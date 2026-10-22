Recuerdan la emotiva bienvenida que le dio Carlos Suárez a Rodrigo Lara al gobierno de Abelardo de la Espriella, luego habría presionado para que lo sacaran: “El que nunca abandonó lo que más ama”

El pasado 26 de junio, Rodrigo Lara se había convertido en el primer ministro anunciado por el hoy presidente de la República; sin embargo, también se convirtió en el primero en irse por decisión del gobernante - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El anuncio de la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, comunicado por el propio presidente Abelardo de la Espriella, tiene en el ojo del huracán mediático a Carlos Suárez: que fue asesor del hoy jefe de Estado en la campaña y que, según versiones de prensa, habría pedido la destitución del titular de la cartera política.

En medio de estos señalamientos, salió a relucir un mensaje que Suárez publicó cuando el Lara fue escogido para asumir esta dependencia. El asesor presidencial, acusado por distintas voces de haber incidido en el relevo, en su momento felicitó a Lara y destacó tanto su relación personal como el camino político que compartían en el Gobierno.

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El 26 de junio, cuando se conoció la escogencia de Rodrigo Lara como ministro del Interior, uno de los primeros en felicitarlo fue el asesor presidencial Carlos Suárez (- crédito @carlossuarezr/X)

“Felicitaciones, ministro Rodrigo Lara. El que NUNCA abandonó lo que más ama: la Patria”, escribió Suárez tras el anuncio del 26 de junio del presidente Abelardo de la Espriella, que presentó a Lara como el primer titular confirmado para su administración, lo que representaba en ese entonces un claro espaldarazo a su perfil para el cargo.

En la misma publicación, Suárez relacionó el nombramiento con la relación que existió entre sus familias. “La amistad unió a nuestros padres, la vida nos puso a recorrer el camino de reconstruir la Patria”, expresó el asesor presidencial, que jugó un papel clave, junto al hoy presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, para la victoria de De la Espriella.

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El mensaje contrastó con las versiones surgidas tras la salida de Lara, confirmada en la noche del miércoles 21 de octubre. Periodistas, dirigentes políticos y personas cercanas al exministro señalaron que las diferencias entre ambos habrían influido en el cambio dentro del gabinete, aunque no existe una explicación oficial que vincule a Suárez.

Carlos Suárez también ha dado de qué hablar por los elogios a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior, al compararlo incluso con un caballero templario - crédito @carlossuarezrojas/Instagram

¿Por qué responsabilizan a Carlos Suárez de la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

La periodista Darcy Quinn afirmó en La FM que la relación se habría deteriorado a raíz de presuntas solicitudes de nombramientos dentro del Gobierno. Según su versión, Lara no habría atendido hojas de vida enviadas por Suárez para cargos en distintas entidades, lo que habría ocasionado la molestia del asesor, al que tendrían que rendirle cuentas.

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Por su parte, Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, también se refirió a la presunta confrontación. “Él no se doblegó ante el señor Carlos Suárez, el poder detrás del trono y que está pidiendo cuentas a todos los ministros”, expresó el congresista en declaraciones a Blu Radio, en las que fue crítico sobre el rol que tendría el ejecutivo en esta decisión.

A su vez, Alejandro Villanueva, director del medio Desigual y amigo personal de Lara, responsabilizó al asesor por la salida del exministro. “Ganó la batalla el tenebroso Carlos Suárez. Sacaron a Rodrigo Lara por no ceder ante sus oscuros negocios”, escribió el comunicador, que no ocultó su molestia por la influencia del directivo en el Gobierno.

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Carlos Suárez, que fue asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella a la presidencia, ha sido señalado de estar detrás de la destitución de Rodrigo Lara como ministro del Interior - crédito - Carlos Suárez/Facebook - Colprensa

¿Cómo había anunciado Abelardo de la Espriella a Rodrigo Lara?

La entonces felicitación de Suárez se produjo después de que De la Espriella oficializó en aquel entonces la designación de Lara como ministro del Interior. En esa publicación, el mandatario resaltó la trayectoria del abogado y excongresista, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 por orden del narco Pablo Escobar.

“El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios”, dijo De la Espriella. El presidente también destacó sus cargos previos como emprendedor, abogado, docente universitario, senador, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción para ocupar el cargo.

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No obstante, la estancia del excongresista solo duró 75 días, pues de manera sorpresiva el presidente decretó su salida y de inmediato anunció su reemplazo: el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, aunque encargó temporalmente las funciones de la cartera al ministro de Justicia, Iván Cancino, mientras se adelanta el acto de posesión.