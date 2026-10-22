Se conoce el dosier que entregó Verónica Alcocer a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer: qué pasó durante sus viajes a Venezuela

La delegación colombiana cumplió actividades en el Palacio de Miraflores y sostuvo encuentros con Delcy Rodríguez, Cilia Flores y Nicolás Maduro - crédito Presidencia

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En medio del escándalo desatado por la exasesora presidencial Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, en la mañana del jueves 22 de octubre se conoció el dosier de pruebas que habría llevado la la exprimera dama de la República a la Fiscalía General de la Nación para argumentar su defensa.

Alcocer fue señalada hace unos días por Ferrer por el presunto traslado entre Colombia y Venezuela de estupefacientes y al menos 2,5 millones de dólares en efectivo. El material, presentado el 20 de octubre, reuniría imágenes, registros audiovisuales, cálculos sobre el volumen de una eventual carga y la respuesta de uno de los integrantes de la delegación, según documentos revelados por la revista Cambio.

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La defensa sostuvo que trasladar 2,5 millones de dólares en billetes de cien dólares habría requerido 25.000 unidades, con un peso neto de 25 kilogramos, sin incluir el embalaje. Si ese dinero hubiera correspondido al pago de cocaína, el análisis plantea un escenario hipotético de cerca de 500 kilogramos de droga, distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

Ricardo Gaviria Ramírez, abogado de Alcocer, entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La documentación busca responder a las declaraciones de Eva Ferrer, quien atribuyó a la entonces primera dama el presunto traslado de droga hacia Venezuela y el ingreso de dinero en efectivo a Colombia.

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El viaje a Caracas del 31 de enero de 2023 tuvo como propósito oficial el estudio del sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu - crédito Presidencia

Según la versión de la exprimera dama conocida por Cambio, el viaje se realizó el 31 de enero de 2023, luego de que el Gobierno colombiano recibiera una invitación venezolana para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. La visita buscaba estudiar ese modelo y evaluar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente, Gustavo Petro, autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. La defensa afirmó que ella no intervino en la organización del transporte ni en la selección de la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana.

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Según la bitácora presentada por el equipo de la exprimera dama, la comitiva estuvo integrada por Jorge Ignacio Zorro Sánchez, entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas; y la capitán Daniela Lozano, encargada de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, la composición del grupo respalda el carácter cultural del viaje.

Los registros examinados por la revista Cambio ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y por Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

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María Fernanda Cabal critica a la primera dama, Verónica Alcocer, por su visita a Venezuela

Las fotografías incorporadas al expediente muestran a Alcocer descendiendo de la aeronave sin las dos maletas que Ferrer mencionó en sus declaraciones públicas. Esa secuencia, según el informe, contradice a simple vista la versión de que habría bajado del avión con equipajes que contenían estupefacientes.

La defensa también incluyó una imagen de la cartera naranja que Alcocer llevaba durante su llegada a Caracas. El investigador contratado por Alcocer examinó el bolso, cuyas dimensiones aproximadas son de 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, y concluyó que su capacidad no corresponde con las cantidades de dinero o droga mencionadas en la acusación.

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Según las pruebas presentadas a la Fiscalía y conocidas por la revista Cambio, a las 11:58 a. m., la delegación llegó al Palacio de Miraflores, donde fue recibida por Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Después se trasladó al Centro Nacional de Acción Social por la Música, situado a unos 3,5 kilómetros de la sede presidencial.

Hacia la 1:20 de la tarde, Alcocer y sus acompañantes habrían permanecido en el centro cultural, donde asistieron a presentaciones musicales. Durante esa actividad, Cilia Flores entregó una condecoración a la entonces primera dama colombiana.

La música y la cultura serían las banderas de la Primera Dama en su encuentro con el mandatario venezolano. Crédito: captura @Veronicaalcocerg/Twitter

La agenda también contempló un encuentro con Nicolás Maduro en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Los videos entregados por la defensa muestran a los miembros de la comitiva reunidos durante actividades oficiales y acompañados por autoridades venezolanas.

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El peso del dinero y los controles de una aeronave estatal

Entre el dosier de la defensa, se incluyó el cálculo sobre el peso que habría tomado llevar el dinero en efectivo, tomando como referencia datos del Bureau of Engraving and Printing, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de imprimir billetes. Bajo esa estimación, cada billete de cien dólares pesa cerca de un gramo.

El análisis sobre los estupefacientes usó estimaciones históricas atribuidas a InSight Crime, según las cuales un kilogramo de cocaína podía comercializarse en países vecinos de Colombia por entre 4.000 y 6.000 dólares. El informe señala que una carga de ese tamaño habría requerido una cantidad de equipaje incompatible con las imágenes públicas del desembarque.

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Otro apartado de las pruebas revisó el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado, incluido el Racae 160. La norma contempla inspecciones a pasajeros, equipaje de mano, carga y equipaje de bodega, además de restricciones de acceso a áreas operativas y sistemas de vigilancia y detección.

El empresario Manel Grau Pujadas certificó mediante cuestionario que asistió al viaje como invitado cultural sin vinculación contractual con el Gobierno - crédito Presidencia

La defensa planteó que una operación clandestina de la magnitud descrita habría debido superar esos controles. Sin embargo, el propio documento reconoce que deben obtenerse los registros técnicos y operacionales del vuelo para establecer qué procedimientos se aplicaron realmente durante el desplazamiento.

El expediente también incorporó un cuestionario enviado por correo electrónico a Manel Grau Pujadas, a quien Ferrer identificó como fuente de sus afirmaciones sobre el presunto ingreso de dinero a Colombia. Grau confirmó que fue invitado a conocer el sistema musical de Abreu y a explorar una eventual adaptación con participación del Ministerio de Cultura y la Fundación Batuta.

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El empresario explicó que fue incluido en la visita por su cercanía con la música clásica y la ópera, especialmente en Barcelona. También indicó que no tenía contrato ni cargo administrativo dentro del Gobierno colombiano.