Administrador de fincas turísticas fue capturado en Cundinamarca: lo señalan de abusar a una menor de edad luego de darle licor hasta embriagarla

El sujeto de 38 años fue identificado como Santiago García Sotomayor, que no aceptó cargos y fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra - crédito Decun

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Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Santiago García Sotomayor, de 38 años, e identificado como administrador de fincas turísticas en Villeta, Cundinamarca.

El hoy detenido es investigado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en enero de 2026.

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De acuerdo con los detalles que se conocieron tras el informe oficial emitido por el Departamento de Policía de Cundinamarca (Decun), la captura se produjo por orden judicial, y después de una investigación adelantada por la Policía Nacional en el departamento ubicado en el centro del país.

García Sotomayor era requerido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villeta por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

El sujeto, tal y como explicó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Luis Carlos Romero Galvis, comandante del Decun, al parecer aprovechaba su trabajo como administrador de alojamientos turísticos para establecer contacto con familias y acercarse a menores de edad.

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La hipótesis señaló que García Sotomayor les ofrecía bebidas embriagantes a las adolescentes y luego habría cometido agresiones sexuales.

La víctima logró escapar y contó lo sucedido a su familia

El caso que derivó en la captura habría ocurrido en una finca turística de Villeta, un municipio famoso por ser destino turístico por su clima y cercanía a Bogotá.

El modus operandi del hoy tras las rejas se logró luego del reporte que recibieron las autoridades, luego de que una menor logró escapar después de los hechos e informó de inmediato a sus familiares.

El padre de la adolescente presentó una denuncia con base en el relato de su hija, lo que permitió activar la investigación judicial. Los elementos recaudados llevaron a que un juzgado emitiera una orden de captura contra el señalado administrador.

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Meses después, el hombre regresó a Villeta y fue detenido por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cundinamarca.

Durante las audiencias preliminares, García Sotomayor no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La Policía informó en su comunicado oficial que, en caso de ser declarado responsable, el procesado podría enfrentar una pena de entre 12 y 20 años de prisión.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar posibles casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La investigación busca establecer si existen otras denuncias o víctimas que puedan estar relacionadas con el detenido y con su actividad en fincas turísticas del municipio.

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“En Cundinamarca no hay escondite para quien atente contra nuestros niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional seguirá actuando con contundencia para protegerlos y garantizar sus derechos”, cerró el coronel Romero.