La selección Colombia debutó con goleada ante Eswatini en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA

Colombia debutó con goleada en el país asiático-crédito @FCFSeleccionCol/X

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La Selección Colombia disputa en Bakú (capital de Azerbaiyán) la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, un certamen que reunirá a 191 federaciones entre el 22 y el 30 de octubre de 2026 para ampliar el acceso de jóvenes futbolistas a experiencias internacionales.

El 24 de octubre de 2026, la “Tricolor” dirigida por el entrenador Francisco López debutó con una goleada por 6-1 ante Eswatini. Es importante recordar que Colombia integra el grupo M junto con Eswatini, Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia.

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Los "Cafeteros" volverán a jugar el 25 de octubre de 2026 ante Samoa-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se disputó en el Complejo Deportivo Hovsan, bajo la dirección de José Francisco López.

Matías Castro marcó a los minutos 19 y 34; Esneider García anotó en el 31 y el 35, mientras que Eduardo Luquerna y Juan Burbano completaron la cuenta en los minutos 32 y 38, respectivamente.

El conjunto colombiano volverá a jugar el 25 de octubre de 2026 ante Samoa, a las 12:00 a. m. (hora de Colombia), en la fase de grupos. El encuentro corresponderá a la segunda presentación del equipo en el grupo M.

Así es el nuevo torneo juvenil que se juega en territorio asiático

El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF

Es importante recordar que cada delegación está compuesta por 14 futbolistas nacidos en 2011 o 2012 y un cuerpo técnico de hasta seis integrantes. Los partidos se disputarán con equipos de ocho jugadores, en campos de 68 por 47 metros y con porterías reglamentarias de 7,32 por 2,44 metros.

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La cita en Azerbaiyán convoca a más de 3.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros. El programa contempla cerca de 1.000 partidos, con hasta 20 encuentros simultáneos en distintos campos y una capacidad de 10 compromisos diarios por cancha.

La FIFA incluyó 191 países para el nuevo festival Sub-15 de la FIFA-crédito Claudio Thoma/Keystone vía AP

El Consejo de la FIFA aprobó el torneo en diciembre de 2025 como el primero de una serie de competencias con formato de festival para categorías menores. La rama masculina debutará en 2026, la femenina está prevista para 2027 y, desde 2028, las federaciones miembro podrán inscribir equipos sub-15 de ambos sexos en dos torneos distintos.

Cada delegación estará compuesta por 14 futbolistas nacidos en 2011 o 2012 y un cuerpo técnico de hasta seis integrantes. Los partidos se disputarán con equipos de ocho jugadores, en campos de 68 por 47 metros y con porterías reglamentarias de 7,32 por 2,44 metros.

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Los encuentros tendrán dos tiempos de 20 minutos, una duración adaptada a la etapa formativa de los participantes. La primera fase permitirá a cada selección jugar entre cuatro y cinco partidos de clasificación.

Los resultados definirán el acceso a una segunda instancia dividida en seis categorías. Allí, cada equipo disputará otros cuatro o cinco encuentros, un sistema diseñado para que todos los participantes permanezcan en competencia hasta la última jornada.

Los ganadores de cada categoría recibirán un reconocimiento, mientras que el vencedor de la categoría A será proclamado campeón. La conformación de los grupos surgió de una clasificación previa que combinó los resultados de las selecciones absolutas con la participación y el rendimiento reciente de los equipos juveniles.

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El objetivo de la organización es que los equipos tengan calendarios competitivos durante toda la competencia y se enfrenten a selecciones de diferentes regiones.

Arsene Wenger explicó que el nuevo torneo busca fomentar a los nuevos talentos-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, sostuvo que el torneo busca reducir las diferencias de acceso a la competencia internacional:

“El talento está en todas partes, pero los jóvenes futbolistas no siempre tienen las mismas oportunidades de ponerse a prueba a nivel internacional. Este torneo tiene como objetivo brindarles esa oportunidad”.

A continuación, estos son los grupos de la Copa del Mundo y Festival Sub-15}

Grupo A: Anguila, Estonia, Francia, Kosovo, Maldivas y Sudáfrica.

Grupo B: Argelia, Argentina, China Taipéi, Malawi, Omán y Surinam.

Grupo C: Camboya, Inglaterra, Montenegro, Nicaragua, República de Irlanda y Zimbabue.

Grupo D: Brasil, República Democrática del Congo, El Salvador, Guinea-Bisáu, Nepal y Túnez.

Grupo E: Barbados, Chile, Congo, España, Kuwait y Tayikistán.

Grupo F: Belice, Costa Rica, Curazao, Liberia, Marruecos y Filipinas.

Grupo G: Bangladesh, Burundi, Fiyi, Indonesia, Portugal y Gales.

Grupo H: Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia, México y Siria.

Grupo I: Bulgaria, Gabón, Letonia, Lesoto y Escocia.

Grupo J: Angola, República Centroafricana, China, Japón, Arabia Saudita e Islas Salomón.

Grupo K: Baréin, Camerún, Granada, India, Laos y Senegal.

Grupo L: Benín, Islas Cook, Hong Kong, Italia, Catar y Turkmenistán.

Grupo M: Colombia, República Dominicana, Esuatini, Samoa, Eslovaquia y Tailandia.

Grupo N: Aruba, Croacia, Grecia, Palestina, Santa Lucía y Yemen.

Grupo O: Bielorrusia, Botsuana, Malí, Mongolia, Papúa Nueva Guinea y Perú.

Grupo P: Samoa Americana, Canadá, Guatemala, Guinea, Honduras y Singapur.

Grupo Q: Bután, Corea del Sur, Lituania, Luxemburgo, San Vicente y las Granadinas y Emiratos Árabes Unidos.

Grupo R: Bosnia y Herzegovina, Brunéi, Guyana, Irán, Mauricio y Vietnam.

Grupo S: Islas Caimán, Egipto, Irak, Macao, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

Grupo T: Madagascar, Mozambique, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Somalia y Venezuela.

Grupo U: Cabo Verde, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Kirguistán, Tonga y Uganda.

Grupo V: Bolivia, Gibraltar, Libia, Paraguay, Seychelles y Tahití.

Grupo W: Bahamas, Ghana, Guam, Kazajistán, Myanmar y Uzbekistán.

Grupo X: Comoras, Moldavia, Montserrat, Tanzania, Uruguay y Zambia.

Grupo Y: Albania, Costa de Marfil, Mauritania, Ruanda, Islas Turcas y Caicos y Vanuatu.

Grupo Z: Chad, Kenia, Malta, Níger, Macedonia del Norte y Panamá.

Grupo AA: Antigua y Barbuda, Burkina Faso, Eritrea, Líbano, Nueva Caledonia e Irlanda del Norte.

Grupo AB: Cuba, Chequia, Jamaica, Sri Lanka, Togo e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Grupo AC: Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Georgia, Namibia, Polonia y Santo Tomé y Príncipe.

Grupo AD: Chipre, Gambia, Jordania, Nigeria, Pakistán y Sudán del Sur.

Grupo AE: Afganistán, Yibuti, Rusia, Sierra Leona, Sudán y Turquía.

Grupo AF: Andorra, Australia, Azerbaiyán, Haití, Israel y Timor-Leste.