Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

El "Verdolaga" se impuso ante el cuadro "Volcánico"-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

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El 22 de octubre de 2026, Atlético Nacional goleó por 3-0 al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se colocó como líder de la Liga BetPlay.

El juego aplazado, válido por la fecha 14, tuvo el protagonismo de Edwin Cardona al marcar un golazo desde la mitad de la cancha y que dejó sin reacción al portero Geovanni Banguera.

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Luego, José Escorcia al 52 de partido y Juan Manuel Rengifo al final del juego sellaron la goleada del partido.

En el juego, un golazo de Edwin Cardona abrió el marcador en el Atanasio Girardot-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

De esta forma, el equipo dirigido por Lucas González llegó a los 29 puntos y se colocó junto al Deportivo Cali como líderes de la tabla de posiciones.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional: 29 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Deportivo Cali: 29 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +14) América de Cali: 28 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Millonarios FC: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Atlético Bucaramanga: 25 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Independiente Santa Fe: 25 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Independiente Medellín: 23 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Cúcuta Deportivo: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Once Caldas: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Deportes Tolima: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Águilas Doradas: 19 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Internacional de Bogotá: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Llaneros FC: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Alianza FC: 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Deportivo Pereira: 13 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Junior: 12 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 12 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Fortaleza: 11 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Deportivo Pasto: 9 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -13)

Así fue la goleada de Atlético Nacional ante Deportivo Pasto

El "Verdolaga" se hizo fuerte ante el "Volcánico"-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El “Verdolaga” goleó por 3-0 al cuadro “Volcánico” en en el Atanasio Girardot y pasó a ser líder de la Liga BetPlay, tras imponerse ante el último equipo de la clasificación.

El marcador se abrió con un gol de Edwin Cardona. El volante sacó un remate desde la mitad de la cancha y no le dio opciones al arquero de Pasto. El visitante había comenzado con un bloque bajo y resistió en su propio campo durante los primeros minutos.

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Antes del descanso, Pasto tuvo sus situaciones más claras. Mayer Gil probó con un disparo desviado y Enrique Serje no logró conectar el balón en otra llegada del equipo nariñense.

Sin la presencia de James Rodríguez, el equipo dirigido por Lucas González se colocó como líder del fútbol colombiano-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Nacional también generó peligro con un centro de Xavi Ríos desde la izquierda y una acción en la que el balón cruzó el área sin que ningún jugador pudiera empujarlo. El primer tiempo terminó con ventaja mínima para el local.

José Escorcia marcó el segundo tanto luego de una jugada de César Haydar que terminó con un remate dentro del área chica. Cardona volvió a conducir los ataques del equipo, que controló el balón mientras Pasto buscaba una reacción.

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Nicolás Rodríguez exigió a Giovanni Banguera con un remate desde afuera del área, mientras Cardona intentó otro disparo desde media cancha que salió apenas desviado. Nacional mantuvo la posesión, aunque tuvo pasajes sin precisión en la definición.

Juan Manuel Rengifo selló el 3-0 con un puntazo desde el borde del área, después de una acción previa de un joven mediocampista. El resultado dejó a Nacional en la cima de la Liga BetPlay.

Ahora, Atlético Nacional pensará en el clásico paisa por la Liga BetPlay ante Independiente Medellín, el 25 de octubre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, mientras que el Deportivo Pasto volverá a jugar en condición de visitante ante el Deportes Tolima el mismo día, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia).

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