Gustavo Petro se despachó contra Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, y recordó cuando lo sacó de la Alcaldía de Bogotá: “Hay que volverlo a derrotar”

El expresidente de la República compartió un clip en el que se recopilaron algunas de las más polémicas frases del exprocurador, que será ministro del Interior - crédito @petrogustavo/X

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Una vez conocida la designación del exprocurador General de la Nación y exembajador Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior, una de las voces críticas frente a su llegada al Gobierno ha sido la del expresidente Gustavo Petro, que reactivó su disputa contra el exjefe del Ministerio Público y pidió “volverlo a derrotar” en los procesos que emprenda.

Petro, en su perfil de X, acusó a Ordóñez de haberlo apartado de la Alcaldía de Bogotá a través de un proceso que calificó de irregular y sostuvo que la decisión disciplinaria dictada por el nuevo funcionario cuando era procurador no resistió las revisiones judiciales que siguieron a nivel local e internacional, por lo que volvió a la Alcaldía un mes después.

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“Siendo alcalde de Bogotá, me sacó de la alcaldía el señor Alejandro Ordóñez con un mañoso proceso. Ahora Abelardo (De la Espriella) lo nombra ministro del Interior”, insistió Petro, que relacionó el episodio con la actual designación del exprocurador como el reemplazante de Rodrigo Lara Restrepo, que solo duró 75 días en el cargo, al que llegó el 7 de agosto.

Con este mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro habló sobre Alejandro Ordóñez y su llegada al Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara - crédito @petrogustavo/X

Cabe destacar que la confrontación se remonta a diciembre de 2013, cuando Ordóñez ordenó la destitución de Petro y su inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos. La medida se produjo durante la crisis generada por el nuevo modelo de recolección de residuos Basura Cero en Bogotá, en el cual, según el exprocurador, se registraron serias inconsistencias.

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“Le gané todos los procesos judiciales en las cortes de Colombia: Consejo de Estado, tribunales administrativos, jueces de tutela y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el exmandatario, en relación con las demandas contra la sanción disciplinaria en su contra y cómo estas avanzaron en diferentes instancias nacionales e internacionales.

El expresidente Gustavo Petro advirtió sobre las posturas radicales del nuevo ministro del Interior, el exprocurador Alejandro Ordóñez - crédito Presidencia - Colprensa

Gustavo Petro sacó pecho por su victoria contra Alejandro Ordóñez

En referencia al caso que los enfrentó en los estrados, el Consejo de Estado suspendió y luego anuló en 2017 la destitución contra Petro, al considerar que la medida había sido desproporcionada y que no se comprobó mala fe. Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor del presidente y condenó al Estado colombiano.

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La sentencia internacional, emitida en agosto de 2020, estableció que una autoridad administrativa como la Procuraduría no puede destituir ni inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. Petro, que desde entonces se ha apoyado en esa jurisprudencia, calificó la medida como una persecución política de Ordóñez, por diferencias ideológicas.

El expresidente también aludió al retorno a su cargo después de la decisión disciplinaria. “Volví a la alcaldía de Bogotá a un mes de su exabrupto fascista: burlarse del voto del pueblo”, recordó el exgobernante, que en la actualidad ejerce como presidente del Pacto Histórico, principal partido de oposición a la administración de Abelardo de la Espriella.

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En su momento, este fue un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en el que cuestionó la que era la designación de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito @petrogustavo/X

Video difundido por Petro recordó posturas de Ordóñez sobre libros, aborto y el Acuerdo de Paz

En su publicación, el dirigente de izquierda acompañó sus señalamientos con un video que reúne intervenciones de Ordóñez sobre asuntos que han generado polémica, pues en una de las grabaciones, el entonces procurador respondió a una pregunta de la periodista Yolanda Ruiz sobre la quema de libros. “Es un acto pedagógico, simplemente es una pedagogía”, expresó.

Aquella vez Ordóñez admitió haber quemado libros dos décadas antes. “Sí, yo quemé libros, yo nunca lo he negado. No me arrepiento. Hace 20 años quemé libros”, agregó el exprocurador, en una de sus afirmaciones más polémicas, en referencia al hecho que ocurrió el 13 de mayo de 1978 en Bucaramanga (Santander), cuando era un estudiante universitario.

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En otro fragmento, Ordóñez se refirió al aborto y planteó que “no existe un derecho internacional al aborto”. El video también incluye una intervención en la que llamó a votar contra el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), firmado en noviembre de 2016.