Deportes

La selección Colombia debutó con goleada ante Eswatini en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA

La “Tricolor” ganó por 6-1 al combinado del sur de África en el torneo que se lleva a cabo en Azerbaiyán en su primer partido del grupo M

Colombia debutó con goleada en el país asiático-crédito @FCFSeleccionCol/X
Colombia debutó con goleada en el país asiático-crédito @FCFSeleccionCol/X
Guardar

La Selección Colombia disputa en Bakú (capital de Azerbaiyán) la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, un certamen que reunirá a 191 federaciones entre el 22 y el 30 de octubre de 2026 para ampliar el acceso de jóvenes futbolistas a experiencias internacionales.

El 24 de octubre de 2026, la “Tricolor” dirigida por el entrenador Francisco López debutó con una goleada por 6-1 ante Eswatini. Es importante recordar que Colombia integra el grupo M junto con Eswatini, Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia.

PUBLICIDAD

Los "Cafeteros" volverán a jugar el 25 de octubre de 2026 ante Samoa-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Los "Cafeteros" volverán a jugar el 25 de octubre de 2026 ante Samoa-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se disputó en el Complejo Deportivo Hovsan, bajo la dirección de José Francisco López.

Matías Castro marcó a los minutos 19 y 34; Esneider García anotó en el 31 y el 35, mientras que Eduardo Luquerna y Juan Burbano completaron la cuenta en los minutos 32 y 38, respectivamente.

El conjunto colombiano volverá a jugar el 25 de octubre de 2026 ante Samoa, a las 12:00 a. m. (hora de Colombia), en la fase de grupos. El encuentro corresponderá a la segunda presentación del equipo en el grupo M.

Así es el nuevo torneo juvenil que se juega en territorio asiático

El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF
El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF

Es importante recordar que cada delegación está compuesta por 14 futbolistas nacidos en 2011 o 2012 y un cuerpo técnico de hasta seis integrantes. Los partidos se disputarán con equipos de ocho jugadores, en campos de 68 por 47 metros y con porterías reglamentarias de 7,32 por 2,44 metros.

PUBLICIDAD

La cita en Azerbaiyán convoca a más de 3.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros. El programa contempla cerca de 1.000 partidos, con hasta 20 encuentros simultáneos en distintos campos y una capacidad de 10 compromisos diarios por cancha.

La FIFA incluyó 191 países para el nuevo festival Sub-15 de la FIFA-crédito Claudio Thoma/Keystone vía AP
La FIFA incluyó 191 países para el nuevo festival Sub-15 de la FIFA-crédito Claudio Thoma/Keystone vía AP

El Consejo de la FIFA aprobó el torneo en diciembre de 2025 como el primero de una serie de competencias con formato de festival para categorías menores. La rama masculina debutará en 2026, la femenina está prevista para 2027 y, desde 2028, las federaciones miembro podrán inscribir equipos sub-15 de ambos sexos en dos torneos distintos.

Cada delegación estará compuesta por 14 futbolistas nacidos en 2011 o 2012 y un cuerpo técnico de hasta seis integrantes. Los partidos se disputarán con equipos de ocho jugadores, en campos de 68 por 47 metros y con porterías reglamentarias de 7,32 por 2,44 metros.

Los encuentros tendrán dos tiempos de 20 minutos, una duración adaptada a la etapa formativa de los participantes. La primera fase permitirá a cada selección jugar entre cuatro y cinco partidos de clasificación.

Los resultados definirán el acceso a una segunda instancia dividida en seis categorías. Allí, cada equipo disputará otros cuatro o cinco encuentros, un sistema diseñado para que todos los participantes permanezcan en competencia hasta la última jornada.

Los ganadores de cada categoría recibirán un reconocimiento, mientras que el vencedor de la categoría A será proclamado campeón. La conformación de los grupos surgió de una clasificación previa que combinó los resultados de las selecciones absolutas con la participación y el rendimiento reciente de los equipos juveniles.

El objetivo de la organización es que los equipos tengan calendarios competitivos durante toda la competencia y se enfrenten a selecciones de diferentes regiones.

Arsene Wenger explicó que el nuevo torneo busca fomentar a los nuevos talentos-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
Arsene Wenger explicó que el nuevo torneo busca fomentar a los nuevos talentos-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, sostuvo que el torneo busca reducir las diferencias de acceso a la competencia internacional:

“El talento está en todas partes, pero los jóvenes futbolistas no siempre tienen las mismas oportunidades de ponerse a prueba a nivel internacional. Este torneo tiene como objetivo brindarles esa oportunidad”.

A continuación, estos son los grupos de la Copa del Mundo y Festival Sub-15}

  • Grupo A: Anguila, Estonia, Francia, Kosovo, Maldivas y Sudáfrica.
  • Grupo B: Argelia, Argentina, China Taipéi, Malawi, Omán y Surinam.
  • Grupo C: Camboya, Inglaterra, Montenegro, Nicaragua, República de Irlanda y Zimbabue.
  • Grupo D: Brasil, República Democrática del Congo, El Salvador, Guinea-Bisáu, Nepal y Túnez.
  • Grupo E: Barbados, Chile, Congo, España, Kuwait y Tayikistán.
  • Grupo F: Belice, Costa Rica, Curazao, Liberia, Marruecos y Filipinas.
  • Grupo G: Bangladesh, Burundi, Fiyi, Indonesia, Portugal y Gales.
  • Grupo H: Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia, México y Siria.
  • Grupo I: Bulgaria, Gabón, Letonia, Lesoto y Escocia.
  • Grupo J: Angola, República Centroafricana, China, Japón, Arabia Saudita e Islas Salomón.
  • Grupo K: Baréin, Camerún, Granada, India, Laos y Senegal.
  • Grupo L: Benín, Islas Cook, Hong Kong, Italia, Catar y Turkmenistán.
  • Grupo M: Colombia, República Dominicana, Esuatini, Samoa, Eslovaquia y Tailandia.
  • Grupo N: Aruba, Croacia, Grecia, Palestina, Santa Lucía y Yemen.
  • Grupo O: Bielorrusia, Botsuana, Malí, Mongolia, Papúa Nueva Guinea y Perú.
  • Grupo P: Samoa Americana, Canadá, Guatemala, Guinea, Honduras y Singapur.
  • Grupo Q: Bután, Corea del Sur, Lituania, Luxemburgo, San Vicente y las Granadinas y Emiratos Árabes Unidos.
  • Grupo R: Bosnia y Herzegovina, Brunéi, Guyana, Irán, Mauricio y Vietnam.
  • Grupo S: Islas Caimán, Egipto, Irak, Macao, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.
  • Grupo T: Madagascar, Mozambique, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Somalia y Venezuela.
  • Grupo U: Cabo Verde, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Kirguistán, Tonga y Uganda.
  • Grupo V: Bolivia, Gibraltar, Libia, Paraguay, Seychelles y Tahití.
  • Grupo W: Bahamas, Ghana, Guam, Kazajistán, Myanmar y Uzbekistán.
  • Grupo X: Comoras, Moldavia, Montserrat, Tanzania, Uruguay y Zambia.
  • Grupo Y: Albania, Costa de Marfil, Mauritania, Ruanda, Islas Turcas y Caicos y Vanuatu.
  • Grupo Z: Chad, Kenia, Malta, Níger, Macedonia del Norte y Panamá.
  • Grupo AA: Antigua y Barbuda, Burkina Faso, Eritrea, Líbano, Nueva Caledonia e Irlanda del Norte.
  • Grupo AB: Cuba, Chequia, Jamaica, Sri Lanka, Togo e Islas Vírgenes de Estados Unidos.
  • Grupo AC: Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Georgia, Namibia, Polonia y Santo Tomé y Príncipe.
  • Grupo AD: Chipre, Gambia, Jordania, Nigeria, Pakistán y Sudán del Sur.
  • Grupo AE: Afganistán, Yibuti, Rusia, Sierra Leona, Sudán y Turquía.
  • Grupo AF: Andorra, Australia, Azerbaiyán, Haití, Israel y Timor-Leste.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCopa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFAFIFAColombia vs.Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Luego de superar la primera ronda como líderes del grupo D, el conjunto verdiblanco pone la mira en el "Decano" para alcanzar las semifinales y soñar con el título en Ecuador

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Juan Pablo Montoya se mostró decepcionado por la temporada de su hijo Sebastián: “Botamos la plata”

El expiloto y padre del corredor de la Fórmula 2 fue lapidario con sus críticas por la campaña en el equipo Prema, en el que no continuaría el colombiano para 2027 y por eso busca escudería en esa categoría

Juan Pablo Montoya se mostró decepcionado por la temporada de su hijo Sebastián: “Botamos la plata”

El DT Lucas González criticó a la Dimayor por la exigente programación de partidos en Atlético Nacional: “Te condiciona mucho”

El entrenador habló sobre la cantidad de encuentros que el equipo disputó en los últimos días, una seguidilla que obligó a realizar cambios en la plantilla para llegar en buenas condiciones al clásico contra Medellín

El DT Lucas González criticó a la Dimayor por la exigente programación de partidos en Atlético Nacional: “Te condiciona mucho”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

‘Stream Fighters 5’: Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex dieron de qué hablar con su preparación a tres semanas del evento

Karol G, Jessi Uribe y Paola Jara fueron protagonistas en la gala de los Billboard de la Música Latina 2026: así les fue

Deportes

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en cuartos de la Copa Libertadores Femenina

Juan Pablo Montoya se mostró decepcionado por la temporada de su hijo Sebastián: “Botamos la plata”

El DT Lucas González criticó a la Dimayor por la exigente programación de partidos en Atlético Nacional: “Te condiciona mucho”