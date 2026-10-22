Luis Suárez anotó con Sporting Lisboa en la Champions League e igualó marca: este es el registro que quiere romper en el fútbol portugués

Lukas Jungwirth achicando un remate de Luis Javier Suárez-crédito Pedro Nunes/REUTERS

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El 21 de octubre de 2026, Luis Javier Suárez fue la gran figura del Sporting de Lisboa en la Champions League pese a la derrota por 2-3 ante el LASK Linz de Austria por la fecha 3 de la fase de liga e igualó un registró histórico que permanecía vigente desde la temporada 1973-1974 para el cuadro lisboeta.

Con su doblete, el delantero de la selección Colombia igualó la racha goleadora del delantero argentino Héctor “Chirola” Yazalde que había logrado este registro en el fútbol portugués con el cuadro de los “Leones”.

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De esta forma, tras su doblete y noveno partido anotando, Suárez irá por la marca del histórico delantero portugués Fernando Peyroteo de 12 juegos consecutivos anotando, récord que logró en la temporada 1938-1939.

Suárez lamentándose-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Pese a que el cuadro dirigido por Rui Borges comenzó con la victoria gracias al tiro penal que anotó al minuto 5 de juego, el equipo austriaco con Cristoph Lang, Saša Kalajdžić al 63 y el checo Kryštof Daněk al 66 se llevaron el triunfo del José Alvalade de Lisboa.

El doblete de Suárez llegó al minuto 89 de partido, cuando el delantero inglés Jesse Derry cabeceó una pelota y en el rebote que dejó el portero Lukas Jungwirth, Suárez llegó en soledad para empujar la pelota al arco y decorar el resultado por 2-3.

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Así fue la derrota del Sporting Lisboa en el José Alvalade

El Lask Linz derrotó 3-2 al Sporting Clube de Portugal en Lisboa, pese al doblete de Luis Javier Suárez, y obtuvo sus primeros puntos en la actual Champions League tras remontar en el estadio José Alvalade. El equipo austriaco resistió la presión final del conjunto local, que estuvo cerca de igualar el marcador en los siete minutos de descuento.

La victoria sorprendió por el recorrido previo del Lask Linz, que llegó a Portugal sin triunfos en esta edición del torneo. El Sporting, en cambio, no logró encontrar espacios ante una línea defensiva visitante de cinco jugadores y pagó sus fallos ofensivos ante los contraataques rivales.

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Suárez abrió el marcador a los cinco minutos mediante un penal y fue la principal referencia ofensiva de los portugueses durante los 90 minutos. El delantero colombiano también descontó a los 89, cuando aprovechó un rebote frente a la portería para establecer el resultado definitivo.

El Lask Linz remontó con goles de Christoph Lang, Saša Kalajdžić y Kryštof Daněk, mientras que el conjunto portugués quedó sin respuesta ante la resistencia defensiva del visitante.

El gol de Luis Javier Suárez de tiro penal ante Lukas Jungwirth en el Sporting Lisboa vs. Lask Linz-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Sporting tomó ventaja desde el inicio. Suárez convirtió el penal a los cinco minutos y puso por delante a los locales, pero la diferencia duró poco: Lang igualó a los 14 con una definición de media vuelta luego de una acción por el sector derecho.

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El empate modificó el desarrollo de la primera parte. El Sporting dominó la posesión en el tramo final, aunque no consiguió profundidad frente a la defensa integrada por Xavier Mbuayamba, Alemao y Andrés Andrade.

La marca sobre Suárez se intensificó durante buena parte del segundo tiempo. El delantero colombiano recibió pocas opciones claras, pese a los intentos de sus compañeros por encontrarlo entre los defensores austriacos.

A los 47 minutos, el arquero Lukas Jungwirth sufrió un golpe en la cabeza tras un choque con Suárez. Tobias Schützenauer ingresó en su lugar bajo el protocolo por conmoción cerebral y sostuvo la solidez defensiva de su equipo.

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El Lask Linz amplió la diferencia con dos goles en ocho minutos. Kalajdžić definió al segundo palo a los 62, tras un contraataque, y Daněk marcó el 3-1 a los 67 con un remate que se desvió en Gonçalo Inácio, en otra transición rápida.

El descuento y la presión final en Lisboa

Eduardo Quaresma manejando la pelota para el Sporting Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Sporting aumentó su presencia en el área rival después del tercer gol visitante. Suárez tuvo una oportunidad clara a los 75 minutos, cuando recibió un pase al vacío, pero Schützenauer evitó el descuento.

La reacción tomó forma a los 89. Luis Guilherme envió un centro, Jesse Derry conectó de cabeza y el rebote quedó para Suárez, que amagó al arquero antes de definir con la portería libre; el VAR revisó una posible infracción y convalidó el tanto.

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El 3-2 derivó en siete minutos de reposición. En ese lapso, Suárez remató desviado desde fuera del área y, ya en la última jugada, asistió a Derry desde la izquierda, aunque el británico no pudo rematar ante el cierre de la defensa rival.

El Lask Linz tuvo también una oportunidad para ampliar su ventaja a los 84, cuando Moses Usor recibió tras un nuevo contraataque originado por una mala resolución local. La defensa del Sporting desvió el balón al tiro de esquina.

El conjunto austriaco jugará el 3 de noviembre de 2026 como local ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia, mientras que el Sporting de Lisboa visitará ese mismo día al Shakhtar Donetsk de Ucrania.

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