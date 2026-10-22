Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

El ministro de Justicia afirmó que tienen una amistad que trasciende el escenario político - crédito Suministrado infobae

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sacudió su gabinete ministerial. El 21 de octubre de 2026, hizo oficial la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y anunció que el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado ocupará esa cartera. El relevo se produce en medio de cuestionamientos internos por el manejo de la agenda legislativa y varias decisiones administrativas.

De la Espriella, quien hasta ahora era embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), comunicó la designación a través de X. En efecto, sostuvo que la experiencia y la trayectoria de Ordóñez serán necesarias para los desafíos que enfrenta el país.

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Mientras el exprocurador general de la Nación se instala, el ministro de Justicia, Iván Cancino, fue delegado como encargado del organismo.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera”, expuso el primer mandatario.

Cancino se refirió al cambio de gabinete desde el Capitolio y destacó una relación personal que, según explicó, se remonta a las trayectorias de sus familias. El ministro recordó el vínculo que tuvieron sus padres, Rodrigo Lara Bonilla y Antonio José Cancino Moreno, hace más de cuatro décadas, durante un período que calificó como decisivo para Colombia.

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“Hace más de 40 años, Rodrigo Lara Bonilla y Antonio José Cancino Moreno hicieron un equipo importante, en un momento crucial del país”, dijo.

Cancino definió a Lara como un hermano de vida

El alto funcionario asumirá temporalmente las funciones de esta cartera mientras Alejandro Ordóñez se incorpora al organismo - crédito AFP/Reuters

El titular de Justicia señaló que conoce a Lara Restrepo desde hace cuatro décadas y describió el vínculo entre ambos más allá de su paso por el Ejecutivo. “Lo considero un hermano de esos que no son de sangre, pero sí de vida”, expresó, al recordar el trabajo que compartieron.

Cancino no hizo comentarios sobre quien será su nuevo compañero de gabinete y concentró sus declaraciones en la despedida de Lara. “De aquí mi gratitud, mi lealtad y mi amistad perpetua para él, para su esposa, para sus hijos y para su familia”, concluyó.

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Las reacciones en el Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior

El senador colombiano Honorio Henríquez se refiere a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y a la designación de Alejandro Ordóñez - crédito Honorio Hernández

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó que respeta la decisión presidencial sobre la conformación del gabinete. “Respetamos las decisiones sobre la conformación del gabinete que corresponden exclusivamente al señor presidente de la República”, señaló.

Henríquez sostuvo que mantendrá el vínculo institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo. “Hemos mantenido y seguiremos manteniendo una relación de diálogo, respeto y trabajo armónico con el Gobierno nacional”, indicó.

El senador agradeció el trabajo de Lara Restrepo y deseó éxito a Ordóñez en su nueva función: “Al ministro Rodrigo Lara, nuestro reconocimiento y gratitud por su trabajo, y al doctor Alejandro Ordóñez, nuestros mejores deseos de éxitos en esta nueva responsabilidad”.

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También aseguró que el Congreso está dispuesto a tramitar acuerdos con el Gobierno, aunque remarcó la independencia entre los poderes. “El Gobierno nacional cuenta con un Congreso siempre dispuesto al diálogo y a la construcción de acuerdos en el marco de la independencia de los poderes y de la colaboración armónica entre las distintas instituciones”, expresó.

Henríquez agregó que la bancada del Centro Democrático respaldará las iniciativas que considere acordes con las necesidades de los ciudadanos. “Colombia enfrenta grandes desafíos que nos exigen menos confrontación, más diálogo, menos diferencias y más consensos, menos discursos y más resultados”, afirmó.

El congresista Daniel Briceño s e refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, el congresista Daniel Briceño lamentó la salida de Lara Restrepo, a quien describió como un interlocutor abierto al diálogo con los distintos sectores del Congreso. “Es una lástima la salida del ministro Rodrigo Lara, un funcionario abierto al diálogo, de gran preparación y que venía construyendo puentes en el Congreso a través del debate y las ideas, dejando de lado la transacción política”, escribió en X.

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La creadora de contenido y activista política Jerome Sanabria, identificada como afín al Gobierno, consideró previsible la salida de Lara Restrepo por los resultados de su gestión ante el Congreso. “Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el Congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno”, expuso.

Jerome Sanabria, creadora de contenido, activista política y a fin al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, considera que el relevo de Alejandro Ordoñez en la cartera no es una buena decisión - crédito @SoyJerome_/X

Sanabria cuestionó, sin embargo, el nombramiento de Ordóñez. “Tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas”, expresó.