Colombia

La Corte Constitucional confirmó sentencia que obliga a la Iglesia católica a entregar información sobre sacerdotes denunciados por abuso sexual: esto dice el tribunal

La Sala Plena rechazó y negó todas las solicitudes de nulidad, aclaración y adición que presentaron diócesis, arquidiócesis y la Conferencia Episcopal contra el fallo SU-184 de 2025

Corte Constitucional ratificó la orden a las iglesias sobre revelar los datos de abuso infantil en la Iglesia católica después de revisar 50 peticiones de nulidad - crédito Visuales IA
Corte Constitucional ratificó la orden a las iglesias sobre revelar los datos de abuso infantil en la Iglesia católica después de revisar 50 peticiones de nulidad - crédito Visuales IA
Guardar

La Sala Plena de la Corte Constitucional blindó la sentencia que obliga a decenas de diócesis y arquidiócesis católicas a entregar información sobre sacerdotes denunciados o investigados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como datos sobre la trayectoria de todos los clérigos adscritos a esas instituciones.

Mediante el Auto 1282 de 2026, fechado el 9 de septiembre, la Corte resolvió las múltiples solicitudes de nulidad, aclaración, adición, suspensión provisional y modulación que diversas organizaciones religiosas presentaron contra la sentencia SU-184 de 2025. Ninguna prosperó: la Sala rechazó unas por razones de forma y negó de fondo las restantes, con lo cual el fallo quedó intacto y en pleno vigor.

PUBLICIDAD

Periodistas llevan años buscando acceso a archivos de la Iglesia

El caso tiene su origen en la investigación de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes durante varios años han indagado sobre la violencia sexual contra menores cometida por miembros de comunidades religiosas en Colombia.

En 2023, los periodistas solicitaron a múltiples organizaciones religiosas datos sobre la trayectoria de sacerdotes ordenados e incardinados, las quejas recibidas en su contra por violencia sexual contra niños y las medidas adoptadas frente a esas denuncias. Ante la negativa o respuesta incompleta, presentaron múltiples tutelas.

---
La Corte Constitucional revisó más de 50 peticiones de nulidad de las diferentes diócesis y arquidiócesis implicadas en el hecho - crédito Corte Constitucional

La sentencia SU-184 de 2025 revisó 50 expedientes acumulados y amparó los derechos de petición y de acceso a la información de los periodistas. Ordenó a las organizaciones religiosas accionadas entregar la información solicitada y fijó criterios sobre cuándo ese tipo de datos, aunque de carácter semiprivado, deben ser suministrados.

PUBLICIDAD

La Iglesia intentó tumbar el fallo con solicitudes de nulidad, aclaración y adición

Tras la notificación de la sentencia, entre abril y mayo de 2026, al menos 13 personas y entidades presentaron solicitudes contra el fallo. Entre los solicitantes estaban la Conferencia Episcopal de Colombia, la Arquidiócesis de Medellín, la Arquidiócesis de Tunja, la Arquidiócesis de Popayán, la Diócesis de Girardot, la Diócesis de Pasto, la Diócesis de Mocoa-Sibundoy, la Diócesis de Santa Rosa de Osos y la Compañía de María-Padres Montfortianos, entre otros. También presentaron solicitudes tres personas naturales que no eran parte del proceso.

Además de las nulidades, varias diócesis pidieron que la Corte aclarara, adicionara y hasta suspendiera provisionalmente los efectos de la sentencia mientras se resolvían los incidentes.

La Corte rechazó solicitudes por falta de legitimación y por extemporáneas

La Sala Plena encontró que tres personas —Luis Ángel Cuenca, Harold Eduardo Sua Montaña y Vilma Graciela Martínez Rivera— carecían de legitimación para presentar solicitudes de nulidad, al no haber sido accionantes, accionadas ni vinculadas en ninguno de los 50 expedientes.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del Palacio de Justicia, sede de la Corte Constitucional de Colombia, en Bogotá, Colombia, 31 de octubre, 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del Palacio de Justicia, sede de la Corte Constitucional de Colombia, en Bogotá, Colombia, 31 de octubre, 2025. REUTERS/Luisa González

Martínez Rivera alegó estar legitimada “como fiel católica”, pero la Corte determinó que esa condición, por sí sola, no acredita un interés legítimo, concreto y actual. La solicitud de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona fue rechazada por extemporánea: llegó un día después del vencimiento del plazo porque fue remitida después de las 5:00 p.m.

Cinco cargos de fondo fueron estudiados y negados

De los múltiples argumentos presentados por las organizaciones religiosas, la Corte identificó cinco que superaron los requisitos formales y los analizó de fondo. Todos fueron negados.

El primero alegaba un presunto desconocimiento del precedente fijado en las sentencias T-091 de 2020 y SU-191 de 2022. La Corte respondió que no hubo cambio de precedente, sino que la sentencia SU-184 de 2025 resolvió un supuesto fáctico que las decisiones anteriores no habían abordado: peticiones de información general sobre la totalidad de los sacerdotes, no solo sobre clérigos previamente identificados.

El segundo cuestionaba la procedencia del derecho de petición ante organizaciones privadas. La Corte precisó que la sentencia sí incorporó las reglas sobre el contenido normativo de ese derecho y distinguió el régimen aplicable a las organizaciones privadas del previsto para las autoridades públicas.

El tercero señalaba una presunta omisión del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La Sala demostró que ese principio fue expresamente aplicado en la ponderación, citando múltiples párrafos de la sentencia.

Miguel Polo Rosero, nuevo magistrado de la Corte Constitucional
El periodo de Miguel Polo Rosero, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, se extenderá por ocho años - crédito Presidencia

Temas Relacionados

Corte Constitucional de ColombiaIglesia CatólicaAbuso sexual infantilColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Recuerdan la emotiva bienvenida que le dio Carlos Suárez a Rodrigo Lara al gobierno de Abelardo de la Espriella, luego habría presionado para que lo sacaran: “El que nunca abandonó lo que más ama”

En sus redes sociales, el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol aplaudió en su momento la designación del excongresista como primer ministro del Gobierno, con un mensaje en el que destacaba la amistad entre sus padres

Recuerdan la emotiva bienvenida que le dio Carlos Suárez a Rodrigo Lara al gobierno de Abelardo de la Espriella, luego habría presionado para que lo sacaran: “El que nunca abandonó lo que más ama”

Procuraduría destituyó a dos exagentes de la Policía por envío de 446 kilos de cocaína a la isla de Providencia

La sanción impuesta por la Procuraduría incluye la salida definitiva de los exintegrantes de la institución y la prohibición de ejercer funciones públicas durante 15 años

Procuraduría destituyó a dos exagentes de la Policía por envío de 446 kilos de cocaína a la isla de Providencia

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Esto pensaba Rodrigo Lara de Alejandro Ordoñez, quien lo remplazará como ministro de Abelardo de la Espriella: “Es peligroso”

Los usuarios recuperaron publicaciones desde 2013 en las que el exfuncionario cuestionaba la actuación del entonces procurador durante la reelección de Juan Manuel Santos, además de pedir públicamente su renuncia al cargo

Esto pensaba Rodrigo Lara de Alejandro Ordoñez, quien lo remplazará como ministro de Abelardo de la Espriella: “Es peligroso”

Atacaron con un machete a un perro en La Unión, Antioquia: autoridades buscan al responsable

El animal fue auxiliado por una trabajadora de la zona antes de la llegada de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo

Atacaron con un machete a un perro en La Unión, Antioquia: autoridades buscan al responsable
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Mamá de B King, el Dj colombiano asesinado en México, está internada en una UCI en Medellín: sufrió un infarto y fue operada de urgencia

Por cambio del concierto de Fonseca del estadio El Campín al Vive Claro, TuBoleta informó cómo se reubicará a quienes compraron entradas en las graderías

En un ‘streaming’ con Westcol, Camilo Cifuentes apareció en público por primera vez con La Mijita tras el escándalo por infidelidad a la mamá de su hijo: “Hay que vivir el amor al máximo”

Cancelaron ‘La noche de las ánimas’ que tenía programada Rafa Taibo en el Cementerio Central de Bogotá durante Halloween: por qué el Distrito no le dio el permiso

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Exdirectora del IDRD aseguró que, por contrato, en El Campín no se podían realizar más de cuatro conciertos en el año: Sencia programó al menos 12 en 2026

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Atlético Mineiro ya visitaron el estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la gran final de la Sudamericana: así les fue en sus visitas a Colombia

Deportivo Cali aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-II a falta de cuatro fechas: quedan seis cupos para los cuadrangulares