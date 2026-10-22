Deportes

Luis Suárez anotó con Sporting Lisboa en la Champions League e igualó marca: este es el registro que quiere romper en el fútbol portugués

El delantero de la selección Colombia volvió a anotar en el cuadro de los “Leones” (apodo del Sporting Lisboa) en la Champions League y marca nuevos registros en la historia

Lukas Jungwirth achicando un remate de Luis Javier Suárez-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Lukas Jungwirth achicando un remate de Luis Javier Suárez-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Guardar

El 21 de octubre de 2026, Luis Javier Suárez fue la gran figura del Sporting de Lisboa en la Champions League pese a la derrota por 2-3 ante el LASK Linz de Austria por la fecha 3 de la fase de liga e igualó un registró histórico que permanecía vigente desde la temporada 1973-1974 para el cuadro lisboeta.

Con su doblete, el delantero de la selección Colombia igualó la racha goleadora del delantero argentino Héctor “Chirola” Yazalde que había logrado este registro en el fútbol portugués con el cuadro de los “Leones”.

PUBLICIDAD

De esta forma, tras su doblete y noveno partido anotando, Suárez irá por la marca del histórico delantero portugués Fernando Peyroteo de 12 juegos consecutivos anotando, récord que logró en la temporada 1938-1939.

Suárez lamentándose-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Suárez lamentándose-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Pese a que el cuadro dirigido por Rui Borges comenzó con la victoria gracias al tiro penal que anotó al minuto 5 de juego, el equipo austriaco con Cristoph Lang, Saša Kalajdžić al 63 y el checo Kryštof Daněk al 66 se llevaron el triunfo del José Alvalade de Lisboa.

El doblete de Suárez llegó al minuto 89 de partido, cuando el delantero inglés Jesse Derry cabeceó una pelota y en el rebote que dejó el portero Lukas Jungwirth, Suárez llegó en soledad para empujar la pelota al arco y decorar el resultado por 2-3.

PUBLICIDAD

Así fue la derrota del Sporting Lisboa en el José Alvalade

El Lask Linz derrotó 3-2 al Sporting Clube de Portugal en Lisboa, pese al doblete de Luis Javier Suárez, y obtuvo sus primeros puntos en la actual Champions League tras remontar en el estadio José Alvalade. El equipo austriaco resistió la presión final del conjunto local, que estuvo cerca de igualar el marcador en los siete minutos de descuento.

La victoria sorprendió por el recorrido previo del Lask Linz, que llegó a Portugal sin triunfos en esta edición del torneo. El Sporting, en cambio, no logró encontrar espacios ante una línea defensiva visitante de cinco jugadores y pagó sus fallos ofensivos ante los contraataques rivales.

Suárez abrió el marcador a los cinco minutos mediante un penal y fue la principal referencia ofensiva de los portugueses durante los 90 minutos. El delantero colombiano también descontó a los 89, cuando aprovechó un rebote frente a la portería para establecer el resultado definitivo.

El Lask Linz remontó con goles de Christoph Lang, Saša Kalajdžić y Kryštof Daněk, mientras que el conjunto portugués quedó sin respuesta ante la resistencia defensiva del visitante.

El gol de Luis Javier Suárez de tiro penal ante Lukas Jungwirth en el Sporting Lisboa vs. Lask Linz-crédito Pedro Nunes/REUTERS
El gol de Luis Javier Suárez de tiro penal ante Lukas Jungwirth en el Sporting Lisboa vs. Lask Linz-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Sporting tomó ventaja desde el inicio. Suárez convirtió el penal a los cinco minutos y puso por delante a los locales, pero la diferencia duró poco: Lang igualó a los 14 con una definición de media vuelta luego de una acción por el sector derecho.

El empate modificó el desarrollo de la primera parte. El Sporting dominó la posesión en el tramo final, aunque no consiguió profundidad frente a la defensa integrada por Xavier Mbuayamba, Alemao y Andrés Andrade.

La marca sobre Suárez se intensificó durante buena parte del segundo tiempo. El delantero colombiano recibió pocas opciones claras, pese a los intentos de sus compañeros por encontrarlo entre los defensores austriacos.

A los 47 minutos, el arquero Lukas Jungwirth sufrió un golpe en la cabeza tras un choque con Suárez. Tobias Schützenauer ingresó en su lugar bajo el protocolo por conmoción cerebral y sostuvo la solidez defensiva de su equipo.

El Lask Linz amplió la diferencia con dos goles en ocho minutos. Kalajdžić definió al segundo palo a los 62, tras un contraataque, y Daněk marcó el 3-1 a los 67 con un remate que se desvió en Gonçalo Inácio, en otra transición rápida.

El descuento y la presión final en Lisboa

Eduardo Quaresma manejando la pelota para el Sporting Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Eduardo Quaresma manejando la pelota para el Sporting Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Sporting aumentó su presencia en el área rival después del tercer gol visitante. Suárez tuvo una oportunidad clara a los 75 minutos, cuando recibió un pase al vacío, pero Schützenauer evitó el descuento.

La reacción tomó forma a los 89. Luis Guilherme envió un centro, Jesse Derry conectó de cabeza y el rebote quedó para Suárez, que amagó al arquero antes de definir con la portería libre; el VAR revisó una posible infracción y convalidó el tanto.

El 3-2 derivó en siete minutos de reposición. En ese lapso, Suárez remató desviado desde fuera del área y, ya en la última jugada, asistió a Derry desde la izquierda, aunque el británico no pudo rematar ante el cierre de la defensa rival.

El Lask Linz tuvo también una oportunidad para ampliar su ventaja a los 84, cuando Moses Usor recibió tras un nuevo contraataque originado por una mala resolución local. La defensa del Sporting desvió el balón al tiro de esquina.

El conjunto austriaco jugará el 3 de noviembre de 2026 como local ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia, mientras que el Sporting de Lisboa visitará ese mismo día al Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Temas Relacionados

Luis SuárezSporting LisboaChampions LeagueSporting Lisboa vs. LASK LinzChirola YazaldeFernando PeyroteoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Las Azucareras necesitan un punto para clasificar a los cuartos de final, ganando dependerá del resultado de Libertad ante Club Nacional de Football para definir si serán primeras o segundas del grupo D

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

El concejal Juan David Quintero mostró en video el momento en el que un empleado con chaqueta de Equiver y Sencia ingresa con el partido en juego

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

La figura de la selección Colombia tuvo un exitoso paso por el cuadro de Río de Janeiro y tras su regreso del fútbol inglés, su fichaje al equipo de São Paulo fue tomado como una traición por los aficionados del cuadro “Tricolor”

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3

El cuadro de Río de Janeiro contó con los colombianos Kevin Serna y Julián Millán; el segundo se lesionó en el primer tiempo, y el equipo llegó a ilusionarse con ganar la vuelta por 1-0, pero falló en los cobros desde los 12 pasos

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3