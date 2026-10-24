América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Cúcuta quiere ratificarse dentro de los 8 y América recuperar el liderato del campeonato colombiano-crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Cúcuta Deportivo por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 24 de octubre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 6:05 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del partido será Carlos Díaz del Casanare y en el VAR estará Ricardo García de Santander.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos en la capital vallecaucana.