitio web

Una maestría de 12 meses habría aparecido como dos títulos de cuatro años

La investigación periodística también revisó la Maestría en Dirección de Empresas, conocida como Global MBA, que Bula cursó en ADEN University y de la cual se graduó en octubre de 2021.

Ese programa ofrece una opción de segunda titulación denominada ‘MBA con orientación en Gestión Estratégica de los Negocios’, otorgada por el Euncet Business School, centro adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Dentro del informe del portal se refiere que el segundo diploma corresponde a un “título propio” y no a un título oficial español. Para esto, Casa Macondo citó información de ADEN según la cual este tipo de formación no está sujeta a homologación oficial. Mientras que en Colombia, el Ministerio de Educación ha señalado que los títulos propios de España no son objeto de convalidación.

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El reporte también cuestiona la duración consignada por Bula, debido a que el canciller habría registrado la maestría de Euncet como un posgrado de cuatro semestres, cuando ambas titulaciones harían parte de un mismo programa de 12 meses. Bajo esa interpretación, el funcionario habría presentado, según el reporte, un programa con doble titulación como dos maestrías separadas, de dos años cada una.

El exprocurador Alejandro Ordóñez (que será nuevo ministro del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara) expuso sus fundamentos de la política exterior ante la OEA: fe, patriotismo, familia. Esto provocó que desde el Congreso se le citara al canciller Bulla a debate de control político - crédito (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El perfil de LinkedIn incluye otros estudios que no aparecen en la hoja de vida oficial

La revisión también encontró diferencias entre el perfil público de Bula en LinkedIn y la información presentada ante Función Pública. En esa red profesional, el canciller afirma que obtuvo un pregrado en Economía en la Universidad de Lovaina.

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No obstante, el documento aportado por el funcionario sería un certificado de examen que acredita la presentación de evaluaciones de una primera etapa del programa de Ciencias Económicas y Sociales, no la obtención de un título universitario.

Además, se menciona un supuesto “One Year CEO Executive Management Program” cursado en Harvard entre 2007 y 2008, por lo que el mismo medio de comunicación afirmó que no halló un programa con ese nombre en los catálogos públicos de la universidad.

En una pieza promocional de la campaña de Abelardo de la Espriella, ese estudio aparece bajo otra denominación y vinculado con ADEN y Harvard Business School. La página de la Cancillería, según el informe, lo presenta como una especialización en Administración Corporativa de Harvard.

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Al final, la publicación advierte que consignar información falsa sobre estudios en una hoja de vida oficial puede configurar falsedad ideológica en documento público.

Según el Código Penal contempla para esa conducta penas de prisión e inhabilidad para ejercer funciones públicas.