Exdirectora del IDRD aseguró que, por contrato, en El Campín no se podían realizar más de cuatro conciertos en el año: Sencia programó al menos 12 en 2026

La empresa Sencia inició un tratamiento integral en la superficie para favorecer el desarrollo de las raíces y la cobertura vegetal - crédito Contraloría de Bogotá

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La APP del Campín no fue, para Blanca Inés Durán, la causa del deterioro de la grama, sino que expuso fallas administrativas en la supervisión del contrato. En una columna publicada en El Espectador, Durán afirmó: “Querer acabar con la APP por los problemas de la grama es como querer vender el sofá para acabar con la infidelidad”.

La exdirectora del Idrd sostuvo que participó en el análisis y la aprobación de la Asociación Público-Privada, por lo que defendió tanto esa figura como el modelo que dejó aprobado. Diferenció ese respaldo de lo ocurrido después, que calificó como “ineficiencia administrativa”.

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Durán argumentó que una APP de iniciativa privada resulta útil cuando el Estado carece de recursos, porque el privado asume la financiación y la ejecución. A su juicio, ese esquema era adecuado para el deporte, un sector al que “casi nunca se le asigna presupuesto”.

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La inversión estimada era de 2,4 billones de pesos y obligaba al concesionario a construir un nuevo estadio, espacios públicos, ciclovías, un auditorio con acústica sinfónica, un espacio exclusivo para la Orquesta Filarmónica y oficinas para el Idrd. A cambio, Sencia S.A.S. obtendría la explotación económica del área.

Durán rechazó que el director del Idrd atribuyera la situación exclusivamente a Sencia, a la APP, al interventor o a la administración anterior. Sostuvo que la principal obligación de un ordenador del gasto consiste en supervisar y controlar los contratos que firma.

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La exdirectora afirmó que “lavarse las manos y culpar al interventor, a la APP o a la administración anterior” implicaba desconocer esa obligación y “podría configurar un prevaricato por omisión”.

La sobrecarga de conciertos impidió recuperar la grama, según Blanca Durán

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Mientras Durán dirigió el Idrd, un estudio de la Universidad Distrital establecía un máximo de cuatro conciertos anuales para permitir que la grama se recuperara. Según expuso, el operador pasó a realizar entre 12 y 19 conciertos por año.

Sencia reportó 19 conciertos en 2025, mientras que para 2026 ya había al menos 12 previstos, entre ellos presentaciones de BTS y Karol G. Durán sostuvo que, bajo esa frecuencia, “la grama no tiene forma de recuperarse”.

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La interventoría recomendó por escrito el 11 de febrero de 2026 crear un indicador de grama para el estadio actual, ocho meses antes del recital de BTS. Durán cuestionó la falta de respuesta del director del Idrd ante esa recomendación.

Equiver, la empresa encargada del mantenimiento, anunció en abril de 2025 la instalación de un césped híbrido que se rompería con menor rapidez. Durán señaló que la reparación más rápida consistió en trasladar grama desde las canchas del parque La Florida, un hecho que se conoció a partir de la denuncia de un concejal.

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Durán sostuvo que, tras su salida del IDRD en enero de 2024, el nuevo director debía firmar el contrato con Sencia. La nueva administración demoró cerca de cinco meses en suscribirlo y casi otros cinco meses en firmar el acta de inicio, lo que desplazó los plazos de entrega previstos para 2027.

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En julio de 2025, el concesionario solicitó construir el nuevo estadio en el área del Campincito, en vez de hacerlo por etapas en el estadio existente. La preconstrucción se extendió cuatro meses, la construcción otros dos y el acta de inicio de obra se firmó casi siete meses después del plazo ampliado.

Para Durán, esas demoras añadieron cerca de 11 meses al período originalmente previsto para explotar el actual Campín mediante eventos. Ese tiempo adicional, planteó, favoreció la continuidad de una programación que afectó la recuperación del césped.