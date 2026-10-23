Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentaron para definir al rival del Palmeiras de Jhon Arias en la Copa Libertadores - crédito Reuters

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La Copa Libertadores definió a los dos equipos que disputarán el título el sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El escenario recibirá por segunda vez la definición del certamen, tras la edición de 2021, cuando Palmeiras superó a Flamengo por 2-1.

Habrá duelo de colombianos en la final de la Libertadores 2026: el volante Jhon Arias, de Palmeiras, se enfrentará a otros dos cafeteros. El Verdão eliminó a Fluminense, equipo de los colombianos Julián Millán y Kevin Serna.

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En la Copa Sudamericana también habrá un encuentro entre jugadores de la Tricolor en Barranquilla: Boca Juniors, de Álvaro Montero y Sebastián Villa, enfrentará a Atlético Mineiro, de Kevin Castaño y Mateo Cassierra. Este último está lesionado desde el 3 de octubre.

El rival de Jhon Arias en la final de Libertadores

La segunda semifinal de la competencia de la Conmebol tuvo muchas emociones en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Flamengo, actual campeón del certamen, recibió a Estudiantes de La Plata, que buscaba dar la sorpresa tras no acceder a una final desde la edición de 2009.

Frente a todo pronóstico, Estudiantes de La Plata avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026 luego de eliminar a Flamengo en su casa. El equipo se impuso por penales, 3-2, tras igualar 0-0 en el marcador global, con 10 hombres y una destacada actuación del portero Fernando Muslera.

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Edwuin Cetré, junto a Miguel Monsalve, son los dos colombianos que juegan en Estudiantes de La Plata - crédito Ignacio Amiconi/Fotobaires

Los argentinos tenían como principal objetivo mantener el cero en el marcador y apelar al contragolpe para hacer daño, pero esos planes casi se van al traste por la expulsión de Baltasar Rodríguez al minuto 50, por doble amonestación, y aguantó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos, en su área y bajo la fuerte presión de los brasileños.

Mientras el volante Jorge Carrascal salió a los 64 minutos, el atacante Edwin Cetré ingresó a los 77 minutos y falló el único penal que Estudiantes perdió en la tanda, luego de repetir el cobro por doble toque de la pelota y, en su segunda oportunidad, mandó el esférico a las nubes.

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Jorge Carrascal fue titular con Flamengo ante Estudiantes y salió de la cancha a los 64 minutos - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

Por fortuna para el exjugador del Independiente Medellín, el portero Fernando Muslera fue la figura por atajar tres disparos en la serie a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, para darle la sorpresiva clasificación al “Pincharrata” y se verá con el Palmeiras en Montevideo, con el sueño de alcanzar su quinta Copa Libertadores en la historia tras las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009.

El gesto con la hinchada de Fluminense

Palmeiras alcanzó la final de la Copa Libertadores tras vencer a Fluminense en la tanda de penales. El resultado dejó al colombiano Jhon Arias cerca de conquistar su segunda copa, después de ser campeón en 2023 con el equipo de Río de Janeiro, en el que dejó de ser querido por su decisión de pasar al Verdão.

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La hinchada visitante permaneció varios minutos en el Nubank Parque después del partido por motivos de seguridad. Cuando Arias salió del campo, recibió nuevos insultos, pero saludó a los aficionados y continuó su camino, en un gesto que algunos interpretaron como irónico.

El exdelantero campeón con el "Flu" en 2023 al vencer a Boca Juniors, tuvo un gesto irónico ante los hinchas del cuadro de Río de Janeiro en el Allianz Parque-crédito @Victorg_Lessa/X

El futbolista había sido cuestionado por los seguidores de Fluminense desde su fichaje por Palmeiras, especialmente en la semifinal de ida disputada en el estadio Maracaná. Tras ese encuentro, Arias respondió a los insultos: “Tienen amnesia”, citado por el medio Deportes RCN.

Cabe recordar que, durante el duelo por el Brasileirao 2026, algunos aficionados de Fluminense calificaron al colombiano como “Judas”, además de lanzarle toda clase de comentarios en las tribunas del escenario en Río de Janeiro, cada que tocaba la pelota en ese juego.

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Dos hinchas, ambas menores de edad, se volvieron virales por un cartel para demostrar el odio hacia el jugador por su fichaje - crédito @giofolkl/X