Colombia

Dólar hoy 23 de octubre 2026: la divisa abrió en $3.175,03, $9,98 por debajo de la TRM oficial

La divisa estadounidense cedió este viernes tras la caída diaria de la referencia cambiaria, fijada en $3.185,01 y seis pesos menos que el jueves 22 de octubre, en una jornada marcada por el alza del crudo

El dólar inició la jornada cambiaria en Colombia en 3.175,03 pesos, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Luisa González/Reuters
El dólar inició la jornada cambiaria en Colombia en 3.175,03 pesos, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Luisa González/Reuters
Guardar

El dólar abrió este viernes 23 de octubre de 2026 en $3.175,03 en Colombia, $9,98 por debajo de la TRM, en una jornada condicionada por el alza del petróleo y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos. La cotización oficial quedó fijada en $3.185,01, con una baja diaria de $6,46 frente a los $3.191,47 del jueves.

La caída interrumpió la tendencia alcista de la TRM registrada desde los $3.163,76 del 21 de octubre. El 22 de octubre, el mercado esperaba que la moneda estadounidense superara los $3.200, pero operó mayormente a la baja y solo alcanzó un máximo de $3.197 durante un período breve.

PUBLICIDAD

Durante las primeras horas de negociación, el dólar se movió entre $3.172 y $3.177, mientras que otras cotizaciones de apertura lo ubicaron en $3.172, con un máximo inicial de $3.180, un mínimo de $3.171 y un promedio de $3.175. El volumen negociado ascendía a USD 250 millones.

La actividad reciente de la Bolsa de Valores de Colombia registró un precio promedio de $3.185,02, con cierres entre $3.174,00 y $3.157,91. Las aperturas se situaron en $3.178,90 y $3.193,00, mientras que el mínimo de las negociaciones llegó a $3.148,00.

La moneda estadounidense acumula una contracción de 5,11% en octubre y una caída anual de 15,61%. Frente al 1 de octubre, cuando la TRM era de $3.312,84, la referencia oficial descendió $127,83.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,06% y su variación interanual se sitúa en una caída del -13,32%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha registrado una tendencia negativa en los últimos días, con un ajuste de -1 durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 8,48% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 14,1%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

<br>

Temas Relacionados

Precio dólar hoy ColombiaPrecio del dólar hoyA como se cotiza el dólar hoy en ColombiaDólar hoy en ColombiaColombia-EconomíaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cancino habría pedido la renuncia de viceministros del Ministerio del Interior que fueron defendidos por Rodrigo Lara en su carta de despedida: de quiénes se trata

La solicitud alcanza a los funcionarios Carlos Eduardo Gechem y Pedro Roa, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional

Iván Cancino habría pedido la renuncia de viceministros del Ministerio del Interior que fueron defendidos por Rodrigo Lara en su carta de despedida: de quiénes se trata

El viceministro de Ambiente Gustavo Adolfo Guerrero figuraba como especialista en un programa que no terminó: tuvieron que actualizar su hoja de vida

El viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Gobierno de Abelardo de la Espriella habría sido profesor de cátedra en la Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda, pese a no obtener el título de la Javeriana

El viceministro de Ambiente Gustavo Adolfo Guerrero figuraba como especialista en un programa que no terminó: tuvieron que actualizar su hoja de vida

Abogado de estadounidense acusado falsamente de abusar de un menor en el balcón de un apartamento en Bogotá reveló que terminó el proceso de adopción: “Vive ahora en Texas”

Varios vecinos afirmaron haber observado desde la calle y balcones cercanos una posible agresión contra un niño. La denuncia derivó en la llegada de patrullas policiales y de unidades de la Undmo, ante la concentración de personas que exigían conocer la identidad del señalado y pedían protección para los menores

Abogado de estadounidense acusado falsamente de abusar de un menor en el balcón de un apartamento en Bogotá reveló que terminó el proceso de adopción: “Vive ahora en Texas”

⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

En un episodio de su programa, la modelo y empresaria recordó que, durante su infancia junto a sus hermanas, Kris Jenner bromeaba con tener distintas nacionalidades, entre ellas la colombiana, y aprendió algunas palabras en español para hablar en casa

⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

Así fue el impresionante gol de Edwin Cardona contra Nacional desde la mitad de cancha: “No hay mucho más que decir sobre él”

El volante abrió el marcador para el “Rey de Copas” (apodo de Atlético Nacional) con un golazo desde la mitad de la cancha del Atanasio Girardot ante Deportivo Pasto

Así fue el impresionante gol de Edwin Cardona contra Nacional desde la mitad de cancha: “No hay mucho más que decir sobre él”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

⁠Khloé Kardashian sorprendió al revelar que su madre Kris Jenner decía que era colombiana: “Nos  hablaba en español”

Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Karina García habló “largo y tendido” sobre su embarazo, junto a su hijo Valentino: “He tenido como cuatro cambios de fecha”

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Deportes

Así fue el impresionante gol de Edwin Cardona contra Nacional desde la mitad de cancha: “No hay mucho más que decir sobre él”

Así fue el impresionante gol de Edwin Cardona contra Nacional desde la mitad de cancha: “No hay mucho más que decir sobre él”

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es la prioridad”

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré