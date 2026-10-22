Colombia

Jennifer Pedraza afirmó que Paola Holguín nombró de asesor a imputado por delitos de acoso sexual: “¿La batalla cultural también es para premiar machistas?”

La senadora cuestionó que Hatem Eduardo Dasuky Quiceno mantenga su puesto en la cartera, tras señalar que enfrenta una imputación por presunto acto sexual violento y acoso sexual

Jennifer Pedraza se despachó contra Paola Holguín - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Senado
Jennifer Pedraza se despachó contra Paola Holguín - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Senado
Guardar

La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, cuestionó el nombramiento de Hatem Eduardo Dasuky Quiceno como asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La congresista afirmó en X que el funcionario enfrenta una imputación por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

“Hatem Dasuky no puede seguir en ese cargo”, escribió Pedraza en su publicación. Además, sostuvo que se trata de un funcionario que había trabajado durante el gobierno del expresidente Iván Duque y dirigió un mensaje a la ministra Paola Holguín.

PUBLICIDAD

La legisladora cuestionó la permanencia del asesor dentro de la cartera y vinculó el nombramiento con una discusión sobre los mensajes del Ejecutivo en materia de género. “¿La batalla cultural también es para premiar machistas?”, manifestó.

El Armadillo divulgó la resolución del nombramiento de Dasuky

El portal El Armadillo publicó en X una copia de la resolución mediante la cual Dasuky fue designado asesor de la ministra Paola Holguín.

Polémica para Paola Holguín por la designación de Hatem Dasuky como asesor - crédito @JenniferPedraz/X
Polémica para Paola Holguín por la designación de Hatem Dasuky como asesor - crédito @JenniferPedraz/X

Según el documento difundido por ese medio, la resolución número 0592, fechada el 22 de septiembre de 2026, nombró a Hatem Eduardo Dasuky Quiceno en el cargo de asesor, código 1020, grado 18, de la planta de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

PUBLICIDAD

El portal indicó que el funcionario fue designado ese mes y sostuvo que habría sido imputado en 2024 por acto sexual violento y acoso sexual. “Fue imputado en 2024”, señaló la cuenta en una de sus publicaciones.

La resolución compartida establece que el cargo corresponde a una designación ordinaria. El documento señala que Dasuky cumple con los requisitos para ejercer esa función, de acuerdo con la normativa citada en el acto administrativo.

El portal señaló vínculos académicos y laborales con Paola Holguín

En otro mensaje, El Armadillo afirmó que Dasuky y Holguín estudiaron comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín. También indicó que ambos coincidieron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La cuenta compartió una publicación de Dasuky en LinkedIn, en la que felicitó a Holguín por su llegada al Ministerio de Cultura. En el mensaje, el asesor expresó sus deseos de éxito para la ministra en el desarrollo de su gestión.

Señalan a Paola Holguín por designar a un asesor investigado por presuntos delitos sexuales - crédito @elarmadilloco/X
Señalan a Paola Holguín por designar a un asesor investigado por presuntos delitos sexuales - crédito @elarmadilloco/X

Fiscalía imputó a Hatem Dasuky, asesor del Ministerio de las Culturas, por hechos de 2019

Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, asesor de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual contra una funcionaria de la Embajada de Colombia en Chile ocurridos en 2019, según el escrito de acusación conocido por El Armadillo.

La Fiscalía imputó al funcionario por hechos que, de acuerdo con el documento, habrían ocurrido cuando ocupaba el cargo de ministro consejero de esa misión diplomática. La presunta víctima es Bianca Hincapié, economista que llegó a Santiago de Chile en julio de ese año para trabajar en la representación colombiana.

Según la reconstrucción judicial divulgada por el portal, antes de que Hincapié se trasladara a Chile, Dasuky le formuló preguntas sobre su vida sentimental y sexual. También le habría preguntado si llegaría “sexy” al país.

El documento señala que, entre agosto y noviembre de 2019, el entonces diplomático habría usado su posición jerárquica para presionarla. Primero le advirtió que podía apartar funcionarios de la Embajada; después se ofreció a ayudarla a conseguir vivienda en la capital chilena.

Hatem Dasuky fue imputado por presuntos hechos contra funcionaria de la Embajada en Chile - crédito linkedin
Hatem Dasuky fue imputado por presuntos hechos contra funcionaria de la Embajada en Chile - crédito linkedin

En una ocasión, de acuerdo con el escrito, le propuso ir a su apartamento “a pasarla bueno”. La acusación sostiene que, tras la negativa de la funcionaria, Dasuky la habría tocado sin consentimiento dentro de un vehículo. El expediente refiere otros hechos que motivaron la imputación, cuyos detalles no se reproducen para proteger la intimidad de Hincapié.

La denunciante acudió a instancias internas de la Cancillería antes de llevar el caso ante la Fiscalía en 2021. El entonces embajador Alberto Rendón dijo a Noticias Uno que pidió desvincular a Dasuky, pero esa solicitud no prosperó.

Hincapié también escribió a la entonces canciller Martha Lucía Ramírez. Según la información suministrada, no recibió respuesta. Un comité de convivencia le propuso conciliar con su presunto agresor.

La funcionaria enfrentó después un proceso disciplinario por supuesto abandono del cargo, pero fue absuelta. Continúa vinculada a la Embajada bajo una figura de estabilidad laboral reforzada.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaMinisterio de CulturaPaola HolguínMinistra de CulturaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Tras la verificación, se restableció el tránsito de vehículos y volvió a operar el servicio del sistema de transporte masivo MIO en ese sector de la ciudad

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

El alto funcionario asumirá temporalmente las funciones mientras Alejandro Ordóñez se incorpora al Ministerio del Interior

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

La operación impide la circulación de 70.000 dosis de marihuana en Bogotá y golpea las finanzas de la estructura criminal en más de $150 millones en rentas delictivas desactivadas

Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

La moneda europea ha registrado un alza considerable respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

El paisa conmovió hasta las lágrimas a Maluma en pleno evento celebrado en el Faena Forum de Miami Beach, aprovechando la emoción para hablar de salud mental y la ambición profesional

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Luis Suárez anotó con Sporting Lisboa en la Champions League e igualó marca: este es el registro que quiere romper en el fútbol portugués

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video