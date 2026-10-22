Colombia

Atacaron con un machete a un perro en La Unión, Antioquia: autoridades buscan al responsable

El animal fue auxiliado por una trabajadora de la zona antes de la llegada de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo

Autoridades investigan agresión contra un perro y piden ayuda de la comunidad - crédito Visuales IA - Redes sociales
Autoridades investigan agresión contra un perro y piden ayuda de la comunidad - crédito Visuales IA - Redes sociales
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Un perro con heridas que, al parecer, fueron causadas con un machete recibió atención veterinaria tras ser hallado en la vereda Mazorcal, en La Unión, Antioquia. La Alcaldía confirmó que investiga el presunto caso de maltrato animal y busca identificar a los responsables.

La alerta llegó a las autoridades durante la tarde del miércoles 21 de octubre de 2026. La comunidad reportó que el canino presentaba lesiones de consideración, por lo que funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo se dirigieron al sector.

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Antes de la llegada de la comisión municipal, una trabajadora de la zona auxilió al animal y lo llevó a un centro veterinario. Allí recibió primeros auxilios y manejo médico por la gravedad de las heridas.

Revisarán cámaras del sector para establecer qué ocurrió

La Administración Municipal solicitó a la Central de Monitoreo revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas cerca de la vereda. La medida busca establecer las circunstancias en las que el perro resultó lesionado y ubicar a quienes habrían participado en el ataque.

Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles
Imagen de referencia - Perro herido en la vereda Mazorcal fue trasladado a un centro veterinario - crédito Montaje Jesús Áviles

Hasta el momento, no se han informado capturas ni se conocen identidades de posibles implicados. Tampoco se ha precisado el estado clínico del animal después de su ingreso al establecimiento veterinario.

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Las autoridades pidieron a los habitantes de La Unión que entreguen datos, videos o testimonios que ayuden a avanzar en las indagaciones. La Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo quedó a cargo del acompañamiento institucional frente al caso.

La Alcaldía rechazó lo sucedido y reiteró su posición frente a este tipo de hechos. “El maltrato animal no tiene justificación”, señaló la entidad.

El mensaje oficial incluyó un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades. “Denunciar también es proteger”, agregó la administración local.

La revisión del material de videovigilancia será uno de los primeros pasos para determinar si hubo responsables del presunto ataque. Entretanto, el caso permanece bajo observación de las dependencias municipales y de quienes atendieron al canino.

El hecho sucedió en el municipio de La Unión en Antioquia - crédito Alcaldía de La Unión
El hecho sucedió en el municipio de La Unión en Antioquia - crédito Alcaldía de La Unión

Mataron a mujer y a un perro durante ataque armado en Montería

La Policía Metropolitana de Montería investiga si el homicidio de Zaira Díaz Flórez estaría relacionado con una confrontación entre estructuras criminales, luego de que la mujer, de 50 años, fuera atacada a tiros frente a su vivienda en el barrio Nariño.

El crimen ocurrió hacia las 10:00 a. m. del domingo 18 de octubre. Según la información preliminar, dos hombres llegaron hasta el inmueble y dispararon contra Díaz Flórez sin mediar palabra, ante varios testigos que se encontraban en el sector.

Familiares y allegados trasladaron a la víctima a un centro asistencial. La mujer ingresó con signos vitales, aunque murió poco después por la gravedad de las heridas. Las autoridades informaron que recibió cuatro impactos de bala.

Durante la huida de los atacantes, un perro que estaba cerca del lugar habría intentado enfrentarlos, según versiones difundidas por medios digitales locales. Los hombres armados le habrían disparado en varias ocasiones y el animal murió en el sitio.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, indicó que una de las primeras líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas entre grupos ilegales.

Crimen. Foto: Colprensa
Zaira Díaz Flórez fue asesinada frente a su vivienda en el barrio Nariño de Montería - crédito Colprensa

Esa hipótesis está relacionada con anotaciones que aparecían a nombre de Díaz Flórez en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. Los registros correspondían a presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la institución, el segundo delito registraba dos anotaciones. Sin embargo, la investigación deberá establecer si esos antecedentes tienen una relación directa con el asesinato o si el ataque obedeció a otro móvil.

“Se ha recaudado elemento probatorio”, afirmó Ruiz Arias al referirse al trabajo que adelanta la Policía Judicial. El oficial señaló que el material recopilado permitirá orientar las pesquisas hacia la identificación de los responsables.

Los investigadores concentran sus labores en establecer quiénes eran los dos agresores, cómo llegaron al barrio Nariño y cuál fue el recorrido que siguieron después del ataque.

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