Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Durante su charla con Katherine Porto, la actriz relató que una conversación con su hija mayor fue el momento en que comenzó a replantearse aspectos de su matrimonio de 17 años - crédito @katherineporto_/Instagram

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Después de 17 años de matrimonio, dos hijas y una vida construida en Los Ángeles, Estados Unidos, la actriz Marcela Carvajal contó cómo atravesó una separación que le tomó años procesar.

En una conversación con Katherine Porto en el pódcast Microdosis de Amor Propio, la protagonista de Perfil Falso y Hasta que la plata nos separe (donde compartió set con la propia Porto) narró cómo fue separarse, enfrentar el temor de “romper” a su familia y regresar a Colombia para rearmar un hogar desde cero.

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“Llevo una temporada de volver a empezar después de 17 años de casada. Volver otra vez a Colombia, pero separada, con una hija por fuera del país, pero con otra aquí también terminando el bachillerato. Es como volver otra vez a armarme”, contó la actriz al inicio de la entrevista.

Al describir dónde se encuentra hoy, aseguró que la parte más difícil ya había quedado atrás y, de hecho, coincidió con su participación en la actual temporada de MasterChef Celebrity.

“Creo que lo más duro ya pasó. Ese paso por el túnel cuando uno está naciendo, porque es como un parto, coincidió con MasterChef. Fue un parto doloroso, pero también estaba ocupada aprendiendo otra cosa, que era cocinar”, señaló.

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Una pregunta de su hija mayor Crystal motivó a la intérprete a replantear el futuro de la convivencia familiar - crédito @mcarvajal28/Instagram

Carvajal reflexionó sobre un patrón que, según su experiencia, distingue a hombres y mujeres al momento de la ruptura.

“Uno se separa años antes de tomar la decisión, pero cuando la tomamos, la tomamos”, afirmó. Para ella, las mujeres procesan el duelo internamente mucho antes de verbalizarlo, lo que suele provocar que la noticia tome desprevenida a la otra parte.

“Nosotras vivimos el duelo mucho antes. La mujer puede tomar la decisión porque no se siente bien, porque no es saludable para sus hijos. Un hombre jamás va a tomar la decisión por eso”, planteó, y enseguida aclaró que no pretendía establecer una regla general: “Hay excepciones, ojo”.

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Lo que más le costó fue la idea de romper lo que funcionaba como familia con Beto Gaitán. “Hacíamos un buen equipo. Beto es un muy buen papá y cuando estamos juntos la pasamos siempre rico. En muchas cosas nos sintonizamos muy bien en los principios y virtudes que debe tener una persona. Coincidíamos en los valores que queremos inculcarles a nuestras hijas. Nos gustaban las mismas actividades: comer, hacer ejercicio, conocer nuevos sitios. Entonces, acabar con eso era doloroso”, admitió.

El punto de quiebre llegó de la voz menos esperada. Cuando su hija mayor, Crystal, empezó a salir con chicos, la actriz le dijo que solo aceptara a alguien que la tratara con generosidad y respeto. La adolescente la miró y le respondió: “Y mamá, ¿tú por qué sigues casada?”.

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La actriz recordó el impacto de esa pregunta: “Me quedé muda y ahí dije: ‘¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijas?’ Estamos juntos, pero es una relación fría, es una relación de compañeros, pero no de pareja. Y yo no quiero eso para mis hijas”.

La evacuación forzada por los incendios en Los Ángeles postergó la separación física entre la actriz y Beto Gaitán - crédito @mcarvajal28/Instagram

A partir de ahí, decidió hablar con su entonces esposo. “Le dije: Beto, tú eres muy lindo, muy joven; levántate una mujer por la que sientas maripositas en el estómago y también déjame a mí mirar y sentir. Creo que nos merecemos tener otro tipo de pareja y otro tipo de vida. Y así comencé”, relató.

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Pero -en palabras de Carvajal- entre tomar la decisión y concretarla pasó mucho tiempo. La familia vivía en Los Ángeles, lejos de su red de apoyo, y las circunstancias se encargaron de postergar la separación real: “Estábamos viviendo en Los Ángeles, lejos de nuestro entorno, de nuestra familia. Era más difícil. Y pasaron muchas cosas, entre otras los incendios. Tocó evacuar, nos tocó irnos a otro sitio, que era el sitio donde se fue Beto, y después todo se volvió al revés. Él se pasó otra vez a vivir a la casa y entonces no había como una real separación”.

La oportunidad de concretar la ruptura llegó cuando la producción de la tercera temporada de Perfil Falso la convocó en Colombia y su hija menor, Luciana, le dijo que quería terminar el colegio en su país. “Dije: ‘Ok, aquí me puedo volver a parar en Colombia y tomar distancia real. Y si él no lo hace, lo hago yo’”, recordó. Mientras tanto, Crystal estaba por terminar el bachillerato en Los Ángeles, donde era capitana de su equipo de atletismo.

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Sin embargo, la actriz reconoció que su entorno no siempre acompañó la decisión con entusiasmo. Al anunciar su divorcio, varias personas le cuestionaron el momento: “Al principio mucha gente decía: ‘¿Pero usted a estas alturas?’. Eso también te hace pensar, hasta que dije: ¿a qué? Cuando me dicen ‘a estas alturas de la vida’, yo digo: ¿eso qué significa? ¿Que me voy a morir? La única condición para morirse es estar vivo. Yo nunca pienso que hay una fecha de caducidad. Mientras esté viva, siempre va a haber una primera vez”.

De igual modo, Carvajal reconoció que el proceso destruyó planes construidos durante años, pero se negó a quedarse inmóvil: “¿Duele? Sí. ¿Que uno tiene pensado un montón de cosas? Sí. ¿Que se destruyen sueños? Sí, eso es doloroso, sin duda. Pero si uno no intenta seguir caminando, ya se murió. Y estamos vivos, entonces hay que seguir moviéndose”.

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El llamado para grabar la serie Perfil Falso facilitó el retorno definitivo de la artista a Colombia junto a su hija Luciana. Además, derivó en su aceptación para sumarse a la octava temporada de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La dimensión espiritual, según contó, fue uno de sus principales sostenes. “Comienzan a pasar cosas en tu vida que, ¡za!, te agarras de acá; ¡fa!, pasa esto otro. Y comienzas a fluir y comienzas a armarte. Sin rencores, sin rabias, porque eso también te va carcomiendo”, describió. Su hermano, que según sus palabras asumió el papel de “el hombre de la casa”, y los amigos que la acompañaron durante toda su vida completaron la red que la sostuvo en los meses más difíciles.