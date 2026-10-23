Deportes

Nacional aplastó al Pasto y es el nuevo líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

El “Rey de Copas” se hizo fuerte ante el cuadro “Volcánico” y se clasificó a las finales de Navidad del fútbol colombiano, además de compartir en la cima con el Deportivo Cali, superándolo en la posición por diferencia de gol

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
El "Verdolaga" se impuso ante el cuadro "Volcánico"-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Guardar

El 22 de octubre de 2026, Atlético Nacional goleó por 3-0 al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se colocó como líder de la Liga BetPlay.

El juego aplazado, válido por la fecha 14, tuvo el protagonismo de Edwin Cardona al marcar un golazo desde la mitad de la cancha y que dejó sin reacción al portero Geovanni Banguera.

PUBLICIDAD

Luego, José Escorcia al 52 de partido y Juan Manuel Rengifo al final del juego sellaron la goleada del partido.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
En el juego, un golazo de Edwin Cardona abrió el marcador en el Atanasio Girardot-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

De esta forma, el equipo dirigido por Lucas González llegó a los 29 puntos y se colocó junto al Deportivo Cali como líderes de la tabla de posiciones.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Atlético Nacional: 29 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  2. Deportivo Cali: 29 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  3. América de Cali: 28 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  4. Millonarios FC: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. Independiente Santa Fe: 25 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  7. Independiente Medellín: 23 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  8. Cúcuta Deportivo: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  9. Once Caldas: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  10. Deportes Tolima: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  11. Águilas Doradas: 19 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  12. Internacional de Bogotá: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  13. Llaneros FC: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  14. Alianza FC: 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  15. Deportivo Pereira: 13 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  16. Junior: 12 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  17. Boyacá Chicó: 12 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  18. Fortaleza: 11 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  19. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -13)

Así fue la goleada de Atlético Nacional ante Deportivo Pasto

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
El "Verdolaga" se hizo fuerte ante el "Volcánico"-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El “Verdolaga” goleó por 3-0 al cuadro “Volcánico” en en el Atanasio Girardot y pasó a ser líder de la Liga BetPlay, tras imponerse ante el último equipo de la clasificación.

El marcador se abrió con un gol de Edwin Cardona. El volante sacó un remate desde la mitad de la cancha y no le dio opciones al arquero de Pasto. El visitante había comenzado con un bloque bajo y resistió en su propio campo durante los primeros minutos.

PUBLICIDAD

Antes del descanso, Pasto tuvo sus situaciones más claras. Mayer Gil probó con un disparo desviado y Enrique Serje no logró conectar el balón en otra llegada del equipo nariñense.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Sin la presencia de James Rodríguez, el equipo dirigido por Lucas González se colocó como líder del fútbol colombiano-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Nacional también generó peligro con un centro de Xavi Ríos desde la izquierda y una acción en la que el balón cruzó el área sin que ningún jugador pudiera empujarlo. El primer tiempo terminó con ventaja mínima para el local.

José Escorcia marcó el segundo tanto luego de una jugada de César Haydar que terminó con un remate dentro del área chica. Cardona volvió a conducir los ataques del equipo, que controló el balón mientras Pasto buscaba una reacción.

Nicolás Rodríguez exigió a Giovanni Banguera con un remate desde afuera del área, mientras Cardona intentó otro disparo desde media cancha que salió apenas desviado. Nacional mantuvo la posesión, aunque tuvo pasajes sin precisión en la definición.

Juan Manuel Rengifo selló el 3-0 con un puntazo desde el borde del área, después de una acción previa de un joven mediocampista. El resultado dejó a Nacional en la cima de la Liga BetPlay.

Ahora, Atlético Nacional pensará en el clásico paisa por la Liga BetPlay ante Independiente Medellín, el 25 de octubre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, mientras que el Deportivo Pasto volverá a jugar en condición de visitante ante el Deportes Tolima el mismo día, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Atlético NacionalLiga BetPlayNacional vs. PastoEdwin CardonaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es prioridad”

La entidad pública emitió un comunicado de prensa en el cual dio a conocer la citación a los administradores del máximo escenario para los bogotanos

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín: “El fútbol es prioridad”

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

El “Gigante de Baviera” no contará con el “Guajiro” debido a una lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo en el juego ante Arsenal por Champions League

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

El volante de los brasileños jugó 64 minutos y se perdió la serie de penales en la que el atacante de los argentinos falló su cobro, pero lo salvaron las atajadas de Fernando Muslera para vencer 3-2

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras

Flamengo y Estudiantes se enfrentaron en el estadio Maracaná, en la segundo semifinal del certamen, y definieron al equipo que se verá con el volante colombiano en Montevideo el 28 de noviembre

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras

Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia

El equipo alemán informó que el extremo sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Champions League ante Arsenal

Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

Claudia Bahamón sufrió una fractura nasal durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en Santa Marta: qué fue lo que pasó

Juanes compartió en sus redes sociales el momento en que compuso ‘Es por ti’, hace 25 años

Karina García habló “largo y tendido” sobre su embarazo, junto a su hijo Valentino: “He tenido como cuatro cambios de fecha”

Marcela Carvajal contó lo que hubo detrás de su separación con Beto Gaitán: “Es una relación de compañeros, pero no de pareja”

Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Deportes

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín

El IDRD sancionará a Sencia por presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla de El Campín

Luis Díaz se lesionó en la Champions League y periodista alemán cuestionó al Bayern Múnich: “Me pareció un poco extraño”

Se acabó el sueño de Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: fue eliminado por el Estudiantes de Edwuin Cetré

Jhon Arias se enfrentará a dos colombianos en la final de la Copa Libertadores: este es el rival de Palmeiras

Preparador físico colombiano explicó algunas de las razones de la lesión de Luis Díaz con el Bayern Múnich: el Mundial 2026 tiene incidencia