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América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

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Cúcuta quiere ratificarse dentro de los 8 y América recuperar el liderato del campeonato colombiano-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa
Cúcuta quiere ratificarse dentro de los 8 y América recuperar el liderato del campeonato colombiano-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Cúcuta Deportivo por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 24 de octubre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 6:05 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del partido será Carlos Díaz del Casanare y en el VAR estará Ricardo García de Santander.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos en la capital vallecaucana.

13:21 hsHoy

Caso de Yhormar Hurtado llega a los estrados internacionales: Alianza FC habría presentado apelación en el TAS

El club de Valledupar es el quinto que reclama por la presunta inscripción indebida del jugador en la Liga BetPlay porque, en la temporada 2026, pasó por otros dos equipos e incumplió norma de la FIFA

Yhormar Hurtado tuvo un breve paso por Always Ready después de jugar con Deportes Tolima, todo eso en el primer semestre de 2026, antes de arribar al América - crédito América de Cali
Yhormar Hurtado tuvo un breve paso por Always Ready después de jugar con Deportes Tolima, todo eso en el primer semestre de 2026, antes de arribar al América - crédito América de Cali

Uno de los hechos que ha despertado polémica en el fútbol colombiano durante el segundo semestre de 2026 fue el caso del defensor Yhormar Hurtado. El jugador firmó contrato con América de Cali, pero su fichaje derivó en uno de los líos judiciales más mediáticos de las últimas semanas: cinco clubes reclaman que su inscripción fue ilegal y el caso ahora llegó a una instancia internacional.

Leer la nota completa
13:03 hsHoy

Estos son los convocados del América de Cali

La lista de jugadores que tendrá David González para el juego-crédito América de Cali
La lista de jugadores que tendrá David González para el juego-crédito América de Cali

Arqueros

  • 1. Jean Fernandes
  • 12. Juan Pablo Montoya

Defensas

  • 2. Marlon Torres
  • 3. Dany Rosero
  • 4. Cristian Tovar
  • 22. Nicolás Hernández
  • 30. Ómar Bertel
  • 44. Brayan Córdoba

Volantes

  • 6. José Cavadia
  • 15. Rafael Carrascal
  • 18. Yani Quintero
  • 29. Camilo Amú

Delanteros

  • 10. Yeison Guzmán
  • 7. Jhon Murillo
  • 17. Jan Lucumí
  • 21. Tomás Ángel
  • 23. Luis Quiñones
  • 36. Jhordy Camacho
  • 77. Edson Tortolero
  • 88. Tilman Palacios
12:10 hsHoy

Así va la fecha 16 de la Liga BetPlay

Tolima vs. Junior
La Liga BetPlay comienza a definir a los ocho clasificados para la estrella de Navidad- crédito Deportes Tolima

23 de octubre de 2026

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca)
  • Goles: Alejandro Maya al minuto 64 de juego

Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas

  • Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
  • Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
  • Goles: Deiber Caicedo al minuto 45

24 de octubre de 2026

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 9:15 p. m.
  • Árbitro: José Ortiz (Norte de Santander)
  • VAR: Fernando Trujillo (Valle del Cauca)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

25 de octubre de 2026

Fortaleza vs. Deportivo Cali

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Alianza FC vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Hora: 4:05 p. m.
  • Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
  • VAR: Jhon Perdomo (Huila)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 6:10 p. m.
  • Árbitro: Jonathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Keiner Jiménez (César)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Hora: 8:15 p. m.
  • Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
  • VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

26 de octubre de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Llaneros FC

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
12:00 hsHoy

Duelo de “Diablos Rojos” y “Motilones” en San Fernando

Cúcuta quiere ratificarse dentro de los 8 y América recuperar el liderato del campeonato colombiano-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa
América de Cali eliminó entre semana al Barranquilla FC de la Copa Colombia y se instaló en las semifinales, fase que jugará ante Internacional de Bogotá-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

El 21 de octubre de 2026, América de Cali goleó por 0-4 al Barranquilla FC por los cuartos de final de la Copa BetPlay en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Con los goles de Omar Bertel al minuto 7, de Edson Tortolero al 45 y el doblete de Tomás Ángel al 43 y 69, el equipo dirigido por David González se instaló dentro de los cuatro mejores equipos del torneo que reúne a los clubes de primera y segunda división del fútbol colombiano.

Por su parte, el 20 de octubre de 2026, Cúcuta Deportivo venció por 1-0 a Atlético Nacional con el autogol de Neider Parra al minuto 18 del partido.

El 5 de abril de 2026 fue el último duelo del Cúcuta Deportivo y América de Cali en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana y que terminó 2-0 a favor del local.

Los delanteros Jaime Peralta al 42 y Léider Berdugo al 72 de tiro penal anotaron para la victoria “Motilona” ante los “Escarlatas”.

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