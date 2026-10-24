América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Cúcuta Deportivo por la fecha 16 de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 24 de octubre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 6:05 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.
El árbitro del partido será Carlos Díaz del Casanare y en el VAR estará Ricardo García de Santander.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del partido y durante los 90 minutos en la capital vallecaucana.
Uno de los hechos que ha despertado polémica en el fútbol colombiano durante el segundo semestre de 2026 fue el caso del defensor Yhormar Hurtado. El jugador firmó contrato con América de Cali, pero su fichaje derivó en uno de los líos judiciales más mediáticos de las últimas semanas: cinco clubes reclaman que su inscripción fue ilegal y el caso ahora llegó a una instancia internacional.
Estos son los convocados del América de Cali
Arqueros
- 1. Jean Fernandes
- 12. Juan Pablo Montoya
Defensas
- 2. Marlon Torres
- 3. Dany Rosero
- 4. Cristian Tovar
- 22. Nicolás Hernández
- 30. Ómar Bertel
- 44. Brayan Córdoba
Volantes
- 6. José Cavadia
- 15. Rafael Carrascal
- 18. Yani Quintero
- 29. Camilo Amú
Delanteros
- 10. Yeison Guzmán
- 7. Jhon Murillo
- 17. Jan Lucumí
- 21. Tomás Ángel
- 23. Luis Quiñones
- 36. Jhordy Camacho
- 77. Edson Tortolero
- 88. Tilman Palacios
Así va la fecha 16 de la Liga BetPlay
23 de octubre de 2026
Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
- Estadio: La Independencia de Tunja
- Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca)
- Goles: Alejandro Maya al minuto 64 de juego
Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas
- Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
- Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
- Goles: Deiber Caicedo al minuto 45
24 de octubre de 2026
Once Caldas vs. Deportivo Pereira
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 9:15 p. m.
- Árbitro: José Ortiz (Norte de Santander)
- VAR: Fernando Trujillo (Valle del Cauca)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
25 de octubre de 2026
Fortaleza vs. Deportivo Cali
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 2:00 p. m.
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Alianza FC vs. Internacional de Bogotá
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Hora: 4:05 p. m.
- Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
- VAR: Jhon Perdomo (Huila)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Jonathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Keiner Jiménez (César)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
26 de octubre de 2026
Jaguares de Córdoba vs. Llaneros FC
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Hora: 6:00 p. m.
- Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
- VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Duelo de “Diablos Rojos” y “Motilones” en San Fernando
El 21 de octubre de 2026, América de Cali goleó por 0-4 al Barranquilla FC por los cuartos de final de la Copa BetPlay en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.
Con los goles de Omar Bertel al minuto 7, de Edson Tortolero al 45 y el doblete de Tomás Ángel al 43 y 69, el equipo dirigido por David González se instaló dentro de los cuatro mejores equipos del torneo que reúne a los clubes de primera y segunda división del fútbol colombiano.
Por su parte, el 20 de octubre de 2026, Cúcuta Deportivo venció por 1-0 a Atlético Nacional con el autogol de Neider Parra al minuto 18 del partido.
El 5 de abril de 2026 fue el último duelo del Cúcuta Deportivo y América de Cali en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana y que terminó 2-0 a favor del local.
Los delanteros Jaime Peralta al 42 y Léider Berdugo al 72 de tiro penal anotaron para la victoria “Motilona” ante los “Escarlatas”.