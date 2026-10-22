Salida de Rodrigo Lara del gobierno habría sido por presiones de Carlos Suárez: por qué el exasesor de Abelardo de la Espriella habría pedido la ‘cabeza’ del exministro del Interior

Carlos Suárez, que fue asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella a la presidencia, ha sido señalado de estar detrás de la destitución de Rodrigo Lara como ministro del Interior (- crédito - Carlos Suárez/Facebook - Colprensa)

Guardar

La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, anunciada en la noche del miércoles 21 de octubre a través de las redes sociales por el presidente Abelardo de la Espriella, abrió una disputa política alrededor de las razones que precipitaron el relevo; a apenas dos meses y 15 días de que tomara posesión de su cargo como jefe de la cartera.

Aunque se mencionó que los recientes tropiezos del Gobierno ante el Congreso, como lo sucedido con el Presupuesto General de la Nación, que no pudo ser sancionado por vicios de trámite, distintas voces atribuyeron la decisión a un supuesto choque con Carlos Suárez, asesor presidencial y presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

PUBLICIDAD

En su anuncio, De la Espriella confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado reemplazará a Lara y dejó temporalmente las funciones de la cartera en manos del ministro de Justicia, Iván Cancino. Pero no entregó los motivos por los cuales dejó sin efecto la continuidad de uno de sus aliados de campaña, lo que alimentó las hipótesis.

Con este mensaje en redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con todo y ello, la destitución se produjo, justamente, después de que el Ejecutivo debió tramitar por decreto el referido presupuesto, en el que solo quedarían consignadas las modificaciones aprobadas en primer debate por las comisiones económicas del Congreso. Un hecho que asociaron a la salida de Lara, que ya había sufrido otros reveses.

PUBLICIDAD

La versión de D’arcy Quinn sobre hojas de vida y una disputa interna

La periodista Darcy Quinn afirmó en La FM que el deterioro de la relación entre Lara y Suárez habría comenzado por solicitudes de nombramientos dentro del Gobierno. “La versión no oficial, me cuentan, que es una pelea que desde hace rato se venía gestando con el superasesor del presidente, Carlos Suárez”, expresó Quinn.

Según su relato, el asesor habría enviado hojas de vida para que el entonces ministro nombrara a personas en distintos cargos, pero Lara no habría atendido esas peticiones. Y agregó que, durante uno de esos desencuentros, Lara le habría señalado a Suárez que su jefe era el presidente De la Espriella y no él, lo que habría desatado el enojo del asesor.

PUBLICIDAD

“Parece que Lara no midió el poder de Carlos Suárez y después de eso empezó su caída”, sostuvo la comunicadora, que también relacionó esa disputa con los cuestionamientos que Lara recibió en redes sociales durante las últimas semanas; pues influenciadores del abelardismo empezaron a cuestionar su gestión al frente del ministerio.

El hoy exfuncionario del Gobierno fue comunicado de su salida cuando se encontraba en la discusión del primer debate del proyecto de Ley de sometimiento a la justicia - crédito Canal Congreso

De acuerdo con su versión, creadores de contenido que antes habían respaldado a Lara y que participaron en la campaña presidencial apuntaron hacia su papel como jefe de la cartera política. Lara, según Quinn, habría llevado sus sospechas ante el jefe de Estado, pero la relación con el presidente se habría deteriorado.

PUBLICIDAD

Ariel Ávila habló de un “poder detrás del trono” encarnado en la figura de Carlos Suárez

Por su parte, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila también señaló a Suárez como una figura influyente en la salida de Lara. En declaraciones entregadas por el congresista opositor a Blu Radio, aseguró que la confrontación entre ambos habría sido uno de los factores que sellaron el final del exministro en el gabinete.

“Él no se doblegó ante el señor Carlos Suárez, el poder detrás del trono y que está pidiendo cuentas a todos los ministros”, dijo Ávila al referido medio, al señalar que esa disputa “le iba a terminar costando” el cargo a Lara; como en efecto habría pasado, pues se convirtió en el ministro del Interior con menos tiempo en el cargo, en la historia reciente.

PUBLICIDAD

Rodrigo Lara había sido el primer ministro designado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella - crédito Instagram de Rodrigo Lara Restrepo

En su análisis, Ávila también esbozó otros dos factores: la falta de una coalición estable para el Gobierno y las consecuencias políticas del trámite del presupuesto. Y asoció el reemplazo de Lara por el exprocurador Ordóñez Maldonado con una búsqueda de mayor respaldo entre sectores de derecha en el Legislativo.

“Yo siento que los sectores más radicales de derecha del Congreso se van a sentir mejor con Alejandro Ordóñez que con Rodrigo Lara”, destacó el congresista, que está convencido de que el nuevo ministro podría consolidar un bloque de apoyo cercano al 35% en el Congreso, pero le costaría consolidar nuevos respaldos fuera de este grupo.

PUBLICIDAD

Periodista amigo de Rodrigo Lara también apuntó a Carlos Suárez

Entretanto, el periodista Alejandro Villanueva, que se ha declarado amigo personal de Lara, publicó un mensaje en el que responsabilizó directamente a Suárez por la salida del exministro. “Ganó la batalla el tenebroso Carlos Suárez. Sacaron a Rodrigo Lara por no ceder ante sus oscuros negocios”, escribió el director del medio Desigual.

Con este mensaje en sus redes sociales, el periodista Alejandro Villanueva también arremetió contra el hoy presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, por la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior - crédito @villanuevale/X

Villanueva añadió que su respaldo a Lara no obedecía solo a la amistad, sino a que, según dijo, el entonces ministro “no se doblegó” ante Suárez, en afirmaciones frente a las cuales no se han conocido evidencias que demuestren que, en efecto, Suárez hubiera intervenido en la decisión o que existieran irregularidades con las peticiones hechas.

PUBLICIDAD

Los antecedentes que alimentaron las sospechas

Las versiones sobre una disputa interna cobraron fuerza por el lugar que ocupa Suárez en el entorno de De la Espriella. El consultor político fue estratega de la campaña presidencial del actual mandatario y, tras la llegada del Gobierno, mantuvo influencia como asesor. En septiembre fue designado presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Tras conocerse de la destitución de Rodrigo Lara como ministro del Interior, el vocero presidencial Miller Soto replicó mensaje del asesor Carlos Suárez en el que elogiaba a Alejandro Ordóñez, que será nuevo titular de la cartera - crédito @millersoto/X - @carlossuarezr/X

Horas después de que se anunciara el relevo de Lara, el vocero de presidencia, Miller Soto, ‘reencauchó’ un viejo mensaje con el que Suárez celebró el 4 de agosto de 2026 la llegada de Ordóñez a la embajada de Colombia en la OEA. El asesor, cabe destacar, fue estratega del exprocurador en 2018, lo que hablaría de su cercanía con el funcionario.

PUBLICIDAD

“Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez”, comentó en su momento Suárez, en un mensaje en el que definió al exprocurador como “valiente, transparente, dogmático” y como un “defensor de la patria”. La publicación fue interpretada por sectores políticos como una muestra de cercanía entre ambos.

Con este mensaje en X, el hoy exministro del Interior Rodrigo Lara había felicitado a Carlos Suárez por llegar a la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Pese a ello, no probaría que Suárez hubiera tenido intervención en la salida de Lara, al menos de manera oficial. Lo llamativo es que Rodrigo Lara había felicitado públicamente al asesor el 25 de septiembre, cuando fue elegido presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y destacó lo que serían sus capacidades para ocupar el referido cargo.

“Los conocí, trabajé con ellos y vi de lo que son capaces: disciplina, creatividad y capacidad de hacer realidad las cosas”, escribió Lara al referirse a Suárez y al presidente de la petrolera estatal, Joaquín Gutiérrez, que fueron claves en la campaña de Abelardo de la Espriella para llegar a la presidencia, en una victoria ajustada.

Hasta el momento, no hay una explicación oficial que vincule la salida de Lara con Suárez. Las versiones divulgadas por periodistas, políticos y personas cercanas al exministro plantean, sin embargo, que las tensiones entre ambos habrían incidido en el desenlace que tuvo, pese a ser uno de los férreos defensores de la campaña del ‘Tigre’.