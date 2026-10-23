Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

El cantante presentó un corto reel con fragmentos de la creación de uno de sus mayores éxitos, en su apartamento en Bogotá, acompañado de su pareja a la que le dedicó el tema - crédito @juanes/Instagram

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Juanes atraviesa uno de los años más intensos de su trayectoria. En marzo de 2026, el cantante colombiano lanzó JuanesTeban, su duodécimo álbum de estudio, un trabajo conceptual que la crítica especializada señaló entre los mejores discos latinos del año.

A partir de esa producción, el artista inició en septiembre el Juanes World Tour 2026, una gira de más de 29 fechas por Estados Unidos y Canadá con la que conmemora sus 25 años de carrera como solista y que combina el repertorio del nuevo material con los clásicos que marcaron su catálogo solista desde el año 2000.

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En paralelo a los compromisos de la gira, que concluirá el 22 de octubre en San Diego, California, el músico utiliza sus redes sociales para repasar hitos de su trayectoria. En ese contexto, Juanes recordó, en un video publicado en conjunta con su esposa, Karen Martínez, el momento exacto en que compuso Es por ti, uno de los temas más celebrados de su repertorio.

Juanes dedicó "Es Por Ti" a Karen Martínez, su pareja desde los inicios de su carrera como solista - crédito cortesía Juanes

En la publicación, realizada a través de la cuenta conjunta de la pareja, @juanesylachechi, el cantante acompañó el material audiovisual con el siguiente mensaje: “Hace 25 años escribí Es Por Ti en el estudio de nuestro apartamento en Bogotá y hoy sigue sonando así”. El video, de apenas unos segundos, muestra al artista trabajando las voces y grabando lo que serían las maquetas del tema, en una sesión de trabajo casera.

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En algunos fragmentos de la grabación aparece Karen Martínez, a quien conoció años atrás durante la grabación del videoclip de Podemos Hacernos Daño, tema incluido en su debut solista Fijate Bien (2000). La escena luego cambia cuando, en uno de sus conciertos, canta a viva voz el que se convirtió en uno de los infaltables de sus presentaciones en vivo.

El video incluye texto superpuesto que reproduce la misma frase dirigida en segunda persona a la que hoy es su esposa y madre de sus hijas: “Hace 25 años te escribí Es Por Ti y hoy sigue sonando así”, se lee.

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La publicación generó una rápida respuesta del público. Entre las reacciones figuraron mensajes de celebridades como Maleja Restrepo, quien escribió “Ustedes son hogar”, y la cantante Flora Martínez, que respondió con una serie de emojis de corazones.

El origen de una de las canciones más reconocidas del artista

El tema apareció como uno de los sencillos de 'Un Día Normal', siendo ganador de dos Latin Grammy - crédito Juanes/YouTube

Es por ti fue publicada el 23 de septiembre de 2002 como el segundo sencillo de Un día normal, el segundo álbum de estudio del músico, producido junto a Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. La canción surgió en un período de transformación personal y profesional para Juanes, que por esos años atravesaba no solo el inicio de su relación sentimental con Martínez, sino el reto de consolidarse como una estrella de la música latinaomericana.

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El tema se convirtió en una pieza central dentro de la narrativa amorosa de la pareja. A diferencia de las temáticas sociales que predominaban en su álbum debut, Fíjate bien, esta composición giró en torno al sosiego y la gratitud que atribuyó a su vínculo con la actriz cartagenera.

El éxito del sencillo en radio y la rotación de su videoclip le permitieron alzarse con dos premios Latin Grammy, en las categorías de Canción del Año y Grabación del Año, durante la ceremonia realizada el 3 de septiembre de 2003 en Miami.

'Un Día Normal', el segundo trabajo en solitario de Juanes, fue reconocido entre los 10 mejores álbumes latinos del siglo XXI por Billboard - crédito Universal Music

El tema continúa presente en el repertorio en vivo del artista. Según registros de los conciertos compartidos por sus seguidores en la plataforma Setlist.fm, Es por ti se ubica entre las canciones más interpretadas de su carrera, junto a A Dios le pido y La camisa negra.

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La canción también fue objeto de un homenaje especial durante la gala de Persona del Año de los Latin Grammy, celebrada en noviembre de 2019 en Las Vegas, donde la cantante española Rosalía interpretó una versión del tema como parte del tributo a la trayectoria de Juanes.