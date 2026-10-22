Colombia

Procuraduría destituyó a dos exagentes de la Policía por envío de 446 kilos de cocaína a la isla de Providencia

La sanción impuesta por la Procuraduría incluye la salida definitiva de los exintegrantes de la institución y la prohibición de ejercer funciones públicas durante 15 años

Avioneta hacia Providencia: destituyen a exagentes por cargamento de cocaína - crédito Procuraduría
Avioneta hacia Providencia: destituyen a exagentes por cargamento de cocaína - crédito Procuraduría
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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a dos exagentes de la Policía por su presunta participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá hacia la isla de Providencia, en mayo de 2021.

Los sancionados son William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, quienes, de acuerdo con el fallo de primera instancia, habrían cargado el estupefaciente en un hangar del aeropuerto de Guaymaral antes del despegue de la avioneta.

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La aeronave tenía como destino el aeropuerto El Embrujo, en Providencia, donde las autoridades incautaron la droga tras su arribo desde Bogotá.

El órgano de control concluyó que los entonces uniformados participaron en el embarque de los 446 kilos de cocaína, por lo que calificó su conducta como una falta gravísima cometida con dolo.

La sanción impuesta por la Procuraduría incluye la salida definitiva de los exintegrantes de la institución y la prohibición de ejercer funciones públicas durante 15 años.

La decisión aún no está en firme, debido a que Castro Olaya y López Campanella presentaron recursos de apelación contra el fallo de primera instancia.

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Destitución de dos exagentes de la policía por transportar droga - crédito Procuraduría
Destitución de dos exagentes de la policía por transportar droga - crédito Procuraduría

Capturaron 5 policías por presuntos vínculos con grupo delincuencial La Oficina en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializará a cinco policías y cuatro presuntos integrantes de estructuras alineadas con La Oficina, detenidos en Medellín por una investigación sobre una posible red que habría favorecido el microtráfico y la extorsión.

Los nueve capturados quedaron vinculados a un proceso por cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. La pesquisa incluyó labores de inteligencia, allanamientos y la participación de un agente encubierto.

Según la hipótesis de las autoridades, los uniformados habrían recibido entre $3 millones y $4 millones mensuales a cambio de no realizar controles en las zonas donde prestaban servicio. La investigación plantea que los agentes omitían registros, requisas y otras intervenciones, lo que habría permitido la continuidad de actividades ilegales en sectores determinados de Medellín.

El caso busca esclarecer si esos favores beneficiaron operaciones de venta de estupefacientes y cobros extorsivos en el noroccidente de la ciudad.

Nueve capturados por presunta red de corrupción en Medellín: cinco son policías - crédito Alcaldía de Medellín
Nueve capturados por presunta red de corrupción en Medellín: cinco son policías - crédito Alcaldía de Medellín

Los policías detenidos estaban adscritos a las estaciones de Manrique, Bello y Doce de Octubre. Otro de los capturados pertenecía a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional.

Alias Gordo fue identificado como supuesto coordinador de Cotranal

Entre los detenidos figura alias Gordo, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal. De acuerdo con la información oficial, tendría cerca de 15 años de trayectoria dentro de esa estructura, relacionada con organizaciones alineadas con La Oficina.

Cotranal tendría presencia en zonas de las comunas Doce de Octubre y Santander. Las autoridades ahora intentan establecer hasta dónde llegaron los vínculos entre los agentes investigados y los integrantes de la red criminal.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que las denuncias de habitantes de la ciudad ayudaron a detectar movimientos e irregularidades que llevaron al operativo. “Gracias también a la Fiscalía, y luego de una investigación que hasta agente encubierto tuvo, fueron capturadas nueve personas”.

La Policía incautó armas, efectivo y equipos electrónicos

Durante los procedimientos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incautó cuatro armas de fuego, 70 cartuchos de diferentes calibres, más de $20 millones en efectivo, un computador y siete teléfonos celulares.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que los dispositivos serán analizados para identificar contactos, comunicaciones y posibles relaciones con otras personas.

La operación incluyó a un agente encubierto y permitió detener a cinco uniformados y cuatro presuntos integrantes de la estructura - crédito Policia Nacional
La operación incluyó a un agente encubierto y permitió detener a cinco uniformados y cuatro presuntos integrantes de la estructura - crédito Policia Nacional

Las autoridades también revisarán el origen del dinero hallado durante las diligencias y su eventual relación con los hechos bajo investigación. “La integridad policial no se negocia y quien pretenda utilizar el uniforme para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia”, sostuvo Villa Mejía.

El funcionario aclaró que los comportamientos investigados serían individuales y no representarían a la totalidad de la Policía Nacional.

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