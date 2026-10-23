Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

El accidente de Claudia Bahamón que no detuvo el reto de MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

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La presentadora Claudia Bahamón sufrió una fractura en la nariz durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia en Santa Marta. Pese al accidente, continuó al frente de la jornada de competencia y apareció ante las cámaras con un vendaje en el rostro durante un reto de campo.

El hecho ocurrió en la piscina del hotel donde se hospedaban integrantes de la producción y varios participantes del reality. Bahamón compartía un momento de descanso con Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Emiro Navarro, cuando chocó contra uno de los escalones internos de la piscina.

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La conductora relató el episodio durante la emisión del programa y explicó que no advirtió la cercanía de la estructura mientras nadaba. Según su versión, el impacto le provocó una lesión que definió como una fractura en dos partes.

Bahamón relató ante las cámaras que chocó contra un escalón de la piscina mientras nadaba - crédito cortesía Canal RCN

“Las piscinas se nos acortan”, dijo Bahamón en tono de broma al referirse al accidente. Más tarde detalló que se golpeó contra “ese escaloncito” de la piscina y que el impacto afectó su nariz.

Claudia Bahamón mantuvo su lugar en el reto de campo

La lesión no apartó a Claudia Bahamón de las actividades previstas en Santa Marta. La presentadora acompañó a los concursantes durante el desafío que se realizó fuera de la cocina habitual del programa, aunque utilizó una venda sobre la nariz.

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Bahamón recibió una recomendación de reposo tras el diagnóstico de la fractura. Aun así, decidió cumplir con la grabación programada y coordinar el desarrollo de la prueba junto a los aspirantes.

La aparición de la presentadora con el vendaje despertó comentarios entre los televidentes, que se preguntaron qué había ocurrido durante la concentración del elenco en la capital del Magdalena. La explicación llegó en el mismo capítulo, cuando ella narró las circunstancias del golpe.

La presentadora decidió continuar con la grabación tras recibir la recomendación de reposo por la fractura. - crédito cortesía Canal RCN

Bahamón también incluyó a Emiro Navarro en la anécdota. El creador de contenido ha bromeado en distintas ocasiones con la idea de reemplazarla en la conducción del formato, por lo que la conductora afirmó que él habría visto en el accidente una oportunidad para quedarse con su puesto.

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“Ahora sí voy a poder reemplazarla”, recordó Bahamón sobre la reacción que atribuyó a Navarro después del incidente. El comentario se inscribió en las bromas habituales entre ambos dentro de la competencia televisiva.

La temporada 2026 de MasterChef Celebrity Colombia dejó una serie de incidentes accidentales que tuvieron como protagonista a Claudia Bahamón. En las primeras semanas de competencia, la presentadora recibió golpes por parte de varios concursantes durante las pruebas y también atravesó una lesión fuera de la cocina, en medio de las grabaciones de un reto de campo.

El primer episodio ocurrió el 23 de julio, durante una actividad fuera del estudio. Iván Marín movió la cabeza hacia atrás sin advertir que Bahamón se encontraba detrás de él. El golpe alcanzó a la conductora en el rostro y le desacomodó las gafas. La escena generó preocupación entre los participantes, aunque la situación no derivó en una lesión de consideración.

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Emiro Navarro impactó de forma involuntaria el rostro de la presentadora durante una celebración en el programa - crédito captura de pantalla Canal RCN

Un día después, Bahamón volvió a sufrir un impacto accidental, esta vez durante la reacción de Emiro Navarro al enterarse de que había sido salvado del delantal negro. El creador de contenido se acercó a abrazar con entusiasmo a Marín y, en medio de ese movimiento, golpeó a la presentadora en la cara. Bahamón terminó con una molestia visible en el labio y recibió hielo para bajar la inflamación.

El episodio fue descrito por algunos televidentes como un “puñetazo”, aunque se trató de un golpe involuntario durante una celebración. La presentadora y Navarro abordaron la situación con humor después de lo ocurrido, sin que el incidente alterara el desarrollo de la competencia.

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Otro accidente ocurrió el 30 de julio, durante un reto por equipos en las estaciones de cocina. Bahamón recorría el set para informar cuánto tiempo quedaba antes de que los concursantes presentaran sus platos. En ese momento, caminaba de espaldas y Luciano D’Alessandro se desplazaba con rapidez para cumplir una tarea de su grupo. El actor chocó contra ella por la espalda.

El actor se disculpó con la presentadora después de golpearla por la espalda mientras se desplazaba entre las estaciones. - crédito captura de pantalla Canal RCN

D’Alessandro reaccionó de inmediato, sostuvo a la presentadora y le pidió disculpas. Bahamón no presentó consecuencias graves y siguió con la grabación. El incidente llevó a los participantes a recordar los golpes anteriores de Marín y Navarro, que habían ocurrido pocos días antes.

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A esos episodios dentro de la dinámica del programa se sumó una fractura nasal que Bahamón sufrió durante las grabaciones de un reto de campo en Cartagena donde se accidentó la nariz.