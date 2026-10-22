Jennifer Pedraza afirmó que Paola Holguín nombró de asesor a imputado por delitos de acoso sexual: “¿La batalla cultural también es para premiar machistas?”

Jennifer Pedraza se despachó contra Paola Holguín - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Senado

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La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, cuestionó el nombramiento de Hatem Eduardo Dasuky Quiceno como asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La congresista afirmó en X que el funcionario enfrenta una imputación por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

“Hatem Dasuky no puede seguir en ese cargo”, escribió Pedraza en su publicación. Además, sostuvo que se trata de un funcionario que había trabajado durante el gobierno del expresidente Iván Duque y dirigió un mensaje a la ministra Paola Holguín.

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La legisladora cuestionó la permanencia del asesor dentro de la cartera y vinculó el nombramiento con una discusión sobre los mensajes del Ejecutivo en materia de género. “¿La batalla cultural también es para premiar machistas?”, manifestó.

El Armadillo divulgó la resolución del nombramiento de Dasuky

El portal El Armadillo publicó en X una copia de la resolución mediante la cual Dasuky fue designado asesor de la ministra Paola Holguín.

Polémica para Paola Holguín por la designación de Hatem Dasuky como asesor - crédito @JenniferPedraz/X

Según el documento difundido por ese medio, la resolución número 0592, fechada el 22 de septiembre de 2026, nombró a Hatem Eduardo Dasuky Quiceno en el cargo de asesor, código 1020, grado 18, de la planta de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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El portal indicó que el funcionario fue designado ese mes y sostuvo que habría sido imputado en 2024 por acto sexual violento y acoso sexual. “Fue imputado en 2024”, señaló la cuenta en una de sus publicaciones.

La resolución compartida establece que el cargo corresponde a una designación ordinaria. El documento señala que Dasuky cumple con los requisitos para ejercer esa función, de acuerdo con la normativa citada en el acto administrativo.

El portal señaló vínculos académicos y laborales con Paola Holguín

En otro mensaje, El Armadillo afirmó que Dasuky y Holguín estudiaron comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín. También indicó que ambos coincidieron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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La cuenta compartió una publicación de Dasuky en LinkedIn, en la que felicitó a Holguín por su llegada al Ministerio de Cultura. En el mensaje, el asesor expresó sus deseos de éxito para la ministra en el desarrollo de su gestión.

Señalan a Paola Holguín por designar a un asesor investigado por presuntos delitos sexuales - crédito @elarmadilloco/X

Fiscalía imputó a Hatem Dasuky, asesor del Ministerio de las Culturas, por hechos de 2019

Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, asesor de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual contra una funcionaria de la Embajada de Colombia en Chile ocurridos en 2019, según el escrito de acusación conocido por El Armadillo.

La Fiscalía imputó al funcionario por hechos que, de acuerdo con el documento, habrían ocurrido cuando ocupaba el cargo de ministro consejero de esa misión diplomática. La presunta víctima es Bianca Hincapié, economista que llegó a Santiago de Chile en julio de ese año para trabajar en la representación colombiana.

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Según la reconstrucción judicial divulgada por el portal, antes de que Hincapié se trasladara a Chile, Dasuky le formuló preguntas sobre su vida sentimental y sexual. También le habría preguntado si llegaría “sexy” al país.

El documento señala que, entre agosto y noviembre de 2019, el entonces diplomático habría usado su posición jerárquica para presionarla. Primero le advirtió que podía apartar funcionarios de la Embajada; después se ofreció a ayudarla a conseguir vivienda en la capital chilena.

Hatem Dasuky fue imputado por presuntos hechos contra funcionaria de la Embajada en Chile - crédito linkedin

En una ocasión, de acuerdo con el escrito, le propuso ir a su apartamento “a pasarla bueno”. La acusación sostiene que, tras la negativa de la funcionaria, Dasuky la habría tocado sin consentimiento dentro de un vehículo. El expediente refiere otros hechos que motivaron la imputación, cuyos detalles no se reproducen para proteger la intimidad de Hincapié.

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La denunciante acudió a instancias internas de la Cancillería antes de llevar el caso ante la Fiscalía en 2021. El entonces embajador Alberto Rendón dijo a Noticias Uno que pidió desvincular a Dasuky, pero esa solicitud no prosperó.

Hincapié también escribió a la entonces canciller Martha Lucía Ramírez. Según la información suministrada, no recibió respuesta. Un comité de convivencia le propuso conciliar con su presunto agresor.

La funcionaria enfrentó después un proceso disciplinario por supuesto abandono del cargo, pero fue absuelta. Continúa vinculada a la Embajada bajo una figura de estabilidad laboral reforzada.