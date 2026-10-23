Senadores pidieron a la Fiscalía revisar publicaciones del influenciador Levy Rincón con acusaciones contra Ana Lucía Pineda: “Que haga respetar a las mujeres”

El senador Jota Pe Hernández presenta una solicitud formal firmada por varios congresistas ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Durante el video, Hernández muestra publicaciones del creador de contenido Levy Rincón, a quien señala de proferir calumnias e injurias dirigidas hacia la primera dama de la Nación y el presidente de la República de Colombia - crédito @JotaPeHernandez/X

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Más de 20 senadores de la República exigieron a la Fiscalía General de la Nación que examine publicaciones del influenciador Levy Rincón dirigidas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. La petición fue presentada mediante un oficio ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, informó que el documento fue firmado solo por congresistas hombres. Según explicó, la solicitud busca que el ente investigativo determine si los mensajes divulgados por Rincón pueden constituir conductas que ameriten una investigación.

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El oficio menciona señalamientos sobre las donaciones por el terremoto

El legislador Jota Pe Hernández sostuvo que la iniciativa pretende cuestionar los ataques dirigidos a las mujeres - crédito @JotaPeHernandez/X

Pulido Hernández señaló que el influenciador ha formulado acusaciones sobre el manejo de las donaciones realizadas para ayudar a los afectados del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, que involucran a la primera dama. También indicó que Rincón ha relacionado al presidente De la Espriella con presuntas actividades ilícitas.

El senador pidió que las autoridades revisen esas publicaciones. “Aquí la está calumniando, la está injuriando, la está insultando”, afirmó al referirse a Pineda. Añadió que, a su juicio, el creador de contenido también ha atacado al mandatario en mensajes difundidos en redes sociales.

Jota Pe Hernández pidió que el caso sea un mensaje contra las agresiones a las mujeres

Senadores pidieron a la Fiscalía revisar publicaciones del influenciador Levy Rincón con acusaciones contra Ana Lucía Pineda - crédito @LevyRincon / X/EFE

Durante su pronunciamiento, Jota Pe Hernández sostuvo que la iniciativa pretende cuestionar los ataques contra las mujeres y solicitó a Camargo una actuación frente al caso. “Le estamos solicitando a través de este oficio que haga respetar a las mujeres. Queremos contar con el apoyo de la fiscal general de la Nación para que esto sea un mensaje contundente”, declaró.

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El congresista considera un deber respetar a “las mujeres de Colombia, y en este caso a la primera dama de la Nación”. En esa línea, cuestionó expresiones que, según su postura, reproducen maneras de maltrato contra ellas.

“Este sujeto calumnió, injurió e insultó a la primera dama (representante de todas las mujeres en Colombia) La violencia contra la mujer tiene sus consecuencias, nosotros hicimos la ley, llegó la hora de cumplirla”, escribió en su cuenta de X.

La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar el contenido remitido en el oficio y determinar si hay elementos para abrir una actuación.

El hombre que amenazó a la primera dama y a la familia de Abelardo de la Espriella

Buriticá Suárez deberá responder por los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos - crédito Suministrado infobae

Un juez ordenó el jueves 22 de octubre de 2026 la reclusión en cárcel de Juan Carlos Buriticá Suárez, investigado por amenazas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la familia del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El acusado deberá responder por delitos relacionados con estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

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La captura ocurrió el 19 de octubre a las 11:57 p.m., un día después de la denuncia por los mensajes amenazantes. La medida de aseguramiento no implica una declaración de responsabilidad penal, que será definida durante el proceso judicial.

El primer mandatario informó, además, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a 91 personas privadas de la libertad desde cárceles de Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. La decisión formó parte de acciones para impedir que los establecimientos penitenciarios sean usados para mantener actividades delictivas.

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Buriticá Suárez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, contemplado en el artículo 188E.

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El juzgado consideró procedente la detención intramural a partir de elementos recolectados por la Policía Nacional con el apoyo de su Centro Cibernético. La valoración judicial incorporó un enfoque de género sobre las circunstancias denunciadas.

El juez sostuvo que la privación de la libertad era necesaria ante la falta de una alternativa con la misma eficacia: “El despacho considera que no existe una medida menos invasiva que resulte igual de eficaz”.

Después de la audiencia se difundió un video que muestra el ingreso de Buriticá Suárez al centro penitenciario. Las imágenes registran su requisa, la toma de fotografías y el acompañamiento de guardas del Inpec hacia la celda donde permanecerá mientras avanza la causa.

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