Boca Juniors y Atlético Mineiro ya visitaron el estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la gran final de la Sudamericana: así les fue en sus visitas a Colombia

Carlos Tevez tuvo algunas buenas intervenciones (Reuters)

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Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán el 21 de noviembre de 2026 la final de la Conmebol Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dos equipos ya jugaron en esa ciudad por torneos internacionales y ninguno perdió en la capital del Atlántico.

El escenario de la definición renovó su capacidad hasta 65 mil espectadores, modernizó sus instalaciones e incorporó nuevas zonas VIP. Será distinto al que visitaron ambos clubes en sus anteriores partidos internacionales.

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Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

En lo que se refiere al historial del cuadro argentino, Boca enfrentó tres veces a Junior por la Copa Libertadores. En 2001 ganó 3-2 en la fase de grupos, con dos goles de Marcelo Delgado y uno de Juan Román Riquelme; en 2005 empató 3-3 en los octavos de final, con tantos de Rolando Schiavi, Rodrigo Palacio y Marcelo Delgado; y en 2018 igualó 1-1 durante la fase de grupos, con un autogol de Luis Carlos Ruíz, quien además falló un penal.

En sus tres visitas, el equipo argentino avanzó en el torneo: fue campeón en 2001, pasó a cuartos de final en 2005 y terminó como finalista en 2018, perdiendo la final ante su clásico rival en el estadio Santiago Bernabéu, River Plate.

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Atlético Mineiro solo jugó una vez en Barranquilla. Fue ante Junior por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol de 1992, partido que terminó 2-2; en la vuelta, disputada en Brasil, ganó 3-0 y luego se consagró campeón al vencer a Olimpia de Paraguay.

Junior y Boca se vieron las caras en 2018-crédito REUTERS

A continuación, el detalle de las visitas:

10 de mayo de 2001 - Copa Libertadores: Junior de Barranquilla 2-3 Boca Juniors - Goles: Marcelo “Chelo” Delgado al minuto 6 y 80, Juan Román Riquelme al 65, Eulalio Arriaga al 29 y Henry “El Ferry” Zambrano al minuto 39 para Junior

17 de mayo de 2005 - Copa Libertadores: Junior de Barranquilla 3-3 Boca Juniors - Goles : Omar Pérez al minuto 10, Martín Arzuaga al 13 y Emerson “Piojo” Acuña al 36. Marcaron para Boca, Rolando “El Flaco” Schiavi al 7, Rodrigo Palacio al 59 y Marcelo “Chelo” Delgado al 90+2

2 de mayo de 2018 - Copa Libertadores: Junior de Barranquilla 1-1 Boca Juniors - Goles: Luis Carlos Ruiz al minuto 33 y gol en contra del mismo jugador al 51 a favor de Boca Juniors

Con Atlético Mineiro solo jugó una vez en Barranquilla. Fue ante Junior por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol de 1992, partido que terminó 2-2; en la vuelta, disputada en Brasil, ganó 3-0 y luego se consagró campeón al vencer a Olimpia de Paraguay.

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19 de agosto de 1992 - Copa Conmebol: Junior 2-2 Atlético Mineiro - Goles: Héctor Méndez al minuto 43 y Javier Ferreira al 73 para Junior, doblete de Ailton al 45 y 47 de partido.

Alejandro Char le dio la bienvenida al influencer Davoo

El mandatorio invitó al streamer argentino hincha de Boca a vivir la final de la Copa Sudamericana en el estadio - crédito Alejandro Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, invitó al streamer argentino Davoo Xeneize a transmitir desde el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el 21 de noviembre de 2026. Ese partido marcará el estreno de la remodelación del escenario deportivo.

Char difundió un video en el que Davoo Xeneize apareció en la nueva pantalla del estadio, conocido como Supermetro. El mandatario local le ofreció una computadora para realizar su transmisión desde la ciudad: “Bueno, Davo. Ya aquí te tenemos en Supermetro. Y te tenemos el PC para que strimees desde Barranquilla también. Acá está la casa”.

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El alcalde definió al Metropolitano como “la casa de Junior, la casa de la Selección Colombia y la casa de la final de la Copa Sudamericana 2026”. También recordó los vínculos previos entre Boca y la ciudad, incluida la presencia de Juan Román Riquelme y la visita de Diego Armando Maradona para la inauguración del estadio en 1986.

La selección argentina que un mes más tarde ganó el Mundial jugó entonces ante Junior en Barranquilla. Char agregó que Boca había visitado la ciudad en otras oportunidades y extendió la bienvenida a ambos finalistas.

Pese a la derrota en Uruguay, Atlético Mineiro llegó a la final de la Copa Sudamericana-crédito Andres Cuenca/REUTERS

Atlético Mineiro obtuvo su clasificación tras eliminar a Montevideo City Torque con un marcador global de 3-2. El alcalde saludó al equipo brasileño y sostuvo que el estadio de la Selección Colombia abriría sus puertas a “otro gigante del fútbol sudamericano”.

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En otra publicación, Char utilizó inteligencia artificial para recrear a Garrincha y a “la Bruja” Verón, dos figuras históricas de Junior FC durante el siglo XX. El mensaje vinculó el recuerdo de ambos futbolistas con la final que recibirá a Boca y Atlético Mineiro.

“¡Barranquilla es tierra de leyendas y de grandes historias del fútbol! Esta ciudad nunca olvidará a dos grandes que vistieron la camiseta del Junior: Garrincha y la Bruja Verón”, expresó Char. Luego afirmó que la ciudad tampoco olvidaría la definición continental entre los dos clubes.

Leandro Paredes desatando la locura Xeneize en el Maracaná-crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

Boca Juniors llegó a la final después de vencer 1-3 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había perdido por la mínima diferencia en La Bombonera, pero revirtió la serie en Río de Janeiro con un global de 2-3 y evitó los tiros desde el punto penal.

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Álvaro Montero fue titular y se consolidó como una alternativa fija en la portería de Boca. Sebastián Villa también integró la formación inicial, asistió a Miguel Merentiel en el segundo gol y fue reemplazado durante el tiempo añadido por Ayrton Costa.

Atlético Mineiro había construido su ventaja con un triunfo 3-0 en el partido de ida, con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas. Montevideo City Torque convirtió dos tantos al final de la revancha y generó suspenso en la serie, aunque no pudo igualar la diferencia.

Kevin Castaño fue una pieza importante en el mediocampo del conjunto brasileño durante la eliminatoria. Mateo Cassierra no participó en las semifinales por una lesión, aunque estaría disponible para la final en el Metropolitano.

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