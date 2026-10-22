Juan Fernando Quintero regresó a entrenamientos con Independiente Medellín y mira de reojo lo que será el clásico paisa ante Atlético Nacional

Quintero se lesionó desde el partido ante Jaguares de Córdoba-crédito David Jaramillo/Colprensa

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El Deportivo Independiente Medellín recibió actualizaciones médicas sobre su plantel antes del clásico contra Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay y programado para las 6:10 p. m. (hora de Colombia).

La principal novedad es que Juan Fernando Quintero inició la readaptación en campo después de la lesión muscular en el recto femoral izquierdo que sufrió ante Jaguares. El club no precisó si el volante podrá jugar el clásico, pero trabaja para eestar presente ante el “Verdolaga”

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El "Poderoso de la Montaña" quiere el desquite del clásico paisa-crédito David Jaramillo/Colprensa

El parte médico del Medellín también informó que Léider Berrío recibió el alta médica tras completar 31 semanas de recuperación por una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha. El jugador fue operado el 11 de marzo de 2026 y ahora cumple una etapa de acondicionamiento físico.

Jeison Medina y Jhan Mena recibieron el alta médica y comenzaron trabajos con el grupo. Medina se recuperó de una lesión en el bíceps femoral izquierdo sufrida contra Junior de Barranquilla, mientras que Mena superó una lesión en el bíceps femoral derecho que padeció ante Bucaramanga.

Simón Romero permanece en fisioterapia después de una artroscopia de menisco realizada el 9 de septiembre y seis semanas de rehabilitación. Juan José Córdoba, en tanto, comenzó la readaptación en campo tras una lesión muscular en el recto femoral derecho sufrida ante Boyacá Chico.

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El "Poderoso de la Montaña" informó sobre el estado de salud de sus jugadores-crédito Independiente Medellín

Así fue el último clásico paisa en la Copa Colombia

César Haydar abrió el marcador del clásico con un remate de cabeza tras un centro de Edwin Cardona-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 15 de octubre de 2026, Atlético Nacional venció 3-2 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay, tras imponerse en un clásico antioqueño de cuartos de final que se definió a partido único. César Haydar, Marín y Andrés Román marcaron para el conjunto verdolaga, mientras que Martegani descontó dos veces para el DIM.

La serie no tenía revancha: si el marcador terminaba igualado después de los 90 minutos, el clasificado debía definirse mediante lanzamientos desde el punto penal. Nacional tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró en el juego aéreo una vía para quebrar a su rival.

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Haydar abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Edwin Cardona, luego de imponerse a Didier Moreno en el salto. El defensor ya había celebrado una anotación que fue anulada por posición adelantada antes de convertir el gol válido.

El juego aéreo de Nacional y la reacción del Medellín

Atlético Nacional venció 3-2 a Independiente Medellín y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

El local amplió la diferencia antes del descanso. Marín aprovechó un tiro de esquina y empujó la pelota después de un cabezazo de Matheus Uribe, una acción ante la que Éder Chaux no pudo responder.

Independiente Medellín tuvo dificultades para sostener la posesión en la primera parte, mientras Nacional recuperaba rápido el balón y se instalaba en campo rival. El entrenador Amaranto Perea pidió mayor intensidad desde el banco para encontrar una reacción ofensiva.

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El DIM se acercó con una jugada de Martegani y Frank Fabra que puso en alerta a la defensa verdolaga. Más adelante, Wilmar Roldán sancionó un penalti por una infracción de Kevin Parra sobre Fabra dentro del área.

Martegani convirtió el primer descuento con un remate elevado ante Franco Armani. El argentino volvió a marcar en el tramo final con un disparo de zurda, que redujo la diferencia a un gol y elevó la tensión en el estadio.

Andrés Román convirtió el tercer gol de Atlético Nacional con una definición precisa tras un pase de James Rodríguez-crédito David Jaramillo/Colprensa

Nacional respondió cuando Medellín presionaba por el empate. James Rodríguez asistió a Andrés Román, quien entró al área a velocidad y definió con un remate fuerte por debajo de Chaux para anotar el tercer tanto del equipo local.

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La ventaja volvió a quedar comprometida tras el segundo gol de Agustín Martegani. Perea adelantó las líneas y el arquero Chaux abandonó su portería para sumarse al ataque en los últimos instantes, como alternativa para el juego aéreo.

Medellín llegó a convertir por medio de Hayen Palacios, pero el tanto fue invalidado. En la última acción destacada, un remate de Rodríguez golpeó el palo y evitó el cuarto gol de Nacional.