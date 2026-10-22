Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video

El exdelantero campeón con el "Flu" en 2023 al vencer a Boca Juniors, tuvo un gesto irónico ante los hinchas del cuadro de Río de Janeiro en el Allianz Parque-crédito @Victorg_Lessa/X

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El 21 de octubre de 2026, Palmeiras clasificó a la gran final de la Copa Libertadores, la cuarta que jugará en los últimos seis años y en su equipo, tuvo como protagonista al volante colombiano Jhon Arias en el campo de juego.

Pese a la derrota por 0-1 en el estadio Allianz Parque de São Paulo con la anotación del defensor Hércules al 82 de partido, el equipo de Abel Ferreira fue más efectivo en la serie de los tiros del punto penal.

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Pero en medio de lo que dejó la serie, los choques tensos de Jhon Arias y la hinchada del Fluminense (recordando su pasado por el cuadro de Río de Janeiro) dejaron evidencia de la mala relación entre ambas partes, tras conocerse un video en el cual Arias responde con aplausos irónicos a los insultos y abucheos de los hinchas del “Tricolor” (apodo del Fluminense).

El periodista de Radio Globo captó el momento en el cual el colombiano saluda irónicamente a los hinchas del Fluminense que lo insultan a su salida-crédito @Victorg_Lessa/X

Víctor Lessa, periodista de Radio Globo, mostró tras finalizar el juego, el gesto de Arias en respuesta a los abucheos e insultos de la hinchada del Fluminense en contra del delantero “Cafetero”:

“Jhon Arias abandonó el estadio Nubank Parque en medio de insultos por parte de los aficionados del Fluminense que aún esperaban para salir. En respuesta, el jugador saludó a los hinchas de manera irónica”, dijo.

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Jhon Arias habló tras el fuerte recibimiento de los hinchas del Fluminense en el Maracaná

Jhon Arias hizo un gesto irónico a la hinchada del Fluminense-crédito Alex Silva/REUTERS

En el juego de ida de la Copa Libertadores que terminó ganando Palmeiras por 2-1 ante Fluminense, el 14 de octubre de 2026, Jhon Arias respondió a los silbidos de la afición del Fluminense tras el triunfo 2-1 de Palmeiras en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores y aseguró que la hostilidad no modifica su rendimiento.

El mediocampista volvió a enfrentar a su antiguo club en Río de Janeiro, donde conquistó títulos antes de marcharse a Europa y regresar a Brasil para jugar en el conjunto paulista.

Arias fue el futbolista más silbado durante el partido, pero rechazó que esa reacción le aporte una motivación adicional.

“No, cero. Creo que las personas tienen amnesia. Soy alguien que ganó con ese club, estoy en la historia y eso es algo que nadie puede borrar. Hoy defiendo a otra institución, en la que estoy muy feliz”, afirmó.

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El mediocampista permaneció cuatro años en el Fluminense y obtuvo cuatro títulos: los Campeonatos Cariocas de 2022 y 2023, la Copa Libertadores de 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024.

En 2025 dejó el club carioca para cumplir su objetivo de jugar en Europa y se incorporó al Wolverhampton, de Inglaterra. Su etapa fuera de Brasil duró seis meses, antes de regresar para vestir la camiseta de Palmeiras.

El jugador sostuvo que la preparación para ese partido no fue distinta de la aplicada en el resto de los compromisos.

“Me preparé de la misma forma que para todos los partidos. Para mí no interfiere en nada, no cambia nada. Lo que me interesa es que vinimos aquí y conseguimos el gran objetivo”, explicó.

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Arias destacó que Palmeiras necesitaba ganar en un estadio adverso y reconoció los méritos de Fluminense por alcanzar las semifinales.

“Mostramos una vez más la fuerza de nuestro plantel y espero que el próximo miércoles podamos clasificarnos”, concluyó.

Estadísticas de Jhon Arias en la derrota del Palmeiras vs. Fluminense

Jhon Arias jugará la final de la Copa Libertadores-crédito Ricardo Moraes/ REUTERS

Jhon Arias fue uno de los jugadores con mayor participación de Palmeiras en la derrota por 1-0 ante Fluminense, el 21 de octubre, por la Copa Libertadores. El colombiano disputó 87 minutos y recibió una calificación de 7,2 en Sofascore.

Su aporte estuvo más vinculado a la circulación: completó 25 de 26 pases, con una precisión del 96%, y acertó 20 de 21 envíos en campo rival. Además, generó un pase clave y completó el único balón largo que intentó. No logró efectividad en sus dos centros.

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Arias tuvo 60 intervenciones con el balón, realizó 15 conducciones y recorrió 122,4 metros con la pelota. Intentó seis regates, pero solo uno resultó exitoso. Perdió la posesión 15 veces y sufrió tres faltas.

Producción ofensiva

Goles: 0

Asistencias: 0

Goles esperados (xG): 0,02

Asistencias esperadas (xA): 0,02

Remates: 1 Remates al arco:

0 Remates bloqueados: 1

Pases

Pases precisos: 25 de 26 (96%)

Pases precisos en campo rival: 20 de 21 (95%)

Pases precisos en campo propio: 5 de 5

(100%) Pases clave:

1 Balones largos precisos: 1 de 1 (100%)

Centros: 2

Centros precisos: 0

Conducción y regates

Toques: 60

Toques fallidos: 4

Regates: 6

Regates exitosos: 1

Conducciones: 15

Conducciones progresivas: 1

Distancia total recorrida con el balón: 122,4 metros

Progresión total con el balón: 61,3 metros

Distancia de conducción progresiva: 32 metros

Conducción progresiva más larga: 27,7 metros

Otros registros

Faltas recibidas: 3

Pérdidas de posesión: 15