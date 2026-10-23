Dólar hoy 23 de octubre 2026: la divisa abrió en $3.175,03, $9,98 por debajo de la TRM oficial

El dólar inició la jornada cambiaria en Colombia en 3.175,03 pesos, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Luisa González/Reuters

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El dólar abrió este viernes 23 de octubre de 2026 en $3.175,03 en Colombia, $9,98 por debajo de la TRM, en una jornada condicionada por el alza del petróleo y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos. La cotización oficial quedó fijada en $3.185,01, con una baja diaria de $6,46 frente a los $3.191,47 del jueves.

La caída interrumpió la tendencia alcista de la TRM registrada desde los $3.163,76 del 21 de octubre. El 22 de octubre, el mercado esperaba que la moneda estadounidense superara los $3.200, pero operó mayormente a la baja y solo alcanzó un máximo de $3.197 durante un período breve.

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Durante las primeras horas de negociación, el dólar se movió entre $3.172 y $3.177, mientras que otras cotizaciones de apertura lo ubicaron en $3.172, con un máximo inicial de $3.180, un mínimo de $3.171 y un promedio de $3.175. El volumen negociado ascendía a USD 250 millones.

La actividad reciente de la Bolsa de Valores de Colombia registró un precio promedio de $3.185,02, con cierres entre $3.174,00 y $3.157,91. Las aperturas se situaron en $3.178,90 y $3.193,00, mientras que el mínimo de las negociaciones llegó a $3.148,00.

La moneda estadounidense acumula una contracción de 5,11% en octubre y una caída anual de 15,61%. Frente al 1 de octubre, cuando la TRM era de $3.312,84, la referencia oficial descendió $127,83.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,06% y su variación interanual se sitúa en una caída del -13,32%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha registrado una tendencia negativa en los últimos días, con un ajuste de -1 durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 8,48% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 14,1%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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