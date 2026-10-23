Colombia

Karina García habló “largo y tendido” sobre su embarazo, junto a su hijo Valentino: “He tenido como cuatro cambios de fecha”

La empresaria contó detalles de cómo vive los últimos días de gestación, acompañada de los apuntes de su hijo que dieron de qué hablar entre sus seguidores

La creadora de contenido compartió sus impresiones a falta de unas semanas para que, en teoría, nazca su bebé - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

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La influencer Karina García habló sobre la fecha de nacimiento de su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante Kris R, durante una ronda de preguntas en sus historias de Instagram. La acompañó su hijo Valentino, recuperado de los problemas de salud que obligaron a llevarlo a un centro médico días atrás.

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia reconoció que todavía no tiene certeza sobre el día exacto en que nacerá el bebé, al que por ahora siguen llamando “Baby K”, asegurando que solo se revelará cuando nazca.

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Fue así como madre e hijo protagonizaron un momento cómico al leer la primera pregunta de la ronda: un usuario indagó sobre los antojos de García. La paisa se dirigió a Valentino: “Hijo, ¿de qué estoy antojada hoy?”. El niño respondió: “¡De parir! ¡De que nazca el bebé!”.

Karina García relató que los dos primeros embarazos de la empresaria concluyeron en la semana 40 de gestación, a diferencia del actual - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García relató que los dos primeros embarazos de la empresaria concluyeron en la semana 40 de gestación, a diferencia del actual - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Entre risas y sorprendida por el comentario, Karina le dio la razón: “Valentino lo dijo todo. O sea, estoy antojada de parir. Ya. Él lo dijo todo”.

Acto seguido, Karina explicó que la fecha de nacimiento de su bebé todavía está en suspenso, lo que marca una diferencia importante con sus anteriores embarazos. Y es que, en sus palabras, tanto Valentino como su otra hija, Isabella Vargas, llegaron hasta la semana 40 de gestación. En cambio, con este embarazo el proceso ha resultado distinto. “He tenido como cuatro cambios de fecha de parto por muchas cosas, porque he tenido sangrado, porque tuve amenaza de parto prematuro”, relató García.

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Con todo, aseguró no sentirse arrepentida de ser madre por tercera vez: “A pesar de que obviamente ese embarazo me tomó por sorpresa, siento que estoy preparada. Para las que somos mamás, sabemos que es un verdadero reto traer un bebé a este mundo, desde el embarazo hasta la lactancia, las trasnochadas, la crianza. Pero, pues, muy feliz por esta nueva bendición”.

Adicionalmente, se refirió a la expectativa en el entorno familiar, manifestando que era muy diferente a la de sus anteriores embarazos. “A Isa no le tocó vivir la etapa con Valentino recién nacido porque ella estaba superchiquita, entonces está muy contenta. Valen también está muy contento”, señaló.

¿Karina García tendrá más bebés?

La creadora de contenido compartió sus impresiones a falta de unas semanas para que, en teoría, nazca su bebé - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Ante la pregunta de cómo venía lidiando con las náuseas y el vómito a lo largo del embarazo, la empresaria fue detallada: “Los primeros tres meses, obviamente, fatal, incluso parte del segundo trimestre, como hasta la semana 18 más o menos. Mucho vómito, muchas náuseas. Listo, se me calmaron. A partir de como la semana 20 se me calmaron”.

Sin embargo, en la recta final de la gestación volvió a tener estos episodios: “Ya finalizando el embarazo, me volvieron aproximadamente hace cuatro semanas, pero solo me dan en la mañana, más o menos”. García cerró el relato con una comparación coloquial: “Con ese tema sí me ha ido como perro en misa”.

En otra de las historias, los seguidores de García preguntaron si después de “Baby K” vendría una niña. Valentino se adelantó a responder: “Mi mamá se va a amarrar las trompas”. Ante la pregunta de su madre, “¿Usted por qué dice eso?”, el niño fue contundente: “Porque es verdad y ya no quiere más bebés”.

Karina García habló sobre el nacimiento de su tercer hijo con el cantante Kris R en una dinámica de Instagram. Su hijo Valentino participó en la transmisión luego de superar problemas de salud que requirieron atención médica - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
En la dinámica, Valentino dejó entrever que Karina García se haría ligadura de trompas luego de dar a luz a su tercer bebé - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

García quiso saber si su hijo entendía de qué hablaba: “¿Qué cuáles trompas?”. “Las trompas de Falopio”, respondió él sin dudar. Cuando su madre insistió: “¿Y cuáles son las trompas de Falopio?”, Valentino explicó con sus propias palabras el procedimiento: “Para que tenga bebés, pero si las amarra, ya no quiere”.

Aunque se abstuvo de dar fechas en firme, Karina afirmó que el parto podría producirse en cualquier momento de las próximas semanas.

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