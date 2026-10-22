Colombia

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Tras la verificación, se restableció el tránsito de vehículos y volvió a operar el servicio del sistema de transporte masivo MIO en ese sector de la ciudad

Alerta en Cali por el hallazgo de un cilindro sospechoso cerca de un centro comercial - crédito redes socialesx

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Las autoridades descartaron la presencia de explosivos en un cilindro abandonado durante la madrugada de este 22 de octubre de 2026 en inmediaciones del centro comercial Río Cauca, en el oriente de Cali.

El objeto había generado una alerta en la zona, por lo que las autoridades realizaron una inspección y determinaron que no contenía ningún artefacto explosivo, de acuerdo a la información suminsitrada por Blu Radio.

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Tras la verificación, se restableció el tránsito de vehículos y volvió a operar el servicio del sistema de transporte masivo MIO en ese sector de la ciudad.

Presencia de cilindro en Cali obligo a las autoridades a movilizar el equipo antiexplosivos - crédito redes sociales
Presencia de cilindro en Cali obligo a las autoridades a movilizar el equipo antiexplosivos - crédito redes sociales

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