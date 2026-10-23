Colombia

En video quedó cómo un señalado de feminicidio transportó el cadáver de la mujer embarazada en un carro de supermercado y lo abandonó en un parque en Bogotá

El caso se reportó luego de que vecinos informaran de la presencia del objeto abandonado en el parque La Joya (Ciudad Bolívar), y gracias al dictamen de Medicina Legal y los videos recopilados, se determinó que la pareja sentimental del hoy detenido esperaba un bebé

El hombre dejó el carro de supermercado en un sendero peatonal ubicado en el parque La Joya, y su presencia alertó a varios de los transeúntes y residentes, que llamaron al CAI, y a cuando los agentes de la Policía revisaron el objeto, detectaron un cuerpo, y de inmediato notificaron a la Sijín - crédito Mebog
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Como parte del proceso judicial en un caso señalado por organizaciones sociales y allegados de la víctima como un feminicidio en Colombia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Vásquez Moreno.

El hoy detenido es señalado por el presunto feminicidio de su compañera sentimental, una mujer que se encontraba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado dentro de un carro de mercado abandonado en un parque de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y a pesar del material probatorio, incluido un video en el que se observa el recorrido que hizo antes de deshacerse del cuerpo, el procesado no aceptó los cargos.

El caso se remonta al 15 de marzo de 2026, cuando habitantes y autoridades encontraron el cuerpo de la víctima en inmediaciones del parque La Joya, en el barrio El Tesorito (Ciudad Bolívar).

De acuerdo con el reporte del ente acusador, el cadáver estaba cubierto con bolsas y otros elementos, dentro de un carro de mercado que algunos de los vecinos detectaron abandonado.

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crédito Fiscalía/Mebog
El crimen de la mujer embarazada se presentó el 15 de marzo de 2026 en el barrio La Joyita, en Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía/Mebog

Medicina Legal halló lesiones asociadas con agresiones reiteradas

La investigación se apoyó en dictámenes forenses, registros de videovigilancia y análisis de telefonía celular.

Esos elementos permitieron a la Fiscalía establecer un posible contexto de violencia física y psicológica en la relación.

A su vez, el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que la mujer presentaba lesiones compatibles con agresiones repetidas, y la hipótesis que manejan las autoridades es que fue golpeada con objetos contundentes y que murió por asfixia.

Desde el ente acusador se sostuvo que las pruebas recopiladas permiten inferir que Vásquez Moreno habría sometido a la víctima a agresiones antes de causarle la muerte.

Otro de los detalles que arrojó la necropsia es que el cuerpo estaba atado de pies y manos.

Luis Fernando Vásquez Moreno no aceptó cargos y fue enviado a la cárcel - crédito Fiscalía/Mebog
Luis Fernando Vásquez Moreno no aceptó cargos y fue enviado a la cárcel - crédito Fiscalía/Mebog

Cámaras de seguridad registraron el traslado del carro de mercado

Durante las labores de policía judicial, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) revisaron videos y realizaron verificaciones técnicas que permitieron identificar al presunto responsable.

Los registros audiovisuales muestran a Vásquez Moreno cuando trasladaba un carro de mercado hasta el sector cercano al parque La Joya. Allí habría abandonado el cuerpo para intentar ocultar lo ocurrido.

El análisis de esos videos, junto con los elementos forenses y los registros de telefonía, reforzó la hipótesis de que el investigado habría movilizado de forma clandestina el cadáver de su pareja después de las agresiones.

La captura de Luis Fernando Vásquez Moreno ocurrió en Ciudad Bolívar

La detención del señalado agresor y pareja sentimental de la víctima se reportó el lunes 19 de octubre en el barrio El Recuerdo, de Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía

Vásquez Moreno fue capturado el lunes 19 de octubre en el sector El Recuerdo, también en Ciudad Bolívar. La Fiscalía presentó los elementos recopilados durante las audiencias preliminares y solicitó la imposición de una medida de aseguramiento.

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, oficial de Guarnición de la Mebog, señaló tras la detención de Vásquez Moreno que la víctima “sostenía una relación sentimental con el agresor”.

Además, se precisó por parte de la misma vocera de la institución que Vásquez Moreno “registra tres anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años”

Luego de fue puesto a disposición de la Fiscalía, el juez aceptó la petición y ordenó su reclusión en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.

“La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra la violencia basada en género y el esclarecimiento de los hechos que atentan contra la vida e integridad de las mujeres”, concluyó al final la coronel Erazo.

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