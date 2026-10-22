Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

Las autoridades presentaron los resultados de un operativo en Bogotá que resultó en la incautación de 700 kilos de marihuana - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Guardar

Más de 700 kilos de marihuana ocultos en el compartimento de una camioneta de estacas transportada por una grúa fueron incautados por la Policía Metropolitana de Bogotá en el sur de la ciudad, en un golpe que desarticuló una cadena de distribución con destino al barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy.

El operativo, adelantado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en medio de la Ofensiva contra el Delito, se activó a partir de una denuncia ciudadana. Cuando los uniformados inspeccionaron la camioneta que transportaba la grúa, hallaron varios paquetes de una sustancia que, por sus características y olor, correspondía a marihuana.

PUBLICIDAD

La Policía de Bogotá informó en su comunicado del 21 de octubre de 2026 que la sustancia provenía del departamento del Cauca. Su destino final era Carvajal, donde la organización criminal planificaba dosificarla y comercializarla en la ciudad.

La incautación impide la circulación de 70.000 dosis de marihuana en Bogotá y golpea las finanzas de la estructura criminal en más de $150 millones en rentas delictivas desactivadas.

En el operativo fue detenida la mujer que conducía el vehículo. La Fiscalía General de la Nación quedó a cargo del proceso en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

PUBLICIDAD

La institución renovó el llamado a la comunidad para que reporte actividades sospechosas a través de la línea de emergencias 123 o en el Centro de Atención Inmediata —CAI— más cercano.

Policía Metropolitana de Bogotá logró el decomiso de 700 kilos de marihuana - crédito Mebog

La Armada interceptó en el Pacífico colombiano una lancha Go-Fast con 6.072 kilos de marihuana rumbo a Costa Rica

La Armada Nacional incautó marihuana en una operación realizada en aguas del Pacífico colombiano. El cargamento, transportado en una embarcación tipo Go Fast, estaba compuesto por 6.072 kilogramos de la sustancia.

Las unidades de la estación de guardacostas de Tumaco detectaron la motonave en una zona identificada como parte de las rutas de salida de droga hacia Centroamérica. La carga tenía como destino Costa Rica, según información de Inteligencia Naval.

PUBLICIDAD

Los tripulantes intentaron escapar cuando advirtieron la presencia de las autoridades. La persecución marítima terminó con la detención de dos ciudadanos colombianos.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 240 bultos con 12.125 paquetes rectangulares, distribuidos en varios compartimientos. La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, conocida como Sijín, confirmó mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada que se trataba de marihuana.

Las autoridades mencionaron que el cargamento tendría como destino Costa Rica y estaría avaluado en más de 6,3 millones de dólares - crédito Armada Nacional

La institución informó el 16 de octubre de 2026 que la sustancia tenía un valor superior a USD 6,3 millones en los mercados ilegales internacionales. Las Fuerzas Militares añadieron que el operativo evitó la distribución de cerca de un millón de dosis.

PUBLICIDAD

La Armada Nacional explicó que las lanchas rápidas son usadas para cubrir trayectos desde las costas colombianas hasta puntos de Centroamérica.

Los detenidos y la carga quedaron a disposición de las autoridades judiciales. La institución no divulgó sus identidades, la organización a la que presuntamente estarían vinculados, el lugar de embarque de la droga ni la posible existencia de transbordos.

Homenaje a la Armada

La Dirección General Marítima (Dimar) homenajeó a la Armada de Colombia por sus 202 años y reconoció la labor de más de 600 oficiales y suboficiales que trabajan en distintas áreas y regiones del país. La entidad destacó el aporte de la Armada en la protección de la soberanía marítima, la administración portuaria, la investigación científica y la seguridad en los espacios marítimos, fluviales y costeros.

PUBLICIDAD

Entre las iniciativas mencionadas estuvo la campaña científica “7 Colores”, realizada por el buque ARC Simón Bolívar en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con estudios sobre corrientes marinas y mantenimiento de ayudas a la navegación. El director general marítimo, vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, afirmó que en la DIMAR se sienten “honrados de pertenecer a la Armada de Colombia” y de contribuir a la protección de los intereses marítimos del país.