Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

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La creadora de contenido Pautips recibió el delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia después de presentar un puré de plátano con camarones que no convenció al jurado. La devolución de Nicolás de Zubiría sobre su desempeño derivó luego en una respuesta de la participante, quien rechazó que sus dificultades en la prueba estuvieran vinculadas con el tiempo que permaneció fuera de la competencia.

El episodio, emitido el miércoles 21 de octubre, propuso un reto de preparación libre. Los concursantes debían elaborar dos platos idénticos en 60 minutos y tenían a disposición una despensa abierta. Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch estuvieron a cargo de la evaluación, mientras que la chef mexicana Belén Alonso acompañó a los participantes durante el desafío.

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Pautips optó por una preparación que combinó puré de plátano, camarones y un encurtido. La propuesta recibió observaciones por la relación entre sus componentes y por la falta de contrastes en el sabor.

Pautips recibió el delantal negro tras presentar un plato de puré de plátano, camarones y encurtido en MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

El jurado cuestionó el equilibrio entre el puré, los camarones y el encurtido

Durante la degustación, los chefs señalaron que el puré presentaba un dulzor excesivo. El encurtido, según la devolución, reforzaba esa misma característica en vez de aportar un contrapunto al plato.

También cuestionaron la textura de la preparación y consideraron que la combinación requería otros elementos para equilibrar el conjunto. El exceso de dulce y la ausencia de contrastes fueron los aspectos centrales de la evaluación que recibió la concursante.

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En medio de la devolución, Nicolás de Zubiría planteó que la pausa de Pautips en el programa podía haber afectado su ritmo dentro de la competencia. El chef indicó que regresar a una dinámica de cocina bajo presión puede implicar una adaptación, sobre todo cuando los desafíos exigen precisión y rapidez.

El jurado consideró que el puré, los camarones y el encurtido no lograron el equilibrio esperado - crédito cortesía Canal RCN

La observación volvió a aparecer durante la entrega de los delantales negros. El jurado explicó que la preparación de Pautips había quedado por debajo de las demás propuestas de la jornada debido a sus problemas de equilibrio y sabor.

“Siento que de pronto te costó o te está costando tomar el ritmo que lleva la competencia y eso es lo que te tiene con ese delantal”, le expresó Nicolás de Zubiría.

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Pautips rechazó que su ausencia explique el resultado de su plato

Después de recibir la devolución, Pautips manifestó su desacuerdo con la explicación que relacionó sus problemas en la cocina con el período en que estuvo ausente del programa. La creadora de contenido sostuvo que la pausa respondió a un compromiso laboral y remarcó que ya había retomado su participación.

“Me molesta que me digan que mi falta de sazón porque me fui de la cocina, yo no siento que me haya ido tanto tiempo, tenía un contrato laboral, pero bueno, ya, seguimos”, dijo la creadora de contenido ante las cámaras.

Para la concursante, el tiempo fuera de la competencia no fue tan extenso como para justificar los errores señalados por el jurado. Su malestar estuvo centrado en que la evaluación asociara la falta de sazón de su plato con aquella ausencia, en lugar de limitarse a los aspectos técnicos de la receta presentada.

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“Tu plato fue el más deficiente de la noche, un plato desbalanceado, mucho dulce, no había contrastes; los otros platos estaban a otro nivel”, añadió Nicolás cuando la influencer vistió el delantal que la dejó en riesgo.

La participante explicó que se alejó de la competencia por un compromiso laboral y aseguró que ya había retomado el ritmo del programa - crédito cortesía Canal RCN

El momento dejó varios comentarios en redes sociales donde algunos internautas demostraron su apoyo a Pautips, mientras otros la cuestionaron por no acpetar los comentarios del jurado. “ella nunca acepta nada osea los jueces mienten, jajajaja”, “Pau con toda que si se puede”, “Pautips no puede creer que no es la mejor y que le fue súper maaalllll”, “Pautips tranquila no pasa nada ,ese delantal te lo quitas rápido para mí estás entre las mejores”.

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La entrega del delantal negro coloca a Pautips ante una nueva instancia de exigencia en MasterChef Celebrity Colombia, donde deberá buscar una mejora en las próximas pruebas para evitar que su desempeño vuelva a quedar entre los más cuestionados de la jornada.