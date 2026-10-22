Colombia

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El jurado consideró que la participante aún no recuperó el ritmo tras su ausencia, una explicación que ella cuestionó después del reto

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN
Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

La creadora de contenido Pautips recibió el delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia después de presentar un puré de plátano con camarones que no convenció al jurado. La devolución de Nicolás de Zubiría sobre su desempeño derivó luego en una respuesta de la participante, quien rechazó que sus dificultades en la prueba estuvieran vinculadas con el tiempo que permaneció fuera de la competencia.

El episodio, emitido el miércoles 21 de octubre, propuso un reto de preparación libre. Los concursantes debían elaborar dos platos idénticos en 60 minutos y tenían a disposición una despensa abierta. Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch estuvieron a cargo de la evaluación, mientras que la chef mexicana Belén Alonso acompañó a los participantes durante el desafío.

PUBLICIDAD

Pautips optó por una preparación que combinó puré de plátano, camarones y un encurtido. La propuesta recibió observaciones por la relación entre sus componentes y por la falta de contrastes en el sabor.

Pautips recibió el delantal negro tras presentar un plato de puré de plátano, camarones y encurtido en MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Pautips recibió el delantal negro tras presentar un plato de puré de plátano, camarones y encurtido en MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

El jurado cuestionó el equilibrio entre el puré, los camarones y el encurtido

Durante la degustación, los chefs señalaron que el puré presentaba un dulzor excesivo. El encurtido, según la devolución, reforzaba esa misma característica en vez de aportar un contrapunto al plato.

También cuestionaron la textura de la preparación y consideraron que la combinación requería otros elementos para equilibrar el conjunto. El exceso de dulce y la ausencia de contrastes fueron los aspectos centrales de la evaluación que recibió la concursante.

PUBLICIDAD

En medio de la devolución, Nicolás de Zubiría planteó que la pausa de Pautips en el programa podía haber afectado su ritmo dentro de la competencia. El chef indicó que regresar a una dinámica de cocina bajo presión puede implicar una adaptación, sobre todo cuando los desafíos exigen precisión y rapidez.

El jurado consideró que el puré, los camarones y el encurtido no lograron el equilibrio esperado - crédito cortesía Canal RCN
El jurado consideró que el puré, los camarones y el encurtido no lograron el equilibrio esperado - crédito cortesía Canal RCN

La observación volvió a aparecer durante la entrega de los delantales negros. El jurado explicó que la preparación de Pautips había quedado por debajo de las demás propuestas de la jornada debido a sus problemas de equilibrio y sabor.

“Siento que de pronto te costó o te está costando tomar el ritmo que lleva la competencia y eso es lo que te tiene con ese delantal”, le expresó Nicolás de Zubiría.

Pautips rechazó que su ausencia explique el resultado de su plato

Después de recibir la devolución, Pautips manifestó su desacuerdo con la explicación que relacionó sus problemas en la cocina con el período en que estuvo ausente del programa. La creadora de contenido sostuvo que la pausa respondió a un compromiso laboral y remarcó que ya había retomado su participación.

“Me molesta que me digan que mi falta de sazón porque me fui de la cocina, yo no siento que me haya ido tanto tiempo, tenía un contrato laboral, pero bueno, ya, seguimos”, dijo la creadora de contenido ante las cámaras.

Para la concursante, el tiempo fuera de la competencia no fue tan extenso como para justificar los errores señalados por el jurado. Su malestar estuvo centrado en que la evaluación asociara la falta de sazón de su plato con aquella ausencia, en lugar de limitarse a los aspectos técnicos de la receta presentada.

“Tu plato fue el más deficiente de la noche, un plato desbalanceado, mucho dulce, no había contrastes; los otros platos estaban a otro nivel”, añadió Nicolás cuando la influencer vistió el delantal que la dejó en riesgo.

La participante explicó que se alejó de la competencia por un compromiso laboral y aseguró que ya había retomado el ritmo del programa - crédito cortesía Canal RCN
La participante explicó que se alejó de la competencia por un compromiso laboral y aseguró que ya había retomado el ritmo del programa - crédito cortesía Canal RCN

El momento dejó varios comentarios en redes sociales donde algunos internautas demostraron su apoyo a Pautips, mientras otros la cuestionaron por no acpetar los comentarios del jurado. “ella nunca acepta nada osea los jueces mienten, jajajaja”, “Pau con toda que si se puede”, “Pautips no puede creer que no es la mejor y que le fue súper maaalllll”, “Pautips tranquila no pasa nada ,ese delantal te lo quitas rápido para mí estás entre las mejores”.

La entrega del delantal negro coloca a Pautips ante una nueva instancia de exigencia en MasterChef Celebrity Colombia, donde deberá buscar una mejora en las próximas pruebas para evitar que su desempeño vuelva a quedar entre los más cuestionados de la jornada.

Temas Relacionados

PautipsNicolás de ZubiríaMasterChef CelebrityColombia-NoticasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Sorteo Chontico Noche hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Sorteo Chontico Noche hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

La creciente de los caudales cercanos activó una emergencia, con unidades de rescate desplegadas para evacuar residentes y evaluar afectaciones sin un balance definitivo de heridos o viviendas

Bajo el agua amaneció Fusagasugá este jueves debido a las intensas lluvias: imágenes de las inundaciones

Lalis cuestionó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por sus acusaciones contra Verónica Alcocer y el Gobierno Petro: “Cortinas de humo”

La representante a la Cámara del Pacto Histórico afirmó que las dos mujeres no han presentado soportes de sus versiones y cuestionó los objetivos de sus pronunciamientos

Lalis cuestionó a Eva Ferrer y Angie Rodríguez por sus acusaciones contra Verónica Alcocer y el Gobierno Petro: “Cortinas de humo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3