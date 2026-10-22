En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Momento en el que un empleado tuvo que ingresar a acomodar un pedazo de cespedón que se soltó - crédito Juan David Quintero/Instagram

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Independiente Santa Fe volvió a jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín luego de 29 días en los que tuvo que buscar plazas alternas como el estadio Municipal de Mosquera para jugar sus partidos en condición de local por el mal estado de la grama del escenario deportivo más importante de Bogotá.

Sencia logró que el fútbol regresara a la ciudad luego de implementar un método de replantación de la grama, que aunque costó en un inicio, ha sido utilizado de manera exitosa en Brasil, Estados Unidos y Europa para que convivan sin alteraciones el fútbol y los conciertos en los estadios.

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Independiente Santa Fe derrotó 2-1 a Jaguares en el partido aplazado de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 - II crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sin embargo, en el reciente partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares FC, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay, la grama volvió a mostrar serios problemas. El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, estuvo en el estadio y grabó el momento en el que un pedazo de cespedón se levanta. Con el balón en juego, en el video de Quintero quedó registrado el momento en que un empleado de Sencia y Equiver ingresó, sin autorización de los árbitros, para acomodar el pedazo de grama que se soltó.

“Lo que acaba de pasar en el partido de Santa Fe @SantaFe es INSÓLITO. Vimos cómo un trabajador de @SenciaBogota entró al terreno de juego en pleno partido para reparar la grama que ya estaba levantada y deteriorada, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores. ¿Así pretenden vender que el estadio sí está listo para el fútbol? Y en menos de una semana habrá un concierto…SENCIA contra el fútbol", escribió el político en sus redes sociales.

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El IDRD exige medidas preventivas y controles antes del concierto de Ryan Castro en El Campín

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ordenó reforzar los controles sobre El Campín antes y después del concierto del 31 de octubre de 2026, para preservar la disponibilidad del estadio para el fútbol profesional y asegurar las condiciones de los partidos posteriores.

La medida se dirige a la interventoría de la concesión, que deberá vigilar los riesgos derivados del montaje de estructuras, la cobertura del césped, el tránsito del público y el desmontaje. El Idrd señaló que esas actividades pueden afectar el gramado, la iluminación, las redes, las graderías, los servicios y la logística de los encuentros deportivos.

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La Interventoría CCA, que ejecuta el contrato 3959 de 2024 y supervisa el contrato de concesión 272 de 2024, deberá requerir por escrito a Sencia un plan de montaje, operación y desmontaje dentro del día hábil siguiente a la recepción de la solicitud.

Ese documento deberá incluir un cronograma hora por hora, el sistema de protección del césped, el tipo de cubierta, el tiempo máximo de permanencia sobre el campo, las cargas permitidas y la fecha y hora en que el estadio quedará libre para el operador deportivo.

También tendrá que exigir un plan de recuperación del campo de juego y un plan de contingencia ante eventuales daños en el gramado, la iluminación u otros componentes. La empresa deberá detallar los recursos, el personal, los insumos y los tiempos de respuesta, con compatibilidad respecto del calendario de partidos posterior al concierto.

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El estadio El Campín se encuentra en buenas condiciones para el compromiso Santa Fe vs. América por la Liga BetPlay - crédito Santa Fe

Antes de que comience el montaje, la interventoría deberá elaborar un acta con registros técnicos y fotográficos del estado del campo y del resto de las instalaciones. Esa documentación funcionará como línea de base para determinar posibles afectaciones cuando concluya el evento.

El organismo de control tendrá que acompañar el montaje, el concierto y el desmontaje, además de verificar que se respeten los tiempos y las medidas de protección aprobadas. Cualquier desviación deberá ser requerida a la concesionaria de inmediato e informada al IDRD.

La inspección posterior deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes al final del desmontaje. Allí se comparará el estado del gramado y de los demás componentes del estadio con el registro previo al montaje.

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Si se detecta un hecho que ponga en riesgo los partidos programados, la interventoría deberá comunicarlo por el medio más rápido. Además, tendrá que entregar en un plazo de dos días hábiles las actas, las fotografías, el estado del campo y los posibles incumplimientos de la concesionaria, con sus respectivos soportes, para la aplicación de las actuaciones contractuales previstas en la Ley 1474 de 2011.