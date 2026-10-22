Colombia

Víctor de Currea-Lugo, ficha clave de Petro en el Dapre, admitió que le planteó a Salvatore Mancuso hablar sobre Abelardo de la Espriella, pero la entrevista no se realizó

El exasesor sostuvo que los contactos que mantuvo con el exjefe paramilitar ocurrieron después de su salida del Ejecutivo y obedecieron a una iniciativa personal como periodista

Víctor de Currea-Lugo, ficha clave de Petro en el Dapre, admitió que planteó preguntar a Salvatore Mancuso sobre De la Espriella, pero la entrevista no se realizó - crédito Colprensa/Reuters
Víctor de Currea-Lugo, ficha clave de Petro en el Dapre, admitió que planteó preguntar a Salvatore Mancuso sobre De la Espriella, pero la entrevista no se realizó - crédito Colprensa/Reuters
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Víctor de Currea-Lugo respondió a las revelaciones sobre el llamado Pacto de Valledupar y afirmó que no recibió órdenes del presidente Gustavo Petro para buscar declaraciones contra dirigentes políticos. El exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sostuvo que los contactos que mantuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ocurrieron después de su salida del Ejecutivo y obedecieron a una iniciativa personal como periodista.

Revista Semana publicó mensajes y un audio que, según su información, relacionan a De Currea-Lugo con gestiones para entrevistar a Mancuso en medio de la campaña presidencial. El caso está ligado a una mesa de conversaciones que la administración Petro sostuvo con antiguos jefes paramilitares entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en el marco de la política de Paz Total.

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De Currea-Lugo niega instrucciones para obtener acusaciones

Según su relato, los posteriores acercamientos al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ocurrieron cuando no ocupaba un cargo en el Gobierno - crédito suministrado infobae
Según su relato, los posteriores acercamientos al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ocurrieron cuando no ocupaba un cargo en el Gobierno - crédito suministrado infobae

En un comunicado de 11 puntos, Víctor de Currea-Lugo repasó su participación en las conversaciones y rechazó haber recibido directrices para obtener pronunciamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces candidato Abelardo de la Espriella u otras personas.

“No recibí instrucciones del presidente Petro para obtener declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella ni ninguna otra persona, ni realicé gestiones encaminadas a obtenerlas”, señaló en el documento. Esa versión contrasta con los señalamientos atribuidos a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y a Mancuso.

El exasesor indicó que presentó su renuncia en marzo de 2026 y que esta fue aceptada el 1 de abril. Según su relato, los posteriores acercamientos al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ocurrieron cuando no ocupaba un cargo en el Gobierno.

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Los contactos con Mancuso ocurrieron en mayo y junio de 2026

El exasesor del anterior gobierno sostuvo que los contactos que mantuvo con el exjefe paramilitar ocurrieron después de su salida del Ejecutivo y obedecieron a una iniciativa personal como periodista - crédito suministrado infobae
El exasesor del anterior gobierno sostuvo que los contactos que mantuvo con el exjefe paramilitar ocurrieron después de su salida del Ejecutivo y obedecieron a una iniciativa personal como periodista - crédito suministrado infobae

De Currea-Lugo aseguró que escribió a Salvatore Mancuso el 23 de mayo de 2026 y el 13 de junio del mismo año por una “iniciativa exclusivamente personal”. Dijo que buscaba una entrevista para su página web y que la solicitud no tuvo coordinación con funcionarios del Ejecutivo.

“Mi propósito era contribuir al debate público en el contexto electoral”, afirmó. También admitió que planteó preguntas sobre De la Espriella y que esperaba que la conversación tuviera efectos en la discusión política durante la contienda en la que el candidato enfrentaba a Iván Cepeda en segunda vuelta.

El exasesor defendió su derecho a expresar sus posiciones políticas y a buscar información de interés público como periodista. Afirmó que no ofreció dinero, beneficios, favores ni otra contraprestación a Mancuso, y que tampoco le pidió mentir, formular acusaciones falsas o cometer delitos.

Y agregó: “Cabe precisar que durante las conversaciones circularon versiones preliminares del documento, que fueron objeto de discusión y modificaciones. Esas versiones no constituyen, por sí mismas, compromisos asumidos por las partes. Para establecer el contenido de los compromisos recogidos en el acuerdo, debe acudirse al documento finalmente firmado”.

Mancuso no respondió nuevamente a sus comunicaciones y la entrevista no llegó a realizarse, conforme a lo expuesto en el comunicado de De Currea-Lugo.

Las funciones de De Currea-Lugo durante las conversaciones con exparamilitares

Víctor de Currea-Lugo.
El exfuncionario señaló que buscaban fomentar los acuerdos de paz y exponer al país a detalle el origen y los efectos del fenómeno del paramilitarismo en Colombia - crédito hacemosmemoria.org

El exfuncionario señaló que buscaban fomentar los acuerdos de paz y exponer al país a detalle el origen y los efectos del fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

“Se planteó la necesidad de que el país supiera no solo las acciones militares del fenómeno paramilitar, sino también sus variables políticas y económicas. Es decir, la propuesta sí buscaba analizar la parapolítica y la paraeconomía, temas pendientes que el país debe conocer. Los antiguos paramilitares rechazaron dar nuevas declaraciones, argumentando que aportar nuevos testimonios podría dar lugar a nuevos procesos penales en su contra. La preocupación por su seguridad jurídica fue un elemento central de la discusión. Sin embargo, aceptaron suscribir un documento al final de la reunión”, expuso De Currea-Lugo en la misiva.

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