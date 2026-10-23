Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

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El 21 de octubre de 2026, Luis Díaz jugó 22 minutos en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal. El colombiano se tendió sobre el césped y salió lesionado.

Al día siguiente, el Bayern Múnich confirmó que el jugador de la selección colombiana sufrió un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo, ubicado en la parte posterior del muslo, entre la cadera y la rodilla. La lesión se produjo durante el empate 2-2 ante Arsenal y lo mantendrá fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

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El extremo ya había presentado molestias antes del partido y debió abandonar el campo poco antes del final.

Tras conocerse el diagnóstico, el periodista Stefan Kumberger, de SPORT1, cuestionó el manejo de la situación y pidió al club que revise lo ocurrido.

El periodista Stefan Kumberger cuestionó las decisiones del cuerpo técnico y exigió una revisión interna en el Bayern Múnich-crédito Sport1.de

En el programa Die Fußball-Halbzeit de Sport1, emitido el 22 de octubre de 2026, la periodista y presentadora Medeleine Etti preguntó si el canadiense Alphonso Davies podría ser una alternativa ofensiva para el entrenador Vincent Kompany en lugar de Luis Díaz. Stefen Kumberger respondió que esa posibilidad existe y cuestionó al Bayern Múnich:

“Sí, ese también era parte del plan en la planificación de la plantilla del Bayern. Max Eberl indicó desde temprano que Alphonso Davies era una opción para la posición ofensiva por la izquierda. Pero, en general, todo lo que ocurrió alrededor de Luis Díaz me pareció un poco extraño. No pudo ser sustituido contra el Leipzig, aunque debía salir. Luego se consideró que era mejor que no jugara contra el Arsenal; finalmente entró y sufrió esta lesión. Max Eberl dijo que no era para tanto, pero ahora se habla de una baja de entre cuatro y seis semanas. En mi opinión, sí es una lesión grave. El Bayern debe revisar todo lo que ocurrió”, dijo.

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El momento de la lesión de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La lesión de Luis Díaz supone una baja para el Bayern Múnich en un tramo de alta exigencia del calendario. Stefen Kumberger estimó que el colombiano estará fuera entre cuatro y seis semanas por un desgarro de fibras musculares y advirtió que su ausencia afecta al equipo de Vincent Kompany antes de una serie de compromisos, entre ellos el duelo ante Real Madrid y el clásico frente a Borussia Dortmund.

El analista destacó además la incidencia ofensiva que había tenido el extremo, quien marcó tres goles ante Leipzig.

“De cuatro a seis semanas. El hecho de que el Bayern diga que se trata de un pequeño desgarro de fibras musculares no cambia nada. La recuperación durará al menos cuatro semanas y, por supuesto, ahora esto golpea duramente al Bayern. Luis Díaz fue un jugador clave en los últimos partidos. El descanso le sentó bien porque no tuvo que disputar encuentros internacionales y, especialmente contra el Leipzig, jugó realmente muy bien: marcó tres veces”, explicó.

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Y añadió: “Ahora llega la primera fase decisiva de la temporada, con muchos partidos seguidos y varios encuentros importantes, como el del Real Madrid o el clásico en casa contra el Dortmund. Tener que prescindir de Luis Díaz supone un golpe muy duro para el Bayern”, completó.

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Luis Díaz sufrió una dura lesión tras ingresar al minuto 68 por el marroquí Ismail Saibari y salió al 90 por Bara Sapoko Ndiaye-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Es importante detallar que la lesión de Luis Díaz podría requerir una recuperación entre dos y cuatro semanas para retomar los entrenamientos y la competencia con normalidad, siempre que el dolor desaparezca y se recuperen la fuerza y la movilidad. El plazo depende de la respuesta a la rehabilitación y de la evolución física del futbolista.

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El Hospital for Special Surgery advierte que volver al deporte antes de cuatro a seis semanas puede aumentar el riesgo de una recaída. Para tareas sedentarias, el tiempo de incapacidad puede reducirse a una o dos semanas si no hay dolor al caminar, sentarse o desplazarse, mientras que las actividades físicas pueden exigir entre tres y seis semanas.

La disponibilidad de Díaz será definida partido a partido por el Bayern Múnich. Su recuperación podría prolongarse hasta seis semanas, según la evolución de la lesión.

El colombiano había ingresado a los 68 minutos frente a Arsenal tras comenzar el encuentro en el banco de suplentes. A los 90 minutos cayó al césped en el centro del campo, manifestó molestias físicas y fue reemplazado por el senegalés Bara Sapoko Ndiayé.

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25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

3 de noviembre de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich

7 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Mainz vs. Bayern Múnich

13 de noviembre de 2026 - Fecha FIFA: Colombia vs. Chile (estadio Pascual Guerrero de Cali)

17 de noviembre de 2026 - Fecha FIFA: Chile vs. Colombia (estadio Nacional de Santiago)

Luis Díaz jugó hasta el momento en la temporada 2026-2027 un total de 11 partidos en todas las competencias (Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania) en 803 minutos, de los cuales anotó cinco goles y realizó una asistencia.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: 76 minutos y gol en el Viking FK (Noruega) 3-3 Bayern Múnich

17 de octubre de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig