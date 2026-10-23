Colombia

El Ministerio de Cultura criticó ‘La noche de las ánimas” que tenía planeada Rafa Taibo en el Cementerio Central de Bogotá: “Experiencias paranormales”

La cartera nacional sostuvo que la convocatoria del 31 de octubre carecía del permiso requerido para realizar actividades en un bien de interés cultural de ámbito nacional protegido por la normativa vigente

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos dispuso la medida para un sector con tumbas de expresidentes, donde cualquier propuesta debe prever seguridad, emergencias y las afectaciones de infraestructura existentes - crédito @rafataibo/X

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes explicó porque no debía realizarse el evento llamado “La noche de las ánimas”, que estaba programado para el 31 de octubre en el Cementerio Central con recorridos nocturnos y contenidos sobre fenómenos paranormales, al considerar que carece de la autorización exigida para actividades en un bien patrimonial protegido.

La solicitud se conoció después de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ordenara al concesionario Inversiones Montesacro S.A.S. abstenerse de autorizar o facilitar la convocatoria. La entidad distrital advirtió que no responderá por compromisos jurídicos o económicos asumidos por organizadores, patrocinadores o terceros.

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El Cementerio Central fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 del 28 de septiembre de 1984. Esa denominación corresponde actualmente a un Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, sometido a un régimen especial de protección.

El valor histórico y funerario bajo protección nacional

El Ministerio de las Culturas advirtió sobre riesgos para las estructuras funerarias ante la concentración de público y el montaje de escenografías - crédito @manolitosalazar/X
El Ministerio de las Culturas advirtió sobre riesgos para las estructuras funerarias ante la concentración de público y el montaje de escenografías - crédito @manolitosalazar/X

La cartera precisó que su postura no busca prohibir las iniciativas culturales ni las actividades de apropiación social del patrimonio. El cuestionamiento se concentra en la difusión de una actividad sin el aval previo requerido dentro de un inmueble protegido.

“El Cementerio Central es un monumento nacional que debemos preservar”, señaló el Ministerio, en una comunicación firmada por Carlos Fernando Amézquita Merchán, director encargado de Patrimonio y Memoria. La entidad solicitó información al concesionario y exhortó al Distrito a garantizar la conservación del lugar.

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La protección patrimonial comprende componentes arquitectónicos y funerarios, además de los valores históricos, culturales y simbólicos asociados al camposanto. También abarca el respeto por los restos humanos que permanecen allí y por la memoria vinculada al cementerio.

El Ministerio sostuvo que las narrativas sobre experiencias paranormales pueden modificar la percepción pública del lugar como espacio de memoria y referente de la historia nacional. Según la cartera, ese enfoque puede desplazar su sentido cultural hacia contenidos sensacionalistas.

La Sociedad Jardines de Luz y Paz decidió cerrar las instalaciones de los cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín - crédito Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
La elipse central del predio mantiene una restricción parcial de uso dictada por las autoridades de gestión del riesgo desde febrero de 2025 - crédito Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Entre los riesgos identificados figuran la concentración de asistentes, el montaje de escenografías, el ingreso a sectores restringidos y posibles daños a estructuras y unidades funerarias. Por ello, pidió al Distrito no promover, autorizar ni permitir acciones incompatibles con los valores patrimoniales del inmueble.

La elipse central del Cementerio Central tiene una restricción parcial de uso desde el 7 de febrero de 2025, dispuesta por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. El sector alberga tumbas de expresidentes y otras figuras de la historia colombiana.

Cualquier actividad en esa zona debe incorporar medidas de prevención, seguridad y respuesta ante emergencias, además de respetar las limitaciones fijadas para las áreas con afectaciones de infraestructura. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos también fundamentó su decisión en la seguridad de los visitantes, la conservación patrimonial, los derechos sobre mausoleos privados y las obligaciones del contrato de administración.

Recorridos históricos y relatos sobre fenómenos paranormales

El promotor de la actividad aseguró que la convocatoria no contemplaba rituales esotéricos ni intervenciones en las tumbas del cementerio - crédito @BluRadioCo/

El presentador Rafael Taibo promovía la actividad como una propuesta de Noche de Brujas centrada en la historia, el misterio y los fenómenos paranormales. El plan incluía recorridos guiados para grupos pequeños: uno sobre personajes de la historia de Colombia y otro dedicado a la divulgación de esas experiencias.

Taibo afirmó que una parte de los ingresos sería destinada al mantenimiento de zonas deterioradas del cementerio, aunque no especificó qué porcentaje recibiría ese fin. También negó que la convocatoria contemplara prácticas esotéricas.

“No vamos a realizar rituales, invocaciones ni aperturas de supuestos portales. No vamos a intervenir tumbas, mausoleos ni sepulturas”, afirmó el comunicador en un video difundido en redes sociales.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos aclaró que los servicios funerarios habituales no habilitan todas las áreas para recorridos nocturnos o encuentros con alta afluencia de público.

Las futuras propuestas culturales podrán evaluarse de manera individual si cumplen las exigencias de seguridad, protección patrimonial, propiedad privada y normas vigentes.

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