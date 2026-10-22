Colombia

Esto pensaba Rodrigo Lara de Alejandro Ordoñez, quien lo remplazará como ministro de Abelardo de la Espriella: “Es peligroso”

Los usuarios recuperaron publicaciones desde 2013 en las que el exfuncionario cuestionaba la actuación del entonces procurador durante la reelección de Juan Manuel Santos, además de pedir públicamente su renuncia al cargo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exministro del Interior hizo fuertes comentarios sobre Alejandro Ordoñez desde el 2013 - crédito @A_OrdonezM/@cedemocratico/X
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La inesperada salida del ahora exministro Rodrigo Lara de la cartera del Interior y el sorpresivo nombramiento de Alejandro Ordoñez como nuevo encargado sigue dejando en redes fuertes reacciones.

De hecho, en la mañana del jueves 22 de octubre, un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella le notificara a Lara a través de X que no seguiría en su gobierno, en redes no tardaron en revivir la tensa relación que habría exististido entre el exministro y Ordoñez desde que estuvo a cargo de la Procuraduría General de la Nación en 2009.

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Incluso, internautas empezaron a comentar sobre una vieja publicación de Lara en la que pidió la renuncia del entonces jefe del Ministerio Público, señalando que estaría usando su escaño para fines políticos.

“Qué inmenso favor le haría el Procurador al gobierno renunciando. Ordóñez es peligroso en la procuraduría, no en la política”, fue uno de los mensajes de Lara en su cuenta de X publicados en 2013.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Rodrigo Lara solicitó en 2013 la renuncia de Alejandro Ordóñez a la Procuraduría General de la Nación - crédito X

Incluso, el ahora exfuncionario se refirió en varias ocasiones a la presunta extralimitación de poder que se habría atribuido ordoñez, especialmente durante las elecciones que concluyeron con la reelección del expresidente Juan Manuel Santos.

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Sergio Fajardo no podrá moverse ni un milímetro, pq de lo contrario el Procurador Ordóñez, lo sanciona por participación o cualquier otra”, comentó en 2013 el exministro del Interior.

Asimismo, Lara re refirió en varias ocasiones a los posibles puestos que entregó Ordoñez ‘a dedo’ mientras estuvo a cargo de la Procuraduría, cuestionando además los exagerados salarios que se les habría asignado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exministro Rodrigo Lara acusó a Alejandro Ordóñez de utilizar el Ministerio Público para fines políticos - crédito X

Entre los reparos del exministro, también se sumó una denuncia sobre el presunto encuentro entre el exprocurador y algunos involucrados en el caso de corrupción Odebrecht, mientras se adelantaba una guerra política entre Ordoñez y Juan Manuel Santos.

Ordóñez, el Procurador que no vio ni controló nada. Tiempo si tuvo, no obstante, para recibir a resposables de Odebrecht en su despacho”, comentó en su momento el hoy exministro del Interior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Rodrigo Lara cuestionó en su momento presuntas extralimitaciones de Alejandro Ordóñez frente a figuras políticas como Sergio Fajardo - crédito X

El fracaso de presupuesto de 2027 habría acelerado salida de Rodrigo Lara

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el 21 de octubre de 2026 la salida de Rodrigo Lara del Ministerio Interior y designó al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado para reemplazarlo.

El relevo ocurrió tras presuntos cuestionamientos internos por la conducción de la agenda legislativa y varias decisiones administrativas. No se comunicó una razón oficial única para la salida, aunque distintos episodios habían debilitado la relación entre Lara y el Gobierno, según Semana.

La elección de la presidencia del Congreso, celebrada el 20 de julio de 2026, fue uno de los hechos que expuso las dificultades del Ejecutivo para reunir apoyos parlamentarios. El Gobierno respaldaba al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, pero Honorio Henríquez, del Centro Democrático, obtuvo la presidencia con respaldo del Pacto Histórico.

Las diferencias también alcanzaron decisiones dentro del Ejecutivo. El nombramiento de Germán Miranda en la Dirección Nacional de Bomberos generó cuestionamientos por denuncias sobre presuntos actos de corrupción para influir en un proceso de la Fiscalía General de la Nación.

El ahora exministro se encontraba acompañando el debate de la Ley de Sometimiento en el Congreso - crédito Colprensa
El ahora exministro se encontraba acompañando el debate de la Ley de Sometimiento en el Congreso - crédito Colprensa

Miranda dejó el cargo por orden del líder del movimiento Defensores de la Patria. Otro foco de tensión fue la contratación del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero como asesor del Ministerio del Interior.

De la Espriella ordenó cancelar ese contrato después de cuestionar que Baquero hubiera respaldado decisiones del Consejo Nacional Electoral favorables al entonces presidente Gustavo Petro. Estas diferencias se sumaron a las críticas sobre el manejo político de la cartera.

El Presupuesto de 2027, el último conflicto legislativo

El episodio más reciente fue el fracaso del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. Una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impidió que la iniciativa avanzara en las plenarias.

La responsabilidad principal por las inconsistencias recaería en el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pero dentro del Gobierno consideraban que Lara también debía responder por el trámite legislativo. La coordinación de esa agenda era una función del Ministerio del Interior, indicaron fuentes cercanas a la Casa de Nariño a La FM.

La relación entre Lara y Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y cercano a De la Espriella, también habría sido un punto de quiebre. Las solicitudes para nombrar funcionarios en la cartera habrían deteriorado el vínculo entre ambos.

La salida del excongresista provocó reacciones en el Congreso. El representante del Centro Democrático Daniel Briceño la calificó como “un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país” y añadió: “De corazón, le deseo lo mejor a Rodrigo Lara y le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez, quien asume enormes retos en una agenda legislativa exigente”.

El congresista de la Alianza Verde Duvalier Sanchéz expresó una visión opuesta sobre el cambio. “La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez son una señal preocupante del rumbo que está tomando el Gobierno de Abelardo de la Espriella”, escribió en X.

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