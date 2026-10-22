La Corte Constitucional confirmó sentencia que obliga a la Iglesia católica a entregar información sobre sacerdotes denunciados por abuso sexual: esto dice el tribunal

Corte Constitucional ratificó la orden a las iglesias sobre revelar los datos de abuso infantil en la Iglesia católica después de revisar 50 peticiones de nulidad - crédito Visuales IA

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La Sala Plena de la Corte Constitucional blindó la sentencia que obliga a decenas de diócesis y arquidiócesis católicas a entregar información sobre sacerdotes denunciados o investigados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como datos sobre la trayectoria de todos los clérigos adscritos a esas instituciones.

Mediante el Auto 1282 de 2026, fechado el 9 de septiembre, la Corte resolvió las múltiples solicitudes de nulidad, aclaración, adición, suspensión provisional y modulación que diversas organizaciones religiosas presentaron contra la sentencia SU-184 de 2025. Ninguna prosperó: la Sala rechazó unas por razones de forma y negó de fondo las restantes, con lo cual el fallo quedó intacto y en pleno vigor.

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Periodistas llevan años buscando acceso a archivos de la Iglesia

El caso tiene su origen en la investigación de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes durante varios años han indagado sobre la violencia sexual contra menores cometida por miembros de comunidades religiosas en Colombia.

En 2023, los periodistas solicitaron a múltiples organizaciones religiosas datos sobre la trayectoria de sacerdotes ordenados e incardinados, las quejas recibidas en su contra por violencia sexual contra niños y las medidas adoptadas frente a esas denuncias. Ante la negativa o respuesta incompleta, presentaron múltiples tutelas.

La Corte Constitucional revisó más de 50 peticiones de nulidad de las diferentes diócesis y arquidiócesis implicadas en el hecho - crédito Corte Constitucional

La sentencia SU-184 de 2025 revisó 50 expedientes acumulados y amparó los derechos de petición y de acceso a la información de los periodistas. Ordenó a las organizaciones religiosas accionadas entregar la información solicitada y fijó criterios sobre cuándo ese tipo de datos, aunque de carácter semiprivado, deben ser suministrados.

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La Iglesia intentó tumbar el fallo con solicitudes de nulidad, aclaración y adición

Tras la notificación de la sentencia, entre abril y mayo de 2026, al menos 13 personas y entidades presentaron solicitudes contra el fallo. Entre los solicitantes estaban la Conferencia Episcopal de Colombia, la Arquidiócesis de Medellín, la Arquidiócesis de Tunja, la Arquidiócesis de Popayán, la Diócesis de Girardot, la Diócesis de Pasto, la Diócesis de Mocoa-Sibundoy, la Diócesis de Santa Rosa de Osos y la Compañía de María-Padres Montfortianos, entre otros. También presentaron solicitudes tres personas naturales que no eran parte del proceso.

Además de las nulidades, varias diócesis pidieron que la Corte aclarara, adicionara y hasta suspendiera provisionalmente los efectos de la sentencia mientras se resolvían los incidentes.

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La Corte rechazó solicitudes por falta de legitimación y por extemporáneas

La Sala Plena encontró que tres personas —Luis Ángel Cuenca, Harold Eduardo Sua Montaña y Vilma Graciela Martínez Rivera— carecían de legitimación para presentar solicitudes de nulidad, al no haber sido accionantes, accionadas ni vinculadas en ninguno de los 50 expedientes.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del Palacio de Justicia, sede de la Corte Constitucional de Colombia, en Bogotá, Colombia, 31 de octubre, 2025. REUTERS/Luisa González

Martínez Rivera alegó estar legitimada “como fiel católica”, pero la Corte determinó que esa condición, por sí sola, no acredita un interés legítimo, concreto y actual. La solicitud de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona fue rechazada por extemporánea: llegó un día después del vencimiento del plazo porque fue remitida después de las 5:00 p.m.

Cinco cargos de fondo fueron estudiados y negados

De los múltiples argumentos presentados por las organizaciones religiosas, la Corte identificó cinco que superaron los requisitos formales y los analizó de fondo. Todos fueron negados.

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El primero alegaba un presunto desconocimiento del precedente fijado en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. La Corte respondió que no hubo cambio de precedente, sino que la sentencia SU-184 de 2025 resolvió un supuesto fáctico que las decisiones anteriores no habían abordado: peticiones de información general sobre la totalidad de los sacerdotes, no solo sobre clérigos previamente identificados.

El segundo cuestionaba la procedencia del derecho de petición ante organizaciones privadas. La Corte precisó que la sentencia sí incorporó las reglas sobre el contenido normativo de ese derecho y distinguió el régimen aplicable a las organizaciones privadas del previsto para las autoridades públicas.

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El tercero señalaba una presunta omisión del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La Sala demostró que ese principio fue expresamente aplicado en la ponderación, citando múltiples párrafos de la sentencia.

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