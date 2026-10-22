Colombia

Senadora Esmeralda Hernández se atribuyó la salida de Rodrigo Lara y lanzó advertencia a Alejandro Ordóñez: “No le vamos a dejar pasar una”

La congresista del Pacto Histórico atribuyó el relevo a la oposición y cuestionó la llegada del exprocurador, tras los vicios que invalidaron el trámite del Presupuesto de 2027 en el Congreso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La senadora del Pacto Histórico celebró la salida de Rodrigo Lara (Prensa Esmeralda Hernández/Colprensa)
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado será su reemplazo.

La decisión se conoció la noche del miércoles 21 de octubre, en una publicación hecha en su cuenta de X, después de que se presentaran errores durante el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Congreso de la República, por lo que será expedido por decreto, cuyo monto será de $634,9 billones de pesos.

PUBLICIDAD

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior”, escribió De la Espriella en la red social. El mandatario afirmó que la experiencia, el carácter y la trayectoria del exprocurador serán determinantes para afrontar los retos de su administración.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X
- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, quedará encargado temporalmente de las funciones de la cartera, según precisó el presidente. Lara se enteró de su salida durante una sesión de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en la que se discutía la Ley de Sometimiento que finalmente fue avalada por ambas corporaciones.

PUBLICIDAD

La salida de Lara Restrepo y la eventual llegada de Ordóñez Maldonado desató una serie de reacciones en la clase política colombiana. Mientras que algunos expresaron su respaldo a la decisión presidencial, otros cuestionaron tanto la repentina exclusión como la llegada del nuevo jefe de cartera.

Una de ellas fue Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico que, en un video difundido en sus redes sociales, celebró la salida de Lara y cuestionó el nombramiento de Ordóñez.

La congresista fue quien detectó y advirtió sobre los vicios de trámite que llevaron a la caída del Presupuesto General de la Nación de 2027, aprobado previamente por el Congreso. En su pronunciamiento, señaló que la exclusión del ahora exministro refleja la labor de la bancada de oposición ante las medidas adoptadas por la actual administración. “Tumbamos el presupuesto y tumbamos al ministro Rodrigo Lara. Esto demuestra que la oposición rigurosa y que la veeduría ciudadana sí dan resultados contundentes”, afirmó Hernández.

No obstante, la senadora también dirigió críticas al nuevo ministro. “Y desde ya le anuncio al inquisidor quemallibros antiderechos, Alejandro Ordóñez, que aquí vamos a estar, que no le vamos a dejar pasar una”, declaró.

Por último, Hernández sostuvo que la decisión revela, a su juicio, el rumbo que está tomando el Gobierno. “No han pasado ni siquiera dos meses y este gobierno ya se está desmoronando y está tomando decisiones que están dejándole ver al país su verdadera cara, la cara del fascismo. Sale un ministro malo y llega otro peor”, concluyó.

Los “pecados” de Rodrigo Lara

Lara no se ha pronunciado públicamente sobre su salida del Ministerio del Interior. El exfuncionario recibió la notificación en su teléfono celular mientras participaba en la mesa directiva de una sesión legislativa sobre la Ley de Sometimiento y abandonó el recinto antes del anuncio oficial del Presidente.

La caída del Presupuesto de 2027 aparece como una de las causas principales de su salida. Aunque Lara habría asegurado los votos y el cuórum de las bancadas aliadas, el error de procedimiento en el trámite legislativo abrió cuestionamientos sobre su gestión política ante el Congreso.

También pesaron diferencias internas por la conformación de su equipo y por su distancia respecto de algunos lineamientos del proyecto político de De la Espriella. Entre los reparos estuvieron la vinculación de personas cercanas al petrismo, el nombramiento de Germán Andrés Miranda en la Dirección de Bomberos —que fue anulado tras señalamientos de corrupción— y la llegada del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero como asesor, aunque finalmente fue reversado desde la Presidencia.

Igualmente, una de las hipótesis planteadas es su descontento frente al retiro del afiche de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial asesinado en 1990, que estaba expuesto en una de las salas del Museo Nacional de Colombia.

Ordóñez, exprocurador general y embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), asumirá el Ministerio en medio de esas tensiones políticas. Su designación se produjo dos meses y 15 días después del inicio del Gobierno de De la Espriella.

Temas Relacionados

Rodrigo LaraAbelardo de la EspriellaEsmeralda HernándezMinisterio del InteriorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Tras la verificación, se restableció el tránsito de vehículos y volvió a operar el servicio del sistema de transporte masivo MIO en ese sector de la ciudad

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

El alto funcionario asumirá temporalmente las funciones mientras Alejandro Ordóñez se incorpora al Ministerio del Interior

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

La operación impide la circulación de 70.000 dosis de marihuana en Bogotá y golpea las finanzas de la estructura criminal en más de $150 millones en rentas delictivas desactivadas

Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

La moneda europea ha registrado un alza considerable respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

El paisa conmovió hasta las lágrimas a Maluma en pleno evento celebrado en el Faena Forum de Miami Beach, aprovechando la emoción para hablar de salud mental y la ambición profesional

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Luis Suárez anotó con Sporting Lisboa en la Champions League e igualó marca: este es el registro que quiere romper en el fútbol portugués

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video